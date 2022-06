Joven disfrazado de Spider-Man le pide matrimonio a su novia en Bellas Artes de la CDMX: “El multiverso unido por el amor”

Los jóvenes se comprometieron en Bellas Artes (Foto: IG @enfermeraenproblemas)

Las propuestas de matrimonio suelen llegar a presentarse de diversas formas, ya sea en una tradicional cena, hasta otras sumamente originales que pueden provocar todo tipo de sentimientos conmovedores en los involucrados y hasta en los testigos. Es por eso que, en esta ocasión, un joven disfrazado de Spider-Man se robó las miradas en las afueras del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, tras pedirle a su novia que se casara con él de una manera muy particular.

Todo se dio a conocer a través de TikTok donde la usuaria identificada como Lisset RT (@lisset_rt) compartió el instante en que sucedió todo.

En el clip, se puede observar a múltiples hombres disfrazados de Spider-Man y algunos de ellos sostienen una enorme tela roja. Así, mientras esto sucede, una joven se acerca acompañada de una amiga, mientras otro personaje disfrazado finge entrevistarlas y las escolta al sitio donde sucederá todo.

Al llegar, la mujer se muestra desconcertada y tras un breve conteo, los Spider-Man dejan caer la tela y aparece el novio con un ramo de girasoles y también caracterizado como El hombre araña. Además, atrás de él se levanta un cartel que dice: “¿Te quieres casar conmigo?”.

Mientras el novio avanza, se quita la máscara y se hinca con el anillo de compromiso para hacer formalmente la pregunta, a lo que su enamorada dice que sí sin pensarlo y, mientras ellos se abrazan, todos los presentes -incluidos los otros Spider-Man- comienzan a gritar y aplaudir por el emotivo instante.

El video rápidamente alcanzó más de medio millón de vistas y las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, aunque varios de ellos cuestionaron por qué el joven fue disfrazado de superhéroe.

“Pero, o sea, ¿a ella le gusta mucho el hombre araña o era el sueño del chico hacerlo vestido así?”. “El multiverso unido por el amor”. “Siempre espectadora, nunca protagonista”. “Si no me van a pedir matrimonio así, no quiero nada”. “Yo también quiero vivir ese sueño sr. Dead Pool”. “El cartel de la secu llevado a otro nivel”. “Llorar por extraños es mi pasión”, fueron algunos de los comentarios.

Ante el cuestionamiento de los internautas, Camila, la ahora prometida del joven, apareció en las menciones y remarcó que la temática de la pedida fue porque ella es muy fan de este personaje ficticio.

“Esa soy yooo.... qué linda, gracias por grabarlo”, escribió en primera instancia y después añadió: “(Fue) porque me gusta mucho el hombre araña”.

Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield recrean ese meme de Spider-Man Foto: Twitter/@Spiderman

Cabe recordar que, para aquellos fanáticos del hombre araña, tras varios meses del lanzamiento de Spider-Man: sin camino a casa (Spider-Man: No Way Home) en cines, este filme que conmocionó a los espectadores con el retorno de Andrew Garfield y Tobey Maguire podrá verse nuevamente pero ahora vía streaming.

La plataforma HBO Max confirmó que la película de Sony y Marvel se integrará a su catálogo en julio de este año y volverá a emocionar a la audiencia de América Latina desde la comodidad de casa. ¿Estás preparado para vivir otra vez esta aventura protagonizada por Tom Holland que nos introduce en el Multiverso?

“Gracias por sus sugerencias, comentarios, y algunas amenazas. Spider-Man: sin camino a casa llega este 22 de julio”, indicó el servicio a través de una publicación en redes sociales.

Con este anuncio oficial, está claro que la cinta finalmente estará disponible en la región a varios meses de su excelente desempeño en su estreno tradicional. La tercera entrega del Hombre araña recaudó 1.8 billones de dólares a nivel global y se posicionó en el puesto número 6 de los filmes de mayor taquilla en toda la historia del cine.

SEGUIR LEYENDO