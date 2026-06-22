México Deportes

Colombia convoca a banderazo en La Minerva de Guadalajara

La selección cafetera se enfrentará este martes en la Perla Tapatía a la República Democrática del Congo a las 20:00 horas

Guardar
Google icon
La selección cafetera se enfrentará este martes en la Perla Tapatía a la República Democrática del Congo a las 20:00 horas. (CDMX)
La selección cafetera se enfrentará este martes en la Perla Tapatía a la República Democrática del Congo a las 20:00 horas. (CDMX)

Los aficionados colombianos convocaron a través de redes sociales al segundo banderazo de su selección en este Mundial, esta vez en la glorieta de La Minerva, en Guadalajara, previo al partido que sostendrán este miércoles en la Perla Tapatía ante la República Democrática del Congo.

Dicha invitación circuló entre la comunidad cafetera, quienes ya se reunieron en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, un día antes de su debut mundialista ante Uzbekistán, reflejando un ambiente festivo y el ambiente festivo del país sudamericano.

PUBLICIDAD

La cita está programada para las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en La Minerva, donde se espera que muchos aficionados acudan para alentar a su selección con porras y cánticos, en uno de los lugares con mayor tradición para celebrar en la ciudad.

La caravana cafetalera toma fuerza en Guadalajara

Después de un gran celebración en el Ángel, la comunidad colombiana se prepara para un gran recibimiento en Guadalajara. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)
Después de un gran celebración en el Ángel, la comunidad colombiana se prepara para un gran recibimiento en Guadalajara. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

En redes sociales, numerosos colombianos compartieron su entusiasmo por acompañar a la Selección Nacional durante el Mundial, incluso relatando que viajaron desde su país natal hasta México con el objetivo de seguir de cerca a su equipo y apoyarlo, pese a que no todos tienen entradas para los partidos.

PUBLICIDAD

Uno de los mensajes más compartidos invita abiertamente al segundo banderazo en México:

“Estuvimos en Ciudad de México, ya hicimos historia acá, y ahora nos vamos para Guadalajara; estaremos a las 6 de la tarde en La Minerva. Invitamos a todos los mexicanos, a los colombianos y a todos los que se quieran unir a la celebración. No importa de dónde seas, todos seremos amigos. Y recuerden lo que podemos lograr cuando los países hermanos se unen”, señaló un creador de contenido colombiano en redes sociales.

Además, grupos de colombianos residentes en Guadalajara promovieron en redes sociales distintos encuentros para apoyar a la Selección.

Este ambiente de unión y entusiasmo ya se vivió el domingo pasado, previo al partido ante Uzbekistán en la Ciudad de México, cuando alrededor de 70 automóviles llenos de aficionados colombianos rodearon el hotel de concentración del equipo, mostrando su respaldo antes del encuentro.

Con ello, se espera no solamente una buena asistencia de la afición cafetera en La Minerva, sino también una gran entrada en el Estadio Guadalajara.

Banderazo de Colombia en CDMX

(REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)
(REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

La afición cafetalera ya vivió un banderazo en la capital de la República Mexicana hace una semana, previo al inicio de la participación de Colombia en el Mundial, en un evento que reunió a miles de seguidores que se congregaron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Durante la concentración, los aficionados entonaron cánticos, ondearon banderas y mostraron su respaldo incondicional a la Selección Nacional. El ambiente festivo se extendió por varias horas, convirtiendo el emblemático monumento en un punto de encuentro para la comunidad colombiana en México.

La movilización fue organizada a través de redes sociales y superó las expectativas, reflejando el entusiasmo con el que los hinchas acompañan a su equipo en cada cita importante,

Posteriormente, los aficionados cafeteros se volvieron a dar cita en el lugar para celebrar su primera victoria del Mundial ante Uzbekistán y los festejos se extendieron hasta las 4 de la madrugada.

Previa del partido

Colombia se alista para la República Democrática del Congo. (REUTERS/Henry Romero)
Colombia se alista para la República Democrática del Congo. (REUTERS/Henry Romero)

La selección cafetera llega a este enfrentamiento tras haber debutado con el pie derecho y vencer a Uzbekistán por marcador de 3-1.

