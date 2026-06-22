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Con narcomensaje firmado por la Familia Michoacana: abandonan dos cuerpos calcinados dentro de un vehículo en Puebla

El hallazgo se registró en inmediaciones del Parque Centenario de Chapulco luego de que se atendió el reporte del incendio de la unidad

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Vehículo de color claro en llamas con fuego y humo negro, estacionado en una calle. Se observa cinta de precaución amarilla, vegetación y señales viales borrosas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte de un vehículo incendiado culminó con el hallazgo de dos cuerpos calcinados y un narcomensaje firmado por la Familia Michoacana en la ciudad de Puebla.

Los hechos ocurrieron sobre el Periférico Ecológico, en inmediaciones del Parque Centenario Laguna de Chapulco, donde un carro Seat Ibiza color arena que se encontraba en llamas alertó a las autoridades alrededor de las 5:10 horas de este lunes 22 de junio.

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De acuerdo con reportes, vecinos de la zona indicaron que el vehículo fue abandonado y posteriormente incendiado, por lo que solicitaron apoyo.

Las labores de sofocación de las llamas culminaron con el hallazgo de dos cadáveres calcinados al interior del vehículo, por lo que se procedió con el acordonamiento de la zona y se notificó a la Fiscalía General del Estado para la realización de las diligencias.

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Seguridad Puebla
Foto: SSP Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla informó que tras los hechos ocurridos fueron desplegados elementos de la policía, en coordinación interinstitucional, para mantener un despliegue territorial.

Narcomensaje firmado por la Familia Michoacana fue localizado en el lugar

En el sitio también fue localizada una cartulina con un mensaje amenazante que estaba firmado presuntamente por la Familia Michoacana, una organización criminal que cuenta con presencia en el estado y mantiene una disputa en el Mercado Morelos.

El texto afirmaba que a partir de ahora se sumarían a la “guerra” en el estado, además de que advertían al “vicealmirante marino” que no siguiera cometiendo actos en la ciudad.

“Nos metemos también a la guerra de Puebla. Para que sigas (…) a todos y sigas con tu cag*dero en la ciudad. P*uto Vicealmirante marino marrano. Att: la Familia Michoacana", se lee en la cartulina.

Localizan dos cuerpos en Puebla con narcomensaje
Foto: Redes sociales

Aunque el mensaje no especifican el nombre del vicealmirante, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla es el vicealmirante Francisco Sánchez González, quien se formó en la Heroica Escuela Naval y se graduó como Ingeniero Hidrógrafo que lleva más de 38 años de servicio dentro de la Secretaría de Marina (Semar).

Sin embargo, serán las investigaciones realizadas por las autoridades las que deberán determinar si las amenazas iban dirigidas a Sánchez González o a otro funcionario.

Por su parte, los dos cuerpos se encuentran en calidad de desconocidos hasta que las autoridades realicen las pruebas de ADN correspondientes y otros exámenes forenses para lograr su identificación.

Imagen ilustrativa de una camioneta de la FM hallada en 2023 en el Estado de México. (X/@CharroNegro_Mx)
Imagen ilustrativa de una camioneta de la FM hallada en 2023 en el Estado de México. (X/@CharroNegro_Mx)

Cabe señalar que la Familia Michoacana ha sido detectada en la entidad debido a que se disputa con otros grupos criminales el control de la zona. Las principales actividades delictivas a las que se le relaciona es al narcomenudeo y extorsión.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado a negado la operación tanto de esta organización criminal como de la Operativa Barredora, una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), afirmando que las investigaciones establecen que hay grupos que utilizan sus nombres o simbología como estrategia de intimidación para sus rivales.

Ante esto, las autoridades aseguraron que no “constituye evidencia contundente de su presencia operativa real en la entidad. La utilización de estos nombres forma parte de un patrón recurrente para desinformar”.

Pese a negativa, en la entidad se han registrado detenciones de presuntos miembros de la Familia Michoacana

16 detenidos vinculados con la Familia Michoacana en Puebla
Detención de 16 personas identificadas como presuntos integrantes de la Familia Michoacana en Puebla. Foto: Gobierno de Puebla

Pese a los señalamientos, las detenciones de presuntos integrantes de la Familia Michoacana continúan en la entidad, como fue la reciente captura de un hombre identificado como jefe de sicarios de esta organización criminal.

El sujeto fue relacionado con un ataque armado ocurrido el 19 de abril en el Mercado Morelos, así como por hechos de extorsión ligados al cobro de derecho de piso.

El hombre, identificado como Juan Carlos “N”, fue arrestado por elementos de la Policía Municipal en inmediaciones del Parque Industrial 2000 el pasado 18 de junio, luego de ubicarlo a bordo de un vehículo con reporte de robo. Tras la revisión de su identidad, antecedentes y pertenencias en plataformas de seguridad, las autoridades lo identificaron como presunto integrante del grupo criminal.

Una de las líneas centrales de la indagatoria busca confirmar su posible participación en la balacera que dejó tres personas heridas en las inmediaciones del Mercado Morelos. También lo relacionan con presuntas actividades de delincuencia organizada, homicidios y narcomenudeo.

Fue detenido Juan Carlos "N" presuntamente líder de sicarios de La Familia Michoacana en la ciudad de Puebla Foto: Especial
Juan Carlos "N", presunto jefe de sicarios de la familia Michoacana en Puebla. Crédito: Especial

La investigación sobre la agresión del 19 de abril estableció que los atacantes llegaron en una camioneta tipo van con rótulos de “Mariachi Xonaca”. Desde ese vehículo dispararon contra tres personas, quienes quedaron con heridas graves por impactos de bala.

El mismo caso apunta a que el ataque habría sido cometido por José Carlos “N” y otros dos sujetos que presuntamente se hicieron pasar por mariachis. Después de la agresión, una de las víctimas fue privada de la libertad durante varios minutos y más tarde fue abandonada.

Pese a las lesiones, esa persona logró trasladarse por sus propios medios para pedir apoyo a las autoridades y recibir atención médica. En el expediente también se indicó que la corporación contaba con imágenes de cámaras de seguridad vinculadas con la presunta participación de Juan Carlos “N” en ataques armados.

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