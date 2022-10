¿Romántico momento? Así fue como una joven encontró anillo de compromiso en una bolsa de tostadas

Fueron a comer pozole y el novio escondió anillo de compromiso en bolsa de tostadas. (Foto: Captura de pantalla).

El anillo de compromiso simboliza la decisión de unirse en matrimonio en un futuro cercano, es aquel que se entrega cuando están preparados para dar el siguiente paso y formalizar su relación, contrayendo matrimonio; como lo dice su nombre es el compromiso de la entrega de amor, fidelidad y respeto hacia la relación.

Y es que la pedida de mano es uno de los momentos más especiales para muchas parejas, en la mayoría de los casos, ellos son quienes toman la iniciativa y quieren hacerlo de la forma más original posible; mientras que ellas idealizan la escena como una de las más románticas de su vida.

En este caso no se sumergió el anillo en una copa de vino, ni el novio se hincó ante los pies de su amada, tampoco colgaron una manta en un puente pidiendo que se casara con ella; esta vez un joven se volvió viral porque decidió esconder el anillo de compromiso en una bolsa de tostadas Charras, mientras comía pozole con su novia.

El video se viralizó en TikTok, y se puede ver cómo la novia va a comer un pozole verde, esos que son preparados con tomates verdes, epazote y pepita de calabaza y que se dice, proviene del estado de Guerrero, cuando de repente abre la bolsa de tostadas para acompañar su platillo y cuál fue su sorpresa, que encontró en el interior una cajita roja que parecía ser un anillo de compromiso.

En un inicio la novia no sabía si era lo que estaba pensando, pero su pareja comenzó a reír al ver su cara de asombro y después le quitó la caja con el anillo, se arrodilló y le pidió que se casara con él frente a todos sus familiares. Ella no pudo evitar llorar ante la propuesta de matrimonio de su pareja y no dudó en aceptar fundiéndose en un abrazo.

Joven decide dar anillo de compromiso a su novia y lo esconde en una bolsa de tostadas mientras comen pozole.

En la publicación la joven escribió: “si al amor, sí a la vida juntos y sí al amor de mi vida”. Mientras que el novio también le escribió a su pareja: “te amo muchísimo más, flaca”.

El video ha generado comentarios de varias mujeres: “¡qué original! Yo también quiero un pozolazo”, “si a mí no me piden matrimonio así, con un pozolito, no quiero”, “por favor que las tostadas marca Los Charros les patrocine la boda”, “pozole y pedida de matrimonio, chica lo tienes todo en la vida”, “pozole y anillo, estás viviendo mi sueño”, “yo quiero que me pidan matrimonio echándome un pozolazo”.

Esta publicación ya suma más de 860 mil reproducciones en TikTok y varios usuarios les dejaron comentarios positivos al considerar que la propuesta de matrimonio no pudo ser mejor, pues tenían pozole y estaban en compañía de sus seres queridos e incluso algunos le pidieron a Tostadas Charras que les patrocinen su boda.

En redes sociales, ya esperan videos de la boda. (Foto: Captura de pantalla).

Como música de fondo se escucha el tema Cásate conmigo de Nicky Jam y Silvestre Dangond, por cierto muy acertada para ese momento tan especial, y es que la letra dice: “El amor, el amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma, por amor, por amor se perdona, si es por esa persona”.

“No hay errores que valgan contigo soy más fuerte, porque a tu lado yo me aprendí a levantar, puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte con la mano en el pecho, mi amor hoy mi corazón te quiere cantar, con una y mil canciones tengo algo que preguntarte”.

“Cásate conmigo, cásate conmigo después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino cásate conmigo, cásate conmigo si el sol y la tormenta también serán parte del camino quiero estar contigo por Dios te lo pido cásate conmigo, cásate conmigo”.

SEGUIR LEYENDO: