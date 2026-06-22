México Deportes

Equipo mexicano de Natación Artística consigue la medalla de bronce en la Súper Final de la Copa del Mundo

Los nadadores nacionales siguen dando alegrías para México en la alberca y el deporte continúa creciendo desde el pase olímpico en París 2024

Guardar
Google icon
Los nadadores nacionales siguen dando alegrías para México en la alberca y el deporte continúa creciendo desde el pase olímpico en París 2024. (REUTERS/Maye-E Wong)
Los nadadores nacionales siguen dando alegrías para México en la alberca y el deporte continúa creciendo desde el pase olímpico en París 2024. (REUTERS/Maye-E Wong)

El equipo mexicano de natación artística cerró su participación dentro de la Súper Final de la Copa del Mundo en Toronto con una medalla de bronce al registrar 220.5452 puntos y presentar un grado de dificultad de 23.8495.

Los nadadores brillaron en la alberca con una rutina que incluyó siete acrobacias con una rutina acrobática bajo el tema de “Jaguares”, haciendo un llamado de auxilio para la preservación de este animal, el cual es un símbolo de México y se encuentra en peligro de extinción.

PUBLICIDAD

Con este resultado, esta disciplina continúa obteniendo resultados positivos para el país y confirma el crecimiento que ha mostrado desde su histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Quiénes fueron los medallistas mexicanos

Estos fueron los medallistas mexicanos. (REUTERS/Maye-E Wong)
Estos fueron los medallistas mexicanos. (REUTERS/Maye-E Wong)

A continuación, te presentamos la lista de nadadores que obtuvieron esta presea para México:

  • Glenda Inzunza
  • Regina Alferez
  • Fernanda Arellano
  • Daniela Ávila
  • Miranda Barrera
  • Itzamary González
  • Joana Jiménez
  • Diego Villalobos
  • Camila Argumedo (Reserva)
  • Carolina Arzate (Reserva)
  • Adriana Loftus (Entrenadora)
  • Ofelia Pedrero (Entrenadora)

La actuación de este grupo de nadadores es un reflejo del esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo, el cual sigue impulsando el desarrollo del deporte y motiva a las nuevas generaciones a seguir preparándose para futuras competencias internacionales.

PUBLICIDAD

Otros resultados en la Súper Final

El oro obtenido sirve como pase clasificatorio directo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Instagram/ @panamsports)
El oro obtenido sirve como pase clasificatorio directo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Instagram/ @panamsports)

El podio se había mantenido fuera del alcance para las demás representaciones mexicanas en esta Súper Final, ya que las sirenas nacionales estuvieron cerca de subir al podio en ocasiones anteriores, pero no lograron concretar el resultado.

A continuación, te presentamos los resultados completos de los mexicanos en las otras disciplinas:

  • Joana Jiménez / Fernanda Arellano: Quinto lugar en dueto técnico
  • Diego Villalobos: Sexto lugar en solo libre varonil
  • Itzamary González: Sexto lugar en solo libre femenil
  • Equipo mexicano rutina libre: Cuarto lugar
  • Equipo mexicano rutina acrobática: Medalla de bronce
  • Itzamary González / Diego Villalobos: Cuarto lugar en dueto mixto técnico

Estos logros son un impulso para seguir trabajando y aspirar a mejores resultados en futuras competencias internacionales.

Qué es la Natación Artística

Es un deporte que mezcla la estética con lo técnico. (REUTERS/Maye-E Wong)
Es un deporte que mezcla la estética con lo técnico. (REUTERS/Maye-E Wong)

La natación artística, antes llamada natación sincronizada, es una disciplina acuática que combina elementos de la natación, la danza y la gimnasia.

Los atletas ejecutan rutinas coreografiadas en el agua, siguiendo el ritmo de la música, ya sea de forma individual, en duetos o en equipos. Las presentaciones incluyen movimientos sincronizados, figuras acrobáticas y desplazamientos que buscan impresionar tanto al jurado como al público.

Esta especialidad exige una preparación física completa, donde los nadadores deben contar con fuerza, flexibilidad, resistencia y un gran dominio del control corporal.

Por ello, el entrenamiento abarca largas sesiones dentro y fuera del agua, enfocándose en la técnica de nado, la capacidad pulmonar para mantener la respiración durante periodos prolongados y la perfección en la ejecución de figuras.