Sin embargo, enfrente no tendrá un rival nada sencillo, ya que República Democrática del Congo viene de rescatar un empate contra la Portugal de Cristiano Ronaldo y demostró tener la capacidad para pelearle a cualquiera que se les ponga enfrente.

El duelo se llevará a cabo este martes 23 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Guadalajara.

Temas Relacionados

Selección Colombia Mundial 2026Mundial 2026GuadalajaraLa Minervamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

César Arturo Ramos pitará el encuentro entre Escocia y Brasil del Mundial 2026

El silbante mexicano fungirá como el árbitro central del partido, en lo que será su segundo juego de la Copa del Mundo tras el Irán vs Nueva Zelanda

César Arturo Ramos pitará el encuentro entre Escocia y Brasil del Mundial 2026

México vs República Checa: antecedentes y cuántas veces se han enfrentado en Mundiales

El encuentro entre ambas selecciones ha sido poco frecuente en la historia del futbol

México vs República Checa: antecedentes y cuántas veces se han enfrentado en Mundiales

Qué lugar ocupa México entre las selecciones más jóvenes dentro del Mundial 2026

El equipo Tricolor cuenta con una camada de jugadores jóvenes y experimentados para esta Copa del Mundo

Qué lugar ocupa México entre las selecciones más jóvenes dentro del Mundial 2026

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 22 de junio, la previa del partido de Argentina y el minuto a minuto de la jornada

Los campeones del mundo hacen su segunda presentación en la Copa del Mundo y buscarán sellar su clasificación a la siguiente fase. Una multitud de hinchas albicelestes coparon Dallas

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 22 de junio, la previa del partido de Argentina y el minuto a minuto de la jornada

El árbitro César Arturo Ramos rompe récord mexicano en mundiales

Será clave la actuación del cuerpo arbitral nacional en el encuentro que definirá el futuro de Escocia y Brasil en el torneo global

El árbitro César Arturo Ramos rompe récord mexicano en mundiales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un arma calibre 9mm, reportes de disparos y un francotirador sin rostro: qué se sabe de los ataques en la vía Atlixcáyotl en Puebla

Un arma calibre 9mm, reportes de disparos y un francotirador sin rostro: qué se sabe de los ataques en la vía Atlixcáyotl en Puebla

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 22 de junio: ONU documenta presencia de cárteles mexicanos en América, Europa y otras regiones

Cárteles mexicanos operan en tres continentes: la ONU documentó sus laboratorios, rutas y alianzas en su último informe

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

Volvieron a la casa cateada y los arrestaron: FGE suma 20 detenidos de “Los Abasolo” en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Rey Grupero hace desgarradora confesión sobre el abuso que vivió en su niñez: “Batman nunca llegó”

Rey Grupero hace desgarradora confesión sobre el abuso que vivió en su niñez: “Batman nunca llegó”

Adrián Marcelo le responde a Gala Montes ante acuerdo de paz por el Mundial 2026: esta es su condición

La confesión más cruda de Bárbara de Regil sobre la llegada de Mar: “Yo soñaba con tener un hijo a los quince años”

¿Cuál es el estado de salud del comediante Luis de Alba? ‘El Pirruris’ resultó lesionado tras un fuerte accidente

Dan Reynolds sorprende en Monterrey: Vocalista de Imagine Dragons se pone la camiseta de México y canta “Cielito Lindo”

DEPORTES

FIFA designa a Katia Itzel como árbitra central del Túnez vs Países Bajos en la última jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026

FIFA designa a Katia Itzel como árbitra central del Túnez vs Países Bajos en la última jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026

César Arturo Ramos pitará el encuentro entre Escocia y Brasil del Mundial 2026

México vs República Checa: antecedentes y cuántas veces se han enfrentado en Mundiales

Qué lugar ocupa México entre las selecciones más jóvenes dentro del Mundial 2026

El árbitro César Arturo Ramos rompe récord mexicano en mundiales