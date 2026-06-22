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¿De qué murió realmente Daniel Bisogno? Su hermano Alex revela la verdadera causa

‘El Muñeco’ enfrentó 11 hospitalizaciones graves en su último año

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Daniel Bisogno
Alex Bisogno revela de qué murió realmente Daniel Bisogno tras rumores sobre su estado

El ex conductor de Al Extremo, Alex Bisogno, confirma que su hermano, Daniel Bisogno, murió por cirrosis hepática no alcohólica y descarta los rumores sobre otras causas a más de un año de su fallecimiento.

En entrevista para el programa El Minuto Que Cambió Mi Destino de Imagen Televisión, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Alex precisa: “Daniel murió de cirrosis hepática no alcohólica. Yo creo que ya venía enfermo, en algún momento explotó, empezó con evacuaciones con sangre y tener todas esas señales de alarma. Se trató de no llegar a un trasplante de hígado porque al final eso era lo que tocaba porque ya no estaba trabajando bien”.

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Bisogno enfrentó 11 hospitalizaciones graves en su último año

Durante la charla televisiva, Gustavo Adolfo Infante pregunta si Daniel estuvo más de un año hospitalizado. Alex responde: “Retó a la muerte en 11 hospitalizaciones, lo retó y le ganó”. Este dato revela el nivel de gravedad y la duración de los problemas médicos que enfrentó el conductor de Ventaneando durante sus últimos meses de vida.

Las hospitalizaciones se debieron a complicaciones derivadas de la cirrosis hepática, una enfermedad que deteriora progresivamente la función del hígado. En el caso de Daniel, el daño fue tan severo que en varias ocasiones estuvo en riesgo de fallecer, según narra su hermano ante el público de Imagen Televisión.

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Bisogno enfrentó 11 hospitalizaciones graves en su último año (Fotos: TV Azteca)
Bisogno enfrentó 11 hospitalizaciones graves en su último año (Fotos: TV Azteca)

Sangrados digestivos y señales de alarma

Uno de los episodios más críticos que enfrentó Daniel Bisogno fue el inicio de “evacuaciones con sangre”, como narra su hermano. Esta manifestación es una de las señales de alarma clásicas en pacientes con cirrosis avanzada, pues indica la presencia de várices esofágicas, un problema frecuente cuando el hígado pierde su capacidad de filtrar y manejar la presión sanguínea correctamente.

La evolución de la enfermedad llevó a Daniel a una situación en la que el trasplante de hígado parecía el único recurso viable, pero su estado de salud ya no permitía esa intervención. “Se trató de no llegar a un trasplante de hígado porque al final eso era lo que tocaba porque ya no estaba trabajando bien”, explica Alex en el programa de Imagen Televisión.

Complicaciones múltiples: infecciones pulmonares y abdominales

A lo largo del último año, Daniel Bisogno enfrentó complicaciones agregadas. Entre ellas, infecciones pulmonares severas que motivaron rumores sobre una posible trombosis pulmonar en sus últimos días. Estos padecimientos respiratorios fueron consecuencia de la debilidad generalizada de su organismo y de su sistema inmunológico, deteriorado por la insuficiencia hepática.

Además, meses antes de su fallecimiento, sufrió una grave infección abdominal después de que se le reventara la vesícula. Este episodio lo mantuvo en riesgo de muerte y requirió atención médica urgente, según el recuento presentado en El Minuto Que Cambió Mi Destino.

El rumor del VIH y otras enfermedades

Durante el periodo crítico de su enfermedad, en redes sociales y algunos medios circularon versiones que atribuían la muerte de Daniel Bisogno a VIH, cáncer u otras enfermedades infecciosas. Su hermano Alex Bisogno niega categóricamente estas versiones y enfatiza que la causa fue cirrosis hepática no alcohólica, agravada por infecciones secundarias y fallas en órganos vitales.

¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno hoy 8 de abril desde casa? (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno hoy 8 de abril desde casa? (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La insistencia en aclarar la causa de muerte responde a la serie de especulaciones sobre la salud del conductor de Ventaneando. Alex busca poner fin a las versiones no confirmadas y señala que la información médica siempre estuvo bajo cuidado y supervisión de especialistas.

Dependencia de hemodiálisis y debilidad sistémica

Después de múltiples hospitalizaciones, Daniel Bisogno también desarrolló dependencia de hemodiálisis como consecuencia del fallo hepático y renal. Las infecciones bacterianas recurrentes y la incapacidad de su cuerpo para recuperarse completamente tras los procedimientos médicos intensivos, limitaron sus opciones terapéuticas.

El cuadro de Daniel se complicó por la imposibilidad de realizar un trasplante de hígado en condiciones adecuadas. Su sistema se debilitó al punto de que las hospitalizaciones fueron recurrentes y cada vez más prolongadas.

La voz de la familia: “Retó a la muerte y le ganó”

En la conclusión de la entrevista, Alex Bisogno resume el sentir de la familia: “Retó a la muerte en 11 hospitalizaciones, lo retó y le ganó”. La frase —convertida en cita textual dentro del programa de Imagen Televisión— subraya el esfuerzo y la resistencia del conductor ante una enfermedad progresiva y devastadora.

Daniel Bisogno muere por cirrosis hepática no alcohólica, tras un año marcado por 11 hospitalizaciones graves, múltiples infecciones y fallas orgánicas. La familia busca cerrar el capítulo de rumores y dejar claro el diagnóstico confirmado por médicos tratantes.

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