Lorena Herrera reveló que se ausentó de MasterChef Celebrity por dar positiva a COVID-19: “Pronto me verán de regreso”

Lorena Herrera (Foto: Ig lorenaherreraoficial)

Tras las duras críticas que ha recibido Nadia por ausentarse en varias emisiones de MasterChef Celebrity México, fue ahora Lorena Herrera quien el pasado 18 de septiembre no apareció en la transmisión del programa culinario. Ante esto, la famosa comunicó que se debió a un contagio de COVID-19.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde la famosa mencionó que presentó algunas complicaciones de salud.

“Linduras! Ayer quería compartirles el porqué no estuve en @masterchefmx pero ando en #usa y me había quedado sin WIFI. Lo que pasó es que me contagié de #covid en las grabaciones. Obviamente por cuidar a mis compañeros, staff y cuidar mi salud debía estar en mi casa aislada, recuperándome “, escribió.

Asimismo, Herrera apuntó que los hechos sucedieron hace unas semanas, pero debido a que todo se graba con antelación fue hasta el domingo pasado que se transmitió su ausencia.

“Ojo: Esto sucedió hace algunas semanas ,ya que vamos adelantados en grabaciónes! Gracias por preguntar y ya verán que muy prontito estaré de regreso! Los quiero mucho y sigamos cuidándonos!”, añadió.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y varios de ellos externaron todo tipo de buenos deseos para Lorena.

“Se extrañó ver ese glamour, además que se ve que cocinas rico, espero estés mejor”. “Que dios te bendiga y con muchas fuerzas esperanzas salud y energía positiva”. “El programa no fue el mismo sin ti. Que bueno que ya estás mejor”. “Gracias por contarnos, le das mucha luz al programa! Se extraña a la más diva”, escribieron sus fans.

Cabe recordar que, tras las duras críticas que recibió Nadia -ex integrante de La Academia- por ausentarse durante varios programas de MasterChef, fue la también cantante quien compartió hace una semana que ella fue la primer contagiada de COVID-19.

“Extrañándolos tantísimo @masterchefmx ! 🥲🥲🥲🥲 Uds mis #TeamNadia gracias por tanto apoyo. No pude estar en master por que salí positivo a Covid. Pero no dejen de apoyarme ok ? Vamos con todo!”, colocó la concursante en su cuenta de Instagram.

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity México

La cocina mexicana fue la temática de este quinto episodio de MasterChef Celebrity, puesto que se transmitió el mismo fin de semana en el que se conmemoró el 212 aniversario del inicio de la guerra de Independencia de nuestro país.

Uno de los temas más mencionados por los seguidores del concurso en redes sociales fue la inasistencia de Nadia, la cantante que ha brillado por su ausencia en las últimas emisiones.

MasterChef Celebrity compartió a su nuevo reparto para su edición 2022 Foto: TV Azteca

Sin embargo, la participación de Alan Ibarra en la cocina más famosa de México llegó a su final, pues tuvo fallos que los jueces no dejaron pasar durante el reto de eliminación, en el que él y sus compañeros tuvieron que preparar tamales para los chefs Betty Vázquez, José Ramón Castillo, Pablo Albuerne y Rubén Amador, invitado especial del programa.

Las salsas que acompañaron el platillo fueron aplaudidas por los críticos, pero el punto central del reto, el tamal, no tenía sabor. “Esta masa está cocida, las salsas están buenas, pero el tamal realmente no sabe a nada”, criticó Albuerne.

SEGUIR LEYENDO