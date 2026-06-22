Embajador de EEUU en México anuncia decomiso de 43 mil cartuchos en un solo día en la frontera

Foto: X/@USAAmbMex

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, informó el aseguramiento de 43 mil cartuchos de arma de fuego en un solo día en el puerto de entrada de Mariposa, en Arizona, en medio de la ofensiva para detener el tráfico de armamento en la frontera.

El funcionario destacó que el decomiso se llevó a cabo por elementos de la Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), en una acción con la que también busca desarmar a los cárteles de la droga.

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Además, destacó el uso de tecnología avanzada de inspección no intrusiva en los puertos de entrada y salida para facilitar la detección de objetos ilícitos y evitar su ingreso tanto a México como Estados Unidos.

“Este decomiso reafirma el compromiso de Donald Trump de detener el flujo ilegal de armas y desarmar a los cárteles. También demuestra el valor de la tecnología avanzada de inspección no intrusiva para identificar y detener actividades ilícitas. Sin importar el método que utilicen, los delincuentes deben saber que los encontraremos”, escribió en redes sociales.

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*Información en desarrollo...