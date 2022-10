La radiografía que muestra el estado de salud de Alejandra Guzmán después de su caída en Washington

La cantante se encuentra recuperándose favorablemente. (Foto AP/Lynne Sladky)

Tras sufrir una aparatosa caída mientras ofrecía un concierto en Washington D. C. el pasado 27 de septiembre, cuyo impacto provocó que se dislocara la cadera, Alejandra Guzmán reapareció en su cuenta de Instagram para compartir con sus 3.5 millones de seguidores un favorable avance en su proceso de recuperación y así terminar con los rumores sobre su estado de salud.

Tuvieron que pasar seis días después del accidente para que la Reina de corazones publicara una radiografía donde se puede apreciar el estado actual de su cadera. En la imagen se aprecian sus huesos y las dos prótesis que tiene en cada lado. Cabe mencionar que en esta ocasión la cantante se dislocó el lado derecho de su cadera, es decir, cuando cayó desacomodó la prótesis que une su fémur con el ilion.

De acuerdo con Enrique Guzmán, su hija se traslado a la Ciudad de México para seguir con su proceso de recuperación. (Captura Instagram: @laguzmanmx)

Afortunadamente, el equipo médico que atendió a la artista mexicana tras la caída logró reacomodar su prótesis, gracias a ello se encuentra mucho mejor. Así lo confirmó ella misma no solo con la radiografía, también con un breve mensaje que escribió en su post de Instagram: “Todo en su lugar”.

Como era de esperarse sus fans se mostraron contentos por esta gran noticia y a través de la sección de comentarios mandaron sus mejores vibras.

La cantante dio un mal paso que habría impactado directamente en su cadera reconstruida

“Que bueno mi Reina @laguzmanmx eres una guerrera y lo has demostrado más de 1 vez #HastaElFinal contigo”. “Ánimo, tocaya! Abrazo enorme y pura buena vibra”. “Que gusto me da saber que estés bien”. “Bendiciones Ale … estás en mis oraciones siempre”. “Recuperación perfecta para ti bella”. “Te amo, me gusta saber que todo bien, siempre chingona”, fueron algunas reacciones.

Hasta el momento se desconoce cuándo retomará sus presentaciones, pero se espera que sea muy pronto. Cabe mencionar que tras abandonar un evento de Hispanic Heritage Foundation en una ambulancia, la intérprete de Yo te esperaba emitió un comunicado de prensa donde informó que desea poder regresar el siguiente año para terminar con su show.

(Foto: Instagram/@laguzmanmx)

Los problemas de salud de Alejandra Guzmán relacionados con su cadera se remontan a 2009, cuando se sometió a una cirugía estética para aumentar sus glúteos. Todo parecía ir bien después de la intervención, sin embargo, alrededor de tres años después comenzó a sentirse mal a consecuencia de los polímeros que le inyectaron.

Las afectaciones fueron tan graves que estuvo a punto de perder la vida y después de aproximadamente 40 cirugías para retirar toda la sustancia dañina para su salud, logró recuperarse. Sin embargo, durante ese proceso tuvieron que ponerle dos prótesis en su cadera debido a que sus fémur estaban desgastados, no solo por la infección, también por el desgaste que tuvo por su desempeño como bailarina.

Alejandra Guzmán visitó el hospital de nueva cuenta. (Foto: Captura de pantalla Alejandra Guzmán)

Entre intervenciones quirúrgicas y conciertos, la cantante de 54 años atravesó otro momento difícil en 2019 debido a que en ese entonces sus heridas no cicatrizaron correctamente. Incluso corrió el riesgo de perder una extremidad, pero gracias al equipo médico que la atendió se encuentra mucho mejor.

¿Qué dijo Frida Sofía sobre la salud de su madre?

Desde que la modelo señaló públicamente a su abuelo, Enrique Guzmán, de supuestamente haberla tocada indebidamente cuando era una niña, su relación con la Reina de Corazones y toda su familia materna se fracturó. Por esa razón, no han mantenido comunicación y al parecer madre e hija se han mantenido al margen de los escándalos que enfrentan.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía. (Foto: Getty Images)

Fue así que Gustavo Adolfo Infante contactó a Frida Sofía para preguntarle su sentir respecto al accidente que sufrió Alejandra Guzmán.

“Le mandé a Frida Sofía el video y me dice: ‘Espero que se recupere’. Le digo: ‘Estuvo fuerte la caída de tu mamá’ y me dice: ‘Hola Gus, ojalá y se recupere pronto [...] ‘¿Qué te puedo decir? Ella ni me habló cuando murió mi hermana, para mí ya no existe”, leyó el periodista en su canal de YouTube.

