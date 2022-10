Tundieron a Christian Nodal por su reacción ante insulto contra Belinda

Los cantantes tenían planeado casarse este 2022. (Fotos: Getty Images)

Christian Nodal sigue en el ojo del huracán por temas relacionados con su vida amorosa. En esta ocasión, el intérprete del regional mexicano se encuentra envuelto en el escándalo por su polémica reacción cuando su público insultó a su ex prometida, Belinda, y la controversial cancelación de un concierto que tenía programado en el Palenque de Pachuca por “causas de fuerza mayor”, pero supuestamente lo habría hecho para reencontrarse con su nueva conquista: Cazzu.

En las últimas horas se viralizó un TikTok tomado durante el pasado concierto que ofreció el sonorense de 23 años en Guadalajara. En dicho fragmento audiovisual se puede apreciar una toma panorámica del palente que estaba abarrotado por sus fans, quienes se unieron en coro para insultar a la artista española: “Beli, Beli, ching*s a tu madr*”.

Desde el centro del escenario Christian Nodal tomó la palabra y, sin defender a su ex prometida, comentó: “¡Ey! se los dije antes y se los digo ahora, yo no puedo cuidar la boca de todo el mundo”. En ese momento desató aplausos entre sus fans, pero horas más tarde, cuando se viralizó el video en redes sociales, fue duramente criticado por no pronunciarse contra estas faltas de respeto.

“Claro que no puede cuidar la boca de todo el mundo, pero están en su concierto y debió decir que no se insultaba a nadie”. “Si les puede pedir que no lo hagan”. “Es verdad, pero si puede fomentar el respeto hacia alguien que en algún momento fue importante en su vida y amó”. “no puede callar la boca de todo mundo, pero si fuera caballero diría ‘por favor, respeto’. Es una simple palabra, no cuesta nada”. “Pues lo fans así son, tanto de él como de Beli, es guerra de fans”, fueron algunas reacciones.

"El Charro de Toluquilla" se disculpó con Belinda y defendió a su amigo. (Foto: Facebook elcharrodetoluquilla)

Esta no es la primera vez que el cantante de Botella tras botella es fuertemente criticado por su reacción ante insultos contra Belinda. Hace unas semanas estaba en una fiesta con amigos cuando El Charro de Toluquilla interrumpió su interpretación para decir: ““Ching* a tu madr*, Belinda” y él solamente soltó una sonrisa. Tras lo ocurrido, el amigo de Nodal reapareció en su Facebook para disculparse, pero justificó su acción.

“Pido una disculpa a todas las mujeres porque es una mujer y yo vengo de una mujer. Yo soy incapaz de ofender a alguien y menos a una mujer [...] pido una disculpa para Belinda, todos sus fans, sus seguidores y todas las mujeres porque si estuvo mal, pero pues fue peda, no hay rencor”, declaró.

El cantante también dio de qué hablar por dedicarle una canción a Cazzu que anteriormente le había cantado a Belinda. (Foto Instagram: @belindapop, @nodal, @cazzu)

El sonorense se mantuvo al marguen de la situación sin pronunciar ni una sola palabra al respecto desatando opiniones encontradas en redes sociales.

Christian Nodal canceló un concierto para reencontrarse con Cazzu en Argentina

Hace unos días el intérprete de Adiós amor, De los besos que te di y Ya no somos ni seremos emitió un comunicado de prensa donde informó que pospuso su show en el Palenque de Pachuca por “causas de fuerza mayor” pasando del 29 de septiembre al pasado lunes 03 de octubre. Asimismo dio a conocer que se respetarían los boletos anteriormente adquiridos y quienes no quisieran asistir podían reclamar la devolución de su dinero.

El cantante no entró en detalles, por lo que muchos pensaron que su ausencia podía estar relacionada con un problema de salud. No obstante, el cantante fue captado junto a su novia Cazzu en un concierto que ofreció en Luna Park, Argentina, lo que desató molestia entre sus fans.

“En Colima ya va tres veces que nos cancela y nada que nos regresan el dinero”. “Si sigue así se le van a cerrar las puertas”. “Él solito está haciendo que su carrera vaya en declive”, comentaron usuarios sobre las imágenes recuperadas por Pablo Chagra en TikTok.

