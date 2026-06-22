Colombia convoca a banderazo en La Minerva de Guadalajara

La selección cafetera se enfrentará este martes en la Perla Tapatía a la República Democrática del Congo a las 20:00 horas. (CDMX)

Los aficionados colombianos convocaron a través de redes sociales al segundo banderazo de su selección en este Mundial, esta vez en la glorieta de La Minerva, en Guadalajara, previo al partido que sostendrán este miércoles en la Perla Tapatía ante la República Democrática del Congo.

Dicha invitación circuló entre la comunidad cafetera, quienes ya se reunieron en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, un día antes de su debut mundialista ante Uzbekistán, reflejando un ambiente festivo y el ambiente festivo del país sudamericano.

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La cita está programada para las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en La Minerva, donde se espera que muchos aficionados acudan para alentar a su selección con porras y cánticos, en uno de los lugares con mayor tradición para celebrar en la ciudad.

La caravana cafetalera toma fuerza en Guadalajara

Después de un gran celebración en el Ángel, la comunidad colombiana se prepara para un gran recibimiento en Guadalajara. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

En redes sociales, numerosos colombianos compartieron su entusiasmo por acompañar a la Selección Nacional durante el Mundial, incluso relatando que viajaron desde su país natal hasta México con el objetivo de seguir de cerca a su equipo y apoyarlo, pese a que no todos tienen entradas para los partidos.

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Uno de los mensajes más compartidos invita abiertamente al segundo banderazo en México:

“Estuvimos en Ciudad de México, ya hicimos historia acá, y ahora nos vamos para Guadalajara; estaremos a las 6 de la tarde en La Minerva. Invitamos a todos los mexicanos, a los colombianos y a todos los que se quieran unir a la celebración. No importa de dónde seas, todos seremos amigos. Y recuerden lo que podemos lograr cuando los países hermanos se unen”, señaló un creador de contenido colombiano en redes sociales.

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Además, grupos de colombianos residentes en Guadalajara promovieron en redes sociales distintos encuentros para apoyar a la Selección.

Este ambiente de unión y entusiasmo ya se vivió el domingo pasado, previo al partido ante Uzbekistán en la Ciudad de México, cuando alrededor de 70 automóviles llenos de aficionados colombianos rodearon el hotel de concentración del equipo, mostrando su respaldo antes del encuentro.

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Con ello, se espera no solamente una buena asistencia de la afición cafetera en La Minerva, sino también una gran entrada en el Estadio Guadalajara.

Banderazo de Colombia en CDMX

(REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

La afición cafetalera ya vivió un banderazo en la capital de la República Mexicana hace una semana, previo al inicio de la participación de Colombia en el Mundial, en un evento que reunió a miles de seguidores que se congregaron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

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Durante la concentración, los aficionados entonaron cánticos, ondearon banderas y mostraron su respaldo incondicional a la Selección Nacional. El ambiente festivo se extendió por varias horas, convirtiendo el emblemático monumento en un punto de encuentro para la comunidad colombiana en México.

La movilización fue organizada a través de redes sociales y superó las expectativas, reflejando el entusiasmo con el que los hinchas acompañan a su equipo en cada cita importante,

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Posteriormente, los aficionados cafeteros se volvieron a dar cita en el lugar para celebrar su primera victoria del Mundial ante Uzbekistán y los festejos se extendieron hasta las 4 de la madrugada.

Previa del partido

Colombia se alista para la República Democrática del Congo. (REUTERS/Henry Romero)

La selección cafetera llega a este enfrentamiento tras haber debutado con el pie derecho y vencer a Uzbekistán por marcador de 3-1.

Sin embargo, enfrente no tendrá un rival nada sencillo, ya que República Democrática del Congo viene de rescatar un empate contra la Portugal de Cristiano Ronaldo y demostró tener la capacidad para pelearle a cualquiera que se les ponga enfrente.

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El duelo se llevará a cabo este martes 23 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Guadalajara.