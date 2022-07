Alfredo Adame acusó a Gustavo A. Infante de cometer abuso sexual: “Le estoy sacando todo”

Los famosos están involucrados en un pleito legal (Foto: Instagram / @envivousatv @CarLon_2020)

Después de que Gustavo Adolfo Infante procediera legalmente contra Alfredo Adame por agredir verbalmente a su madre, el ex conductor de Hoy no se quedó callado y -después de ir a comparecer ante las autoridades- acusó al conductor de El minuto que cambió mi destino de presuntamente cometer abuso sexual.

Fue durante un encuentro con los medios, donde el ganador del reality Soy famoso, ¡Sácame de aquí! mencionó que tras las acciones legales que Infante tomó en su contra, él inició una investigación propia y ahora cuenta con información que podría comprometer a su nuevo rival.

“Lo importante de todo esto es que ya le estoy sacando todo lo que ustedes saben: todos sus acosos sexuales, abusos sexuales, toda la pederastia, todas las violaciones que ha cometido y ya conseguimos de seis carpetas que conseguimos con un despacho de investigadores, cinco resultaron ciertas. Le estoy sacando todo eso”, dijo el actor.

Asimismo, Alfredo Adame destacó que supuestamente, entre otros de los descubrimientos con los que cuenta es que Infante no contaría con cédula profesional para ejercer el periodismo.

Gustavo Adolfo Infante acudió con su madre y su abogado Alonso Beceiro a ratificar su denuncia contra Alfredo Adame (Foto: Captura de pantalla)

“No tiene la licenciatura en periodismo, no es licenciado, no tiene la carrera. Usurpó funciones porque acudió a la Fiscalía Especializada en Protección de Periodistas a levantar una denuncia contra mí por lavado de dinero, tráfico ilegal de armas, venta de niños nigerianos, nexos con el narco (...) se la desestimaron, pero la Fiscalía no sabía que no es periodista, entonces yo ya fui y lo exhibí y ahora se va a proceder contra él”, aseguró Adame.

De igual manera, el enemigo de Carlos Trejo aprovechó para llamar “mequetrefe” a Gustavo Adolfo y remarcó que en este asunto está listo para llegar hasta las últimas consecuencias.

Alfredo Adame compareció ante juez por denuncia de Gustavo Adolfo Infante

El conflicto entre Infante y Adame inició después de que el conductor de Sale el sol emitiera una polémica opinión respecto a la riña callejera que el ganador de Soy famoso, ¡Sácame de aquí! tuvo hace unos meses.

Ante esto, Alfredo despotricó contra Gustavo Adolfo y no sólo eso, sino que aludió a que la mamá del conductor se dedicaba a la prostitución y practicaba brujería.

“La mamá era bruja negra, la mamá les daba peyote y les daba hongos en una pocilga donde vivían, y donde la hermana te pasaba el huevo negro y en lo que los otros estaban en su viaje, este mequetrefe (Gustavo) les sacaba el dinero de la cartera y todo el rollo, y tengo quien lo cuente”, dijo Adame a inicios de este 2022 para El gordo y la flaca.

Fueron después de estos comentarios, que Infante acudió a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para interponer una denuncia penal.

Así, el pasado 18 de julio, Adame acudió ante un juez por las acusaciones en su contra y durante un encuentro con los medios aprovechó para insultar al presentador De primera mano.

“Yo vengo a compadecer al respecto a la denuncia que presentó la mamá de este pseudo periodista, no tiene cédula profesional”, señaló Adame a su salida de la Fiscalía.

“No tenemos ningún miedo, no tengo ninguna preocupación, no tenemos absolutamente nada que nos ponga en un estado de alerta o de algo así; nada, aquí estoy para responder de lo que se me acusa” , dijo.

