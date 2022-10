Sebastián Ligarde confirmó que le encontraron dos tumores en el colon

Sebastián Ligarde confirmó que tuvo dos tumores en el colon, uno ya le fue removido (Foto: Instagram/@sebastianligardeoficial)

Luego de que Inés Moreno hiciera circular que supuestamente Sebastián Ligarde se encontraba emocionalmente mal debido a que le encontraron un tumor en el colon y había rechazado darle una entrevista, este 14 de octubre el actor confirmó la información, pero agregó que no se trata de un quiste, sino de dos.

En su canal de YouTube, Inés Moreno compartió que buscó a Sebastián Ligarde para saber cómo se encontraba, pero luego de que el histrión tardó en responderle, le confesó que no se sentía con ánimos para platicar, pues estaba atravesando una fuerte situación. La comunicadora reveló que le habían encontrado un tumor en el colon al histrión, pero no podía confirmar si eran benignos, pues él no quiso proporcionarle más información.

Fue por ello que este viernes, en entrevista con De Primera Mano, el protagonista de Quinceañera aceptó entrar en detalles sobre su salud y confirmó que hace cuatro meses le encontraron dos tumores, uno de 10 mm y el otro de 33 mm. Dado el tamaño de los nódulos, ha tenido complicaciones para que se los extraigan.

Entre lágrimas, el actor compartió que sí tuvo dos tumores (Foto: captura de pantalla/Imagen Televisión)

“Me hicieron una colonoscopia, que yo me hice rutinaria, sin ningún síntoma, sin ningún nada de nada, yo nada más fui a hacérmela porque tenía 10 años de no hacérmela. Y resulta que me encontraron dos tumores, uno de 10 milímetros y otro de 33″

Según compartió, debido a que el tumor de 33 mm es muy grande, el médico que le realizó la colonoscopía le dijo que no pudo extirparla en ese momento, pero el quiste de 10 mm se la quitaron en ese mismo momento.

“Cuando yo salí de ahí el doctor me dijo: ‘Tienes una pelota de golf adentro de tu colon que yo no pude sacar’”, recordó Ligarde.

Sebastián compartió que una de las únicas cosas que desea es regresar a México para poder dar clases de actuación (Foto: Instagram/@sebastianligardeoficial)

El protagonista de Demente criminal compartió que hasta hoy no sabe si son benignos o malignos, pues los estudios que le han hecho en los últimos cuatro meses arrojan diferentes resultados; mientras que unos han señalado que sí tiene el tumor, otros no lo muestran.

Actualmente, Sebastián Ligarde se encuentra en medio de procesos burocráticos para agilizar lo que siga, pues hoy no tiene claro si le extirparán el segundo tumor con una colonoscopía o dentro del quirófano. “Posiblemente intenten, de nuevo, a través de una colonoscopia removerla y, si no, va a tener que ser en el quirófano”, dijo el actor.

Pese a que Ligarde confesó que estos meses han sido de “mucho dolor psicológico y físico”, pero ha intentado ver la vida de forma positiva y aprovechar cada momento. En lágrimas, el histrión agregó que todo ahora es una bendición para él.

“Creo que una lección que aprender para todos, y creo que el tiempo. Todo lo que muchas veces nosotros vemos como desgracias, son bendiciones, porque no sabemos si tenemos mañana, Todas las cosas que a mí antes me angustiaban o me preocupaban o me dolían, ahora las abrazo porque significan que estoy vivo. Denle gracias a Dios por cada día que amanecen con alguien que los ama, con alguien que ustedes amen y que todavía tengan la fuerza para hacer cosas”

Sebastián también recomendó al público tener chequeos recurrentes debido a que pudo haber prevenido la preocupación que ahora vive si es que se hubiera hecho la colonoscopia antes.

Ahora el protagonista de Verano peligroso se enfoca en su escuela de actuación, pues es un apasionado de la educación, y no quiere preocuparse por otras cosas fuera de su profesión. Reveló que, sin importar lo que pueda venir con el tumor que aún tiene en el colon, él seguirá dedicándose a la academia, por lo que no piensa en la idea de regresar a actuar.





SEGUIR LEYENDO: