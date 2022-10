Cómo surgió ‘Siempre Reinas’: todo sobre trabajar con Laura Zapata, Lorena Herrera, Sylvia Pasquel y Lucía Méndez

Mario Ruiz De Chávez es la mente detrás del proyecto (Fotos: Instagram/@mariordch)

El anuncio del reality show donde cuatro grandes personalidades del mundo del espectáculo mexicano -aunque de diferentes épocas- que tuvieran que convivir y lidiar con sus egos causó revuelo en redes sociales de una manera abrumadora, pues el nombre de sus divas, verlas juntas y hasta colaborando en una canción, resultó ser lo más inesperado en el público mexicano.

De esa manera llegó Siempre Reinas, una producción original Mario Ruiz De Chávez para Netflix que con su reciente estreno no solo ha causado gran revuelo, sino también una interrogante por saber más sobre el cómo surgió la idea del proyecto, así como incluso lo que hay detrás de cámaras pues más de uno se ha cuestionado cómo fue trabajar con Laura Zapata, Lorena Herrera, Sylvia Pasquel y Lucía Méndez en un mismo proyecto.

Ante ello, su productor platicó con Infobae México sobre esas y más interrogantes, pues a pesar de que rápidamente se ha convertido en uno de los programas más visto del monstruo del streaming en México, lo que ha comenzado a surgir entre sus famosas fuera de los reflectores ha nutrido su expectativa y las interrogantes.

Mario Ruiz De Chávez no se cansó hasta conseguir que el proyecto tuviera las perspectiva de ella y no fuera una historia escrita por hombres (Foto: Instagram/@nippur_media/@mariordch)

En el año 2014 realizó Lucky Ladies, programa que retrata la vida de esposas de rockeros, inspiración que le ayudó a comenzar la idea de traer a la pantalla mexicana el día a día de algunas de las celebridades más importantes de México, sin embargo un viral video en redes sociales fue la revelación necesaria para saber quienes serían los talentos de su obra.

“Pensé ‘Eso le da el micrófono a las mujeres de retratar su experiencia, no desde el ojo del hombre’, porque muchas veces los contenidos que están en la televisión pues los papeles de las mujeres pues están escritos por ellos y no llegan a ser del todo como ellas. Después de Lucky Ladies, me quedé con ganas de seguir con el formato y años después hubo un video viral donde salía Lucía Méndez, Laura León y Dulce donde estaban abriendo Tinder, yo lo vi y dije ‘Esto es un programa de televisión”, inició a recordar.

Las cuatro actrices convocadas al reality poseen una carrera de más de tres décadas en el espectáculo nacional (Foto: Netflix)

A pesar de que era una idea muy visionaria e incluso adelanta, ya que actualmente los reality shows han regresado a ser el principal producto de entretenimiento que el público mexicano consume, las trabas se debían a la incógnita por saber quienes serían las famosos que se atrevería a realizar algo así.

“Honestamente, lo platiqué un par de veces y la gente decía ‘No, porque yo no sé si los canales se van a arriesgar con historias de edades tan diferentes’ y eso me abrió los ojos respecto al edadismo, sumados a temas de patriarcado y machismo. Así llegué a la conclusión ‘Claro, son tres mujeres que están abriendo Tinder y tomando el control de su vida y entonces es chistoso porque no estamos acostumbrados a verlo’”, agregó.

El reality Show con cuatro actrices mexicanas y su día a día

Trabajar con las ‘Reinas’ resultó ser una aventura imposible de creer, incluso por el mismo productor, pues los grandes egos que cada una de ellas tenían parecía ser el primer gran impedimento para que se pudiera concretar, después de la falta de apoyo y fe que se le tenía a la idea. Sin embargo, todo resultó ser lo contrario.

“Queríamos un feminismo desde una buena perspectiva, luminoso y real, y aunque pensaba que eran grandes personalidades que podían chocar, en el fondo sabía que unidas podían hacer algo fregón. Estamos muy orgullosos de haber podido ser el vehículo para que estas grandes mujeres pudieran contar esas historias donde otras podrán verse reflejadas”, finalizó.

Siempre Reinas ya está disponible en México y el resto del mundo a través de Netflix.

SEGUIR LEYENDO: