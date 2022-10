Sebastián Ligarde tendría un tumor en el colon, según Inés Moreno

Sebastián Ligarde se habría negado a darle una entrevista a Inés Moreno a causa del tumor que le habría sido detectado (Foto: Instagram/@sebastianligardeoficial)

A más de cinco años de haberse retirado del mundo artístico, el nombre de Sebastián Ligarde volvió a ser noticia debido a que estaría enfrentando fuertes problemas de salud, según afirmó Inés Moreno a través de su canal de YouTube.

Sebastián Ligarde se convirtió en uno de los actores galanes de telenovelas gracias a su trabajo en producciones de Televisa como Quinceañera o Demente criminal, desde 2017 se alejó de los reflectores para abandonar las pantallas y dedicarse a una de sus metas, que era abrir su academia de actuación.

De vez en cuando, el actor resurge para dar a su público una actualización de su vida, tal fue el caso en 2020, cuando compartió que durante los primeros meses de encierro por la COVID-19, su esposo tuvo una fuerte pulmonía y pensó que moriría.

Ahora fue Inés Moreno quien dio a conocer que se comunicó con Ligarde para darle un seguimiento, pero no recibió las mejores noticias por parte del actor. La periodista compartió en su canal de YouTube, inesmorenotv, que Sebastián le dijo que no tenía ánimos para hacer entrevistas. Después, aseguró que el histrión está luchando contra un tumor, aunque no reveló de qué forma se enteró de esta noticia.

“Empecé a mandar mensajes y después de varios mensajes que no contestaba, le dije: ‘Bueno, pues si no me quieres contestar, no me contestes’, y me dijo: ‘No, no, no me regañes, lo que pasa es que estoy luchando contra algo muy fuerte’, y parece ser que es contra un tumor que tiene en el colon, no quise preguntar más detalles, espero que el tumor no sea maligno”

La comunicadora dijo que no quiso hacer más preguntas al respecto, por lo que desconoce si lo que sufre se trata de cáncer y, por el momento, Sebastián Ligarde tampoco está dispuesto a dar más información sobre su salud.

La salud de Sebastián también tuvo una mala racha cuando en 2020 pensó que tenía COVID-19 y creyó que podría perder la vida, pues también sufre de una afección cardiaca; no obstante, en realidad contrajo una fuerte influenza.

Luego de eso, su esposo tuvo pulmonía y se negó a ser atendido en un hospital debido a la pandemia, por este motivo tuvo que ser el histrión quien atendiera a su pareja. “Yo ya hasta temiendo que se me fuera a morir a mí”, compartió en entrevista con Sale el Sol.

Los abusos que atravesó Sebastián Ligarde en su infancia

En medio de su retiro atendiendo su escuela de actuación, el antagonista de La cumbia asesina reveló en entrevista con el programa En sus batallas que a los 12 años vivió en un internado de Puebla, donde sufrió de abusos físicos, sexuales y psicológicos.

“Entre los doce y catorce años viví en este internado, ahí fue donde sufrí de abuso sexual, de violaciones, de muchas cosas siendo un niño. Yo fui violado por cuatro muchachos a los 12 años de edad, todavía tengo las cicatrices en las cejas donde me pegaron la cabeza contra un mueble, donde me agarraron”, reveló el actor.

Según agregó, debido a que se “corrió la voz” de lo que algunos de sus compañeros hacían con él, lo que llevó a que otros también lo hicieran e, inclusive, uno de sus violentadores era una de las personas encargadas de cuidarlos.

