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Rey Grupero hace desgarradora confesión sobre el abuso que vivió en su niñez: “Batman nunca llegó”

El creador de contenido abrió su corazón al recordar una de las etapas más dolorosas de su vida y explicó cómo el cariño que recibe en su familia le ha ayudado a sanar viejas heridas

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(Foto: Instagram @Reygrupero)
Rey Grupero relata ante medios el abuso que sufrió en la infancia y dice que tardó años en entender lo que ocurrió.

Rey Grupero protagonizó uno de los momentos más emotivos frente a los medios de comunicación al hablar sobre una experiencia que marcó su infancia. Con la voz entrecortada y visiblemente conmovido, recordó el abuso que sufrió cuando era niño y cómo tardó años en comprender lo que realmente había ocurrido.

Durante su testimonio, explicó que en aquel momento no alcanzaba a dimensionar la gravedad de la situación. “Lo asimilé más adelante porque yo lo veía como algo que era padre, bonito”, confesó. Sin embargo, con el paso del tiempo entendió que detrás de esa percepción existían aspectos que le generaban inquietud.

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“Como niño te pueden llegar a estimular, pero eso no quiere decir que te guste, o eso no quiere decir que esté bien”, expresó, dejando ver la complejidad emocional que enfrentó al procesar aquellos recuerdos.

Una herida que tardó años en comprender

Rey grupero
El influencer explica que de niño no dimensiona la gravedad y confiesa que al principio interpreta la experiencia como “padre” o “bonito”.

Al profundizar en el tema, Rey Grupero explicó que durante mucho tiempo convivió con sentimientos encontrados respecto a lo sucedido. Aunque algunas sensaciones parecían agradables en aquel momento, con los años comprendió que se trataba de una situación incorrecta.

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“Tenía esas partes oscuras donde dices: ‘Esto no está bien’”, relató. Sus palabras reflejaron el proceso interno que atravesó para identificar el daño que aquella experiencia dejó en su vida.

Cuestionado sobre la posibilidad de denunciar a su agresor, aseguró que se ha encontrado con él tiempo después. Sin embargo, afirmó que no busca revancha legal. “Yo lo he encontrado y la verdad es que la vida lo ha pateado. Y con eso, feliz de la vida”, comentó.

El héroe que esperaba nunca apareció

Rey Grupero comparación
Rey Grupero afirma que la estimulación en la niñez no significa gusto ni consentimiento, y subraya que “no quiere decir que esté bien”. - Foto: Ig/@reygruperomx

Uno de los relatos que más impacto causó fue el recuerdo de cómo enfrentaba el miedo cuando era pequeño. Rey Grupero contó que era un gran admirador de Batman y que imaginaba que el superhéroe llegaría para rescatarlo.

“Yo decía: ‘Va a venir Batman y te va a atacar’”, recordó sobre las amenazas que lanzaba a quien lo lastimaba. Sin embargo, reconoció que aquella ayuda nunca llegó. “Batman nunca llega”, dijo mientras intentaba contener las lágrimas.

Esa reflexión adquirió un significado distinto con el paso de los años. Lejos de quedarse en el dolor, encontró una nueva forma de interpretar aquella ausencia y transformarla en una motivación personal.

“Yo sí puedo ser el Batman de mi hijo”

Rey Grupero hizo las paces con Alfredo Adame
Rey Grupero habla de su vínculo con el hijo de su pareja, Nanda Rocha, y afirma que quiere “ser el Batman” que proteja al niño. - (Instagram/@reygruperomx)

Entre lágrimas, Rey Grupero habló sobre el papel que hoy desempeña en la vida de su hijo con, Nanda Rocha. El influencer explicó que el cariño del menor le permitió descubrir una faceta que nunca imaginó experimentar.

“Yo sí puedo ser el Batman de mi hijo”, expresó conmovido. También confesó que durante mucho tiempo creyó que no sería padre, por lo que la llegada del niño a su vida representó un cambio profundo.

“Me llega un niño que es amor, que me levanta temprano, que lo llevo a la escuela”, dijo antes de quebrarse emocionalmente. Después añadió una de las frases más fuertes de la conversación: “No me lo imagino en un cuarto con la piel embarrada”. Con esas palabras dejó claro que su mayor deseo es brindarle la protección que él mismo sintió que le faltó durante su infancia.

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