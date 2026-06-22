Procesan a cinco presuntos narcomenudistas tras aseguramiento de arsenal en Quintana Roo

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por presunta posesión de marihuana con fines de suministro. (Crédito: X | @FGEQuintanaRoo)

Un juez vinculó a proceso a cinco presuntos narcomenudistas detenidos en Playa del Carmen y Puerto Morelos, Quintana Roo, luego de operativos que permitieron el aseguramiento de drogas y un arsenal de armas de fuego, informó la Fiscalía General del Estado.

Los imputados fueron identificados como Luis Manuel “N”, Ezequiel “N”, Enrique “N”, Eduardo Neftalí “N” y Brayan Alejandro “N”. De acuerdo con la autoridad ministerial, todos permanecerán bajo prisión preventiva justificada mientras se desarrollan las investigaciones y el proceso penal en su contra.

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La Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo detalló que una de las acciones se llevó a cabo en Playa del Carmen, donde Luis Manuel “N” fue detenido en el cruce de avenida Sur y avenida Laak.

Según la carpeta de investigación, el hombre se encontraba en posesión de marihuana y metanfetamina presuntamente destinadas a actividades de suministro. Tras la presentación de los datos de prueba, un Juez de Control determinó vincularlo a proceso por delitos contra la salud en la variante de posesión con fines de suministro de ambos narcóticos.

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En un hecho distinto, elementos de la Policía de Investigación capturaron en flagrancia a Ezequiel “N”, Enrique “N”, Eduardo Neftalí “N” y Brayan Alejandro “N” sobre la carretera Puerto Morelos-Leona Vicario, en las inmediaciones de un rancho ubicado en la Ruta de los Cenotes.

De acuerdo con la Fiscalía, los cuatro fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por presunta posesión de marihuana con fines de suministro. Posteriormente, un juez resolvió vincularlos a proceso por ese delito.

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La fiscalía estatal informó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar la procedencia del armamento y establecer si fue utilizado en otros hechos delictivos. (Crédito: X | )

Las investigaciones relacionadas con este caso derivaron además en el aseguramiento de un arsenal de armas de fuego. La autoridad estatal informó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar la procedencia del armamento y establecer si fue utilizado en otros hechos delictivos.

Asimismo, la Fiscalía continúa con las indagatorias para conocer si los detenidos mantienen algún vínculo con organizaciones criminales que operan en Quintana Roo. Hasta ahora no se han dado a conocer resultados concluyentes sobre esa línea de investigación.

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Con la resolución judicial, los cinco imputados permanecerán privados de la libertad mientras avanzan las siguientes etapas del proceso penal y continúan las diligencias ministeriales correspondientes.

Quintana Roo, un territorio disputado por células del CJNG, Cártel de Sinaloa y grupos locales

Quintana Roo se ha convertido en un espacio de disputa entre distintas estructuras criminales que operan en el país, con presencia de células vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel de Sinaloa y a organizaciones locales que han fragmentado el control del narcomenudeo en zonas clave como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Puerto Morelos.

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En ese escenario, la violencia no se concentra en una sola organización, sino en una red de grupos que compiten por puntos de venta, rutas de distribución y control de áreas turísticas, donde el flujo constante de visitantes ha convertido al estado en un mercado estratégico para la venta de droga al menudeo y otras actividades ilícitas.

Las disputas entre estas estructuras han derivado en una dinámica de fragmentación territorial, con presencia simultánea de distintos operadores en una misma región, lo que incrementa la rotación de células y la disputa por espacios específicos dentro de la zona turística.

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Playa del Carmen y Puerto Morelos forman parte de ese corredor de alta movilidad, donde se han registrado aseguramientos de droga y armas en operativos recientes, en medio de un entorno de competencia constante entre grupos delictivos por el control del territorio.

Sin embargo, en el caso de los cinco imputados recientemente vinculados a proceso por narcomenudeo en la entidad, las autoridades no han informado ni establecido hasta el momento alguna relación directa con un grupo criminal específico, y su situación jurídica se mantiene únicamente dentro del ámbito de los delitos contra la salud investigados por la Fiscalía estatal.

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