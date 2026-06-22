Trevor Bauer regresa a los Diablos Rojos del México

La pandilla escarlata anunció uno de las noticias más esperadas por los aficionados de los Pingos al tratarse de la figura del campeonato obtenido en 2024

Los Diablos Rojos del México anunciaron el regreso de Trevor Bauer, ex ganador del Cy Young en la MLB y campeón con la novena escarlata hace un par de temporadas.

Con la llegada de Bauer, el equipo se perfila como uno de los favoritos para el campeonato y el tricampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol se encuentra al alcance, ya que además llega a reforzar uno de los puntos débiles de los Pingos desde la temporada pasada que es el pitcheo.

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Dónde estuvo jugando estos dos años

La pandilla escarlata anunció uno de las noticias más esperadas por los aficionados de los Pingos al tratarse de la figura del campeonato obtenido en 2024. (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

El regreso de Trevor Bauer se mantuvo como tema recurrente entre los seguidores escarlatas desde el final de la Serie del Rey 2024, donde el pitcher consiguió su primer campeonato como profesional.

Después de ese título, Bauer optó por continuar su carrera en Japón, firmando contrato con los Yokohama BayStars para la temporada siguiente.

En su paso por la NPB, el objetivo era obtener el Premio Eiji Sawamura, reconocimiento otorgado al mejor lanzador del beisbol japonés.

De haberlo conseguido, Bauer se habría convertido en el primer pelotero en la historia con el Cy Young de las Grandes Ligas, el Pitcher del Año en la Liga Mexicana de Beisbol y el Sawamura en Japón.

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Sin embargo, sus cifras quedaron lejos de las expectativas terminando con récord de 4-10, efectividad de 4.51 y 119 ponches, números inferiores a los de Hiromi Itoh, quien se llevó el galardón con marca de 14-8, 2.52 de efectividad y 195 ponches.

Tras su paso por Asia, Bauer sorprendió al firmar con los Long Island Ducks en la Atlantic League, circuito independiente de Estados Unidos, a principios de 2026.

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En ese periodo, el lanzador logró un juego sin hit ni carrera en siete entradas durante una doble cartelera, ponchando a siete rivales, consolidándose como uno de los brazos más efectivos de la Atlantic League, con marca de 5-1, promedio de carreras limpias de 2.36 y 66 ponches en 42 episodios lanzados.

Primera etapa con Diablos

ARCHIVO - Trevor Bauer, de los Diablos Rojos del México, lanza frente a los Yankees de Nueva York, en un juego realizado eldomingo 24 de marzo de 2024 (AP Foto/Fernando Llano, archivo)

Tras una década en las Grandes Ligas, donde obtuvo el Cy Young de la Liga Nacional en 2020, Trevor Bauer llegó a la Liga Mexicana de Beisbol.

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Su debut con la novena escarlata se dio el 24 de marzo, en el Estadio Alfredo Harp Helú, durante una serie de exhibición contra los New York Yankees.

Bauer arrancó la temporada regular manteniendo el invicto con registro de 10-0, acompañado de 2.48 en efectividad, en 14 aperturas y 83.1 entradas lanzadas. Terminó como líder en ponches con 120, colíder en triunfos, segundo en efectividad, segundo en WHIP (1.04) y segundo en promedio de bateo en contra (.216).

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El lanzador derecho inscribió su nombre en la historia de la LMB con dos marcas. El 21 de abril, ante los Bravos de León, igualó el récord de nueve ponches consecutivos, compartido con José Ramón López (Sultanes, 1964) y Gary Williams (Tampico, 1979).

El 21 de junio, frente a los Guerreros de Oaxaca, impuso la marca de 19 ponches en un juego de nueve entradas, superando la anterior de 18, en poder de Martín Dihigo, Lino Donoso y Ricardo Sandate.

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Bauer, quien ganó el Cy Young en 2020 con los Rojos de Cincinnati, se convirtió en el quinto lanzador de los Diablos Rojos del México en liderar la LMB en ponches, sumándose a Edward Porter (1941), Francisco Ramírez (1956), Felipe Leal (1970) y Enrique Romo (1976).