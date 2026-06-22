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Alex muestra el muñeco realista que Daniel Bisogno le dio antes de morir: tiene su voz y sus frases

El famoso explicó que es un muñeco creado por encargo, al que se le integraron grabaciones hechas por el propio ex condcutor de ‘Ventaneando’

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El ex conductor de Al ExtremoAlex Bisogno, sorprendió al público al mostrar el muñeco realista que su hermano, Daniel Bisogno, le entregó antes de morir.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El Minuto Que Cambió Mi Destino de Imagen Televisión, Alex compartió el significado detrás del objeto, que integra la voz y frases originales del conductor de Ventaneando.

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Mensajes grabados y un legado personal

En el estudio, Gustavo Adolfo Infante preguntó: “¿Este muñequito que está aquí, qué es?”. Alex explicó que es un muñeco realista creado por encargo, al que se le integraron grabaciones hechas por el propio Daniel: “Grabamos una serie de mensajes que él me dio en vida”, comentó el ex presentador de Al Extremo.

El muñeco contiene mensajes personalizados que Daniel grabó para su hermano, buscando dejarle palabras de aliento y motivación para el futuro, aun después de su partida. Uno de los mensajes que se escuchó en el avance del programa por estrenar es: “Alex, ánimo, no permitas que nada ni nadie te derrote. La vida es hermosa para detenernos a llorar, disfruta, triunfa y no te detengas. Recuerda que siempre viene lo mejor”.

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El muñeco provoca reacciones divididas en redes sociales

Desde la difusión del avance con el muñeco realista, los comentarios no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios consideran que el gesto es emotivo y muestra el cariño entre los hermanos, otros señalan que el muñeco luce “tétrico” o les resulta extraño escuchar la voz de Daniel Bisogno en un objeto inanimado.

Algunas personas destacan la originalidad y el mensaje de apoyo que representa, mientras que otras expresan incomodidad por la apariencia hiperrealista y el tono de las frases. El debate en plataformas digitales ha girado en torno a si este tipo de recuerdos son conmovedores o inquietantes.

Frases y detalles del muñeco

El muñeco no sólo tiene la voz de Daniel Bisogno, sino que también reproduce varias de sus frases características. Entre los mensajes grabados destacan palabras de aliento, consejos y muestras de cariño diseñadas para acompañar a Alex Bisogno en momentos difíciles.

El muñeco, fabricado con materiales y tecnología de última generación, busca replicar fielmente la apariencia física de Daniel. La intención fue crear un objeto personal y único, que sirviera como recuerdo tangible y emocional para su hermano menor.

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Hermandad y vínculo inquebrantable

La relación entre Alex y Daniel Bisogno fue cercana durante toda la vida de ambos. En la misma entrevista con Imagen Televisión, Alex habló de la fortaleza de su vínculo y de cómo el muñeco representa ese lazo: “Fue un detalle que Daniel quiso dejarme porque sabía que lo iba a necesitar. Es un recordatorio de su cariño”, afirmó.

Durante los últimos meses de vida de Daniel, ambos hermanos compartieron momentos complicados en el hospital y en casa. Alex acompañó a Daniel en varias de las 11 hospitalizaciones graves que enfrentó antes de morir, y estuvo presente en los momentos más críticos de su enfermedad.

Los últimos días del muñeco y su significado

En los días previos a la muerte de Daniel Bisogno, el muñeco permaneció con él en el hospital. De acuerdo con Alex, el conductor pidió que el objeto fuera entregado tras su fallecimiento, como una forma de estar presente y brindar apoyo emocional a su hermano menor.

La familia ha señalado que el muñeco tiene un valor sentimental significativo y representa no sólo la memoria de Daniel, sino también su deseo de acompañar y motivar a Alex Bisogno incluso en la ausencia física.

Un legado que divide opiniones

El gesto de Daniel Bisogno al dejar grabados y un muñeco realista para su hermano menor ha generado debate, pero también evidencia la importancia de los lazos familiares y la forma en que cada persona elige enfrentar la despedida y el duelo.

Mientras algunos lo consideran un acto conmovedor, otros insisten en que la presencia del muñeco resulta inquietante. Lo cierto es que el objeto y sus mensajes han servido de consuelo a Alex Bisogno en los meses posteriores a la muerte del conductor de Ventaneando.

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