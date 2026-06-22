Preventa Maná 2026: confirman nueva fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX con “Vivir sin Aire Tour”

Maná

Maná vuelve a colocarse en el centro de la conversación musical en México tras confirmar una nueva fecha en la Ciudad de México como parte de su gira “Vivir sin Aire Tour”. El anuncio se suma a la serie de presentaciones que la agrupación prepara en uno de los recintos más importantes del país.

El espectáculo se llevará a cabo en el Estadio GNP Seguros, espacio que ha consolidado su papel como sede de grandes conciertos internacionales y nacionales. Con esta incorporación, la banda amplía su presencia en la capital y refuerza el interés del público por su regreso a los escenarios.

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La nueva fecha se integra a un formato de dos conciertos consecutivos, lo que convierte a la Ciudad de México en uno de los puntos clave de la gira, programada para diciembre de 2026.

Doble presentación en uno de los recintos más importantes de la CDMX

Maná abre nueva fecha en el Estadio GNP Seguros - (Ocesa)

La agrupación liderada por Maná continúa generando expectativa con el “Vivir sin Aire Tour”, un recorrido que promete reunir algunos de los temas más representativos de su trayectoria. La apertura de una segunda fecha responde al interés del público por formar parte de este regreso.

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El Estadio GNP Seguros será el escenario de ambas presentaciones, consolidando a la capital mexicana como uno de los destinos principales del tour. El anuncio ha generado movimiento entre seguidores que buscan asegurar su asistencia a cualquiera de las dos fechas confirmadas.

La preventa Banamex está programada para el 25 de junio a las 11:00 horas, mientras que la venta general se realizará a través de Ticketmaster, para la nueva fecha que es el 16 de diciembre.

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Una gira que refuerza el legado de Maná

Tendrán dos presentaciones en el icónico recinto. - Ocesa

El “Vivir sin Aire Tour” representa uno de los regresos más esperados del rock en español en México, con una propuesta que recorre los grandes éxitos de la banda a lo largo de su carrera. La respuesta del público ha impulsado la expansión de fechas en distintos escenarios.

La Ciudad de México se posiciona como uno de los puntos más relevantes dentro de esta etapa del tour, al recibir dos conciertos en un mismo recinto. El Estadio GNP Seguros se consolida así como un espacio clave para espectáculos de gran formato.

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El regreso de Maná a los escenarios mantiene viva la conexión con distintas generaciones de fans, que han acompañado a la agrupación durante décadas y que ahora vuelven a reunirse en torno a su música.

Expectativa por el regreso de la banda a la capital

Maná

La confirmación de una nueva fecha en CDMX ha reforzado la expectativa alrededor del tour, que continúa sumando interés en distintos países.

El anuncio marca un nuevo capítulo en la actividad en vivo de la banda.

Con esta ampliación de fechas, Maná reafirma su presencia en la escena musical latina y su capacidad de convocatoria en escenarios de gran escala. La capital mexicana vuelve a convertirse en un punto central para su gira internacional.

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