La dura crítica de Gustavo Adolfo Infante al elenco de ‘Siempre Reinas’: “No veo que tengan nada que hacer ahí”

El periodista he enfrentado encontronazos con Laura Zapata. (Foto: Netflix / Foto: Gettyimages)

En los últimos meses Gustavo Adolfo Infante ha ganado popularidad por sus ácidas opiniones sobre diversas polémicas que suele presentar tanto en los programas de espectáculos donde colabora como en sus redes sociales. Sus comentarios han tenido tal alcance que, incluso, lo han llevado a comparecer ante autoridades correspondientes por denuncias que famosos han hecho en su contra.

Aunque ha enfrentado varios problemas por externar su punto de vista, continúan haciéndolo. Fue así que durante una emisión de De Primera Mano arremetió contra el elenco de Siempre Reinas -un nuevo programa de Netflix estelarizado por Laura Zapata, Lucía Méndez, Lorena Herrera y Sylvia Pasquel- por las celebridades mexicanas que participan y comentó por qué deberían estar en otros espacios con figuras de su misma índole.

“Yo creo, con todo respeto, que el casting estuvo mal hecho. Lorena Herrera debería estar en un reality con Maribel Guardia, Olivia Collins... más guapas. De repente yo creo que Lucía Méndez podría estar con Victoria Ruffo, Verónica Castro -si aceptara-, Cynthia Klitbo, Erika Buenfil, Laura Flores... protagonistas, pura acá chipocluda”. comenzó.

De esta manera no solo se posicionó en contra de reunir a las cuatro actrices mexicanas en dicho programa porque considera que se han desempeñado en diferentes esferas y estarían mejor con figuras de su “misma magnitud”, también dejó clara su postura: Sylvia Pasquel y Laura Zapata no debieron ser consideradas en este proyecto.

Las cuatro actrices convocadas al reality poseen una carrera de más de tres décadas en el espectáculo nacional (Foto: Netflix)

“Con todo respeto para la señora Zapata, fue una villana en las telenovelas de su hermana hace 20 o 30 años y si la señora Pasquel, que era la vocera de la familia -porque ahora el vocero es el hermano, ya me lo dijo ella-, con todo respeto, no veo que tengan nada que hacer ahí”, agregó.

Los otros dos conductores de De Primera Mano también compartieron su opinión. En general comentaron que Siempre Reinas está “sobre actuado” porque no les parece creíble algunas actitudes de las actrices que llevan en el medio artístico nacional más de tres décadas.

Durante la misma emisión del programa de espectáculos se presentó una entrevista con Lorena Herrera -actual concursante de la segunda temporada de MasterChef Celebrity México-, donde se sinceró sobre qué significa, desde su perspectiva, ser una “Divas” del medio artístico en México.

Para mí una diva es una mujer que ha llevado una carrera exitosa, una protagonista que cuida su vida privada de alguna forma, como Silvia Pinal [...] quizás algunas personas no les guste o toman la palabra ‘Diva’ desde otro punto, desde la sangrona, ególatra e insoportable.

Así fue el regreso de Lorena Herrera a MasterChef Celebrity México (Foto: Instagram/@masterchefmx)

Asimismo, reveló que durante las grabaciones de Siempre Reinas no tuvo problemas con sus compañeras: “Yo no choqué con ninguna de las tres, gracias a Dios me llevé muy bien, por eso te digo que yo fascinada que hubiera una segunda temporada, estaría increíble”.

Finalmente, confesó que con su ácido sentido del humor provocó que Lucía Méndez se molestara. Y es que en su momento bromeó con que en su lugar entrara al programa Verónica Castro.

“Fue de broma desde mi sentido del humor negro, pero bueno, obviamente me di cuenta que Lucía no entiende el sentido del humor negro. Laura Zapata también lo tiene, pero a la décima potencia que yo. Yo creo que ahí fue un poco el conflicto con Lucía porque no lo entiende y cree que eso que decimos desde humor ácido es en serio. Yo si me di cuenta desde ese comentario y no lo volví a sacar”, declaró.

Laura Zapata y Alfredo Adame (Fotos: Cuartoscuro/Ig adamereacciona)

Por otro lado, Gustavo Adolfo Infante comentó que “la versión femenina de Alfredo Adame es Laura Zapata ” después de que la actriz habló sobre la golpiza que recibió el polémico conductor.

