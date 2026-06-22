Cómo es mejor comer la semilla de calabaza cruda o tostada para la inflamación de próstata

La imagen muestra semillas de calabaza crudas y tostadas junto a un modelo de próstata y vejiga, ilustrando las opciones dietéticas relacionadas con la salud prostática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de semillas de calabaza (pepitas) se asocia con beneficios para la salud de la próstata y la reducción de la inflamación.

Diversos expertos en nutrición y salud masculina coinciden en que tanto la versión cruda como la tostada de este alimento aportan ventajas, pero existen diferencias clave en sus efectos y absorción de nutrientes.

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Pepitas crudas y tostadas: diferencias en nutrientes y digestión

Las semillas de calabaza crudas conservan todas sus enzimas y vitaminas sensibles al calor, como la vitamina E y algunos antioxidantes.

Comerlas al natural permite aprovechar al máximo su contenido de grasas saludables, proteínas vegetales y minerales como el magnesio y el zinc. Sin embargo, pueden resultar más pesadas para el estómago y su absorción de nutrientes es menor debido a la presencia de compuestos llamados “antinutrientes”, que dificultan la asimilación de minerales.

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Por el contrario, las pepitas tostadas, sobre todo si se preparan en casa a baja temperatura (entre 120°C y 150°C durante 15 minutos), ofrecen un sabor más crujiente y agradable, además de ser más fáciles de digerir.

Un bol de madera relleno de semillas de calabaza frescas destaca en primer plano sobre una mesa rústica, rodeado de más semillas y otros ingredientes naturales, con una calabaza entera al fondo. Las semillas de calabaza son reconocidas por sus beneficios nutricionales y su versatilidad en diversas recetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de tostado ayuda a reducir los antinutrientes, lo que facilita que el cuerpo aproveche mejor los minerales presentes en las semillas, como el fósforo y el magnesio, recomendados para la salud urinaria y prostática.

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Justificación de expertos en salud

El tostado ligero de las semillas de calabaza facilita la digestión y mejora la absorción de minerales esenciales, lo que resulta útil para hombres con problemas de inflamación prostática. Ortega recomienda tostarlas ligeramente en casa y masticarlas muy bien o incluso molerlas, para aprovechar todo su potencial.

Por su parte, la Escuela de Salud Pública de Harvard respalda el consumo de semillas y nueces como parte de una dieta antiinflamatoria. Destaca que las pepitas contienen grasas saludables, fibra y antioxidantes que ayudan a reducir marcadores inflamatorios en el organismo, especialmente cuando reemplazan grasas menos saludables en la dieta diaria.

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Beneficios concretos para la próstata

Las semillas de calabaza contienen cucurbitacina, un compuesto que contribuye a mantener la función normal de la próstata y apoya el bienestar urinario al frenar la expresión de la enzima 5-alfa-reductasa. Esta acción resulta útil para aliviar molestias relacionadas con la hiperplasia prostática benigna, como el aumento en la frecuencia urinaria durante la noche.

Además, su alto contenido de magnesio, zinc y antioxidantes ayuda a reducir la inflamación y protege contra el daño celular, lo que ha sido señalado por especialistas mexicanos y europeos como una estrategia preventiva natural para la salud masculina.

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Claves para consumir pepitas y aprovechar sus beneficios

Tostar las semillas en casa a baja temperatura, para conservar la mayor parte de sus nutrientes y facilitar la digestión.

Si se prefieren crudas, remojarlas previamente unas horas para reducir la fibra dura y los antinutrientes.

Masticarlas bien o molerlas antes de consumir, lo que permite que el organismo aproveche mejor los minerales y proteínas.

Integrarlas en una dieta balanceada, acompañadas de frutas frescas, verduras y suficiente agua, para potenciar su efecto antiinflamatorio y protector.

Especialistas recomiendan consumir una porción diaria de 20 a 30 gramos de pepitas, ya sea en ensaladas, licuados, panes o como snack, para mantener la salud de la próstata y reducir la inflamación sistémica.

Semillas de calabaza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto crudas como tostadas, las semillas de calabaza son aliadas para la salud prostática. La mejor opción, según expertos mexicanos y estadounidenses, es tostarlas suavemente o remojarlas si se consumen crudas, y siempre masticarlas o molerlas.

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Así se obtienen todos los beneficios de sus minerales, grasas saludables y antioxidantes, reduciendo el riesgo de inflamación y molestias urinarias propias del crecimiento benigno de la próstata.