La sincronización es fundamental, ya que cada movimiento debe estar perfectamente alineado con el resto del equipo y con la música. Cada una de las competencias suele dividirse en rutinas técnicas y libres.

En las técnicas, los atletas deben realizar ciertos elementos obligatorios, mientras que en las libres se valora la creatividad, la dificultad y la interpretación artística.

Un panel de jueces califica aspectos como la ejecución, la sincronización, la dificultad de los movimientos, la presentación general y la adaptación musical de la rutina.

En los últimos años, la disciplina ha evolucionado con la incorporación de nuevas modalidades, como el dueto mixto, permitiendo la participación de hombres y ampliando la diversidad en las competencias.

Temas Relacionados

Natación ArtísticaMundial 2026Atletas mexicanosJuegos Olímpicosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Japón se despide de México con un emotivo gesto tras su estancia en el país durante el Mundial 2026

El país asiático tiene la cultura de la limpieza y el agradecimiento muy arraigada

Japón se despide de México con un emotivo gesto tras su estancia en el país durante el Mundial 2026

Trevor Bauer regresa a los Diablos Rojos del México

La pandilla escarlata anunció uno de las noticias más esperadas por los aficionados de los Pingos al tratarse de la figura del campeonato obtenido en 2024

Trevor Bauer regresa a los Diablos Rojos del México

Claudia Sheinbaum celebra la designación histórica de Katia Itzel en el Mundial 2026: “Es un ejemplo para todas las niñas”

Itzel García se convertirá en la primera mujer mexicana en asumir la responsabilidad total del arbitraje en un encuentro de Mundial

Claudia Sheinbaum celebra la designación histórica de Katia Itzel en el Mundial 2026: “Es un ejemplo para todas las niñas”

Colombia convoca a banderazo en La Minerva de Guadalajara

La selección cafetera se enfrentará este martes en la Perla Tapatía a la República Democrática del Congo a las 20:00 horas

Colombia convoca a banderazo en La Minerva de Guadalajara

César Arturo Ramos pitará el encuentro entre Escocia y Brasil del Mundial 2026

El silbante mexicano fungirá como el árbitro central del partido, en lo que será su segundo juego de la Copa del Mundo tras el Irán vs Nueva Zelanda

César Arturo Ramos pitará el encuentro entre Escocia y Brasil del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con narcomensaje firmado por la Familia Michoacana: abandonan dos cuerpos calcinados dentro de un vehículo en Puebla

Con narcomensaje firmado por la Familia Michoacana: abandonan dos cuerpos calcinados dentro de un vehículo en Puebla

Un arma calibre 9mm, reportes de disparos y un francotirador sin rostro: qué se sabe de los ataques en la vía Atlixcáyotl en Puebla

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de junio: Vía Atlixcáyotl bajo investigación, seis carpetas por ataques armados y un tirador sin identificar en Puebla

Cárteles mexicanos operan en tres continentes: la ONU documentó sus laboratorios, rutas y alianzas en su último informe

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

ENTRETENIMIENTO

¿El Temerario Mayor le dedicó una canción a Mariana Seoane? Este es el mensaje que desató la controversia

¿El Temerario Mayor le dedicó una canción a Mariana Seoane? Este es el mensaje que desató la controversia

¿De qué murió realmente Daniel Bisogno? Su hermano Alex revela la verdadera causa

Rey Grupero hace desgarradora confesión sobre el abuso que vivió en su niñez: “Batman nunca llegó”

Adrián Marcelo le responde a Gala Montes ante acuerdo de paz por el Mundial 2026: esta es su condición

La confesión más cruda de Bárbara de Regil sobre la llegada de Mar: “Yo soñaba con tener un hijo a los quince años”

DEPORTES

Japón se despide de México con un emotivo gesto tras su estancia en el país durante el Mundial 2026

Japón se despide de México con un emotivo gesto tras su estancia en el país durante el Mundial 2026

Trevor Bauer regresa a los Diablos Rojos del México

Claudia Sheinbaum celebra la designación histórica de Katia Itzel en el Mundial 2026: “Es un ejemplo para todas las niñas”

Colombia convoca a banderazo en La Minerva de Guadalajara

FIFA designa a Katia Itzel como árbitra central del Túnez vs Países Bajos en la última jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026