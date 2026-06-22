Equipo mexicano de Natación Artística consigue la medalla de bronce en la Súper Final de la Copa del Mundo

Los nadadores nacionales siguen dando alegrías para México en la alberca y el deporte continúa creciendo desde el pase olímpico en París 2024. (REUTERS/Maye-E Wong)

El equipo mexicano de natación artística cerró su participación dentro de la Súper Final de la Copa del Mundo en Toronto con una medalla de bronce al registrar 220.5452 puntos y presentar un grado de dificultad de 23.8495.

Los nadadores brillaron en la alberca con una rutina que incluyó siete acrobacias con una rutina acrobática bajo el tema de “Jaguares”, haciendo un llamado de auxilio para la preservación de este animal, el cual es un símbolo de México y se encuentra en peligro de extinción.

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Con este resultado, esta disciplina continúa obteniendo resultados positivos para el país y confirma el crecimiento que ha mostrado desde su histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Quiénes fueron los medallistas mexicanos

Estos fueron los medallistas mexicanos. (REUTERS/Maye-E Wong)

A continuación, te presentamos la lista de nadadores que obtuvieron esta presea para México:

Glenda Inzunza

Regina Alferez

Fernanda Arellano

Daniela Ávila

Miranda Barrera

Itzamary González

Joana Jiménez

Diego Villalobos

Camila Argumedo (Reserva)

Carolina Arzate (Reserva)

Adriana Loftus (Entrenadora)

Ofelia Pedrero (Entrenadora)

La actuación de este grupo de nadadores es un reflejo del esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo, el cual sigue impulsando el desarrollo del deporte y motiva a las nuevas generaciones a seguir preparándose para futuras competencias internacionales.

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Otros resultados en la Súper Final

El oro obtenido sirve como pase clasificatorio directo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Instagram/ @panamsports)

El podio se había mantenido fuera del alcance para las demás representaciones mexicanas en esta Súper Final, ya que las sirenas nacionales estuvieron cerca de subir al podio en ocasiones anteriores, pero no lograron concretar el resultado.

A continuación, te presentamos los resultados completos de los mexicanos en las otras disciplinas:

Joana Jiménez / Fernanda Arellano: Quinto lugar en dueto técnico

Diego Villalobos: Sexto lugar en solo libre varonil

Itzamary González: Sexto lugar en solo libre femenil

Equipo mexicano rutina libre: Cuarto lugar

Equipo mexicano rutina acrobática: Medalla de bronce

Itzamary González / Diego Villalobos: Cuarto lugar en dueto mixto técnico

Estos logros son un impulso para seguir trabajando y aspirar a mejores resultados en futuras competencias internacionales.

Qué es la Natación Artística

Es un deporte que mezcla la estética con lo técnico. (REUTERS/Maye-E Wong)

La natación artística, antes llamada natación sincronizada, es una disciplina acuática que combina elementos de la natación, la danza y la gimnasia.

Los atletas ejecutan rutinas coreografiadas en el agua, siguiendo el ritmo de la música, ya sea de forma individual, en duetos o en equipos. Las presentaciones incluyen movimientos sincronizados, figuras acrobáticas y desplazamientos que buscan impresionar tanto al jurado como al público.

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Esta especialidad exige una preparación física completa, donde los nadadores deben contar con fuerza, flexibilidad, resistencia y un gran dominio del control corporal.

Por ello, el entrenamiento abarca largas sesiones dentro y fuera del agua, enfocándose en la técnica de nado, la capacidad pulmonar para mantener la respiración durante periodos prolongados y la perfección en la ejecución de figuras.

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La sincronización es fundamental, ya que cada movimiento debe estar perfectamente alineado con el resto del equipo y con la música. Cada una de las competencias suele dividirse en rutinas técnicas y libres.

En las técnicas, los atletas deben realizar ciertos elementos obligatorios, mientras que en las libres se valora la creatividad, la dificultad y la interpretación artística.

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Un panel de jueces califica aspectos como la ejecución, la sincronización, la dificultad de los movimientos, la presentación general y la adaptación musical de la rutina.

En los últimos años, la disciplina ha evolucionado con la incorporación de nuevas modalidades, como el dueto mixto, permitiendo la participación de hombres y ampliando la diversidad en las competencias.

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