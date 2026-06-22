¿El Temerario Mayor le dedicó una canción a Mariana Seoane? Este es el mensaje que desató la controversia

Gustavo Ángel Alba afirma en X que “Sé que te amo” de Los Temerarios nace de su fe íntima y como una oración al Creador, no como una dedicatoria de pareja. - (Los Temerarios)

La historia detrás de “Sé que te amo”, uno de los temas más populares de Los Temerarios, volvió a generar conversación luego de que Gustavo Ángel Alba compartiera un mensaje que parece ofrecer una explicación distinta sobre el origen de la canción. La publicación llamó la atención porque durante años Mariana Seoane ha asegurado que el tema estuvo relacionado con la historia sentimental que vivió junto a Adolfo Ángel, conocido como “El Temerario Mayor”.

La controversia resurgió apenas unos días después de que la actriz y cantante estrenara una nueva versión del éxito junto a Cumbia Pedregal. El lanzamiento provocó que volviera a hablar sobre la composición y recordara el vínculo que tuvo con el líder de la agrupación mexicana.

PUBLICIDAD

Aunque ninguna de las partes ha entrado en una confrontación pública, las recientes declaraciones han despertado dudas entre los seguidores del grupo, quienes ahora se preguntan si la canción nació de una historia romántica o de una inspiración completamente diferente.

El mensaje que encendió la polémica

El mensaje de Gustavo Ángel reaviva la conversación sobre el origen de “Sé que te amo”, uno de los temas más populares de Los Temerarios. (X)

La discusión comenzó cuando Gustavo Ángel publicó un mensaje en la plataforma X para agradecer el cariño que el público sigue mostrando hacia “Sé que te amo”, una composición que ha trascendido generaciones y fronteras.

PUBLICIDAD

“Me emociona profundamente ver cómo ‘Sé que te amo’ sigue siendo grabada por artistas de tantos países y cómo continúa llegando a millones de corazones”, escribió el músico. Sin embargo, la parte que más llamó la atención llegó después.

“Esta canción nació de mi fe más íntima, desde lo más profundo y sagrado de mi corazón. Su origen no está en una dedicatoria de pareja, sino en una entrega al Creador, como una oración hecha canción”, señaló. Con esas palabras, el integrante de Los Temerarios dejó entrever que el tema tendría una inspiración espiritual y no sentimental.

PUBLICIDAD

La publicación concluyó con otra reflexión que alimentó la conversación en redes sociales. “Cuando una canción nace del alma, encuentra su propio destino”, expresó, sin mencionar nombres ni responder directamente a las versiones que han circulado durante años sobre la composición.

Mariana Seoane mantiene su versión

Mariana Seoane sostiene que “Sé que te amo” es una canción que le escribió Adolfo Ángel, “El Temerario Mayor”, durante su historia sentimental.- (Instagram: @programahoy)

Las palabras de Gustavo Ángel contrastan con declaraciones que Mariana Seoane ha realizado en distintas etapas de su carrera.

La cantante ha hablado en varias ocasiones sobre la relación sentimental que sostuvo con Adolfo Ángel y el impacto que tuvo en su vida.

Recientemente, durante un encuentro con los medios de comunicación tras el estreno de su nueva versión de “Sé que te amo”, la intérprete volvió a referirse al tema sin rodeos. Al ser cuestionada sobre la canción, respondió: “‘Sé que te amo’, la canción que me escribió Adolfo Ángel”.

PUBLICIDAD

La afirmación volvió a colocar sobre la mesa una historia que durante años ha acompañado a la composición. Sin embargo, el mensaje de Gustavo Ángel ha provocado que algunos seguidores cuestionen si ambas versiones pueden coexistir o si se trata de interpretaciones distintas sobre el mismo tema.

Un romance que sigue despertando interés

La relación entre Mariana Seoane y Adolfo Ángel, muy comentada a inicios de los 2000, sigue asociada a “Sé que te amo” pese a que ambos tomaron caminos distintos. - (AP Foto/Gregory Bull, Archivo)

La relación entre Mariana Seoane y Adolfo Ángel fue una de las más comentadas en el mundo del espectáculo durante los primeros años de la década de 2000. La propia artista ha reconocido que se enamoró profundamente del músico y que incluso llegó a imaginar una vida a su lado.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los relatos que ha compartido a lo largo de los años, el romance surgió tras ser presentada por una amiga en común. Aunque en un principio no mostró interés, posteriormente se desarrolló una relación que captó la atención de la prensa y del público.

Con el tiempo, la historia llegó a su fin y ambos siguieron caminos distintos. Aun así, el recuerdo de aquella etapa continúa ligado a “Sé que te amo”, una canción que ahora vuelve a estar en el centro del debate.

PUBLICIDAD