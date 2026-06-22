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Claudia Sheinbaum celebra la designación histórica de Katia Itzel en el Mundial 2026: “Es un ejemplo para todas las niñas”

Itzel García se convertirá en la primera mujer mexicana en asumir la responsabilidad total del arbitraje en un encuentro de Mundial

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Claudia Sheinbaum felicitó a Katia Itzel por ser la primera árbitra mexicana en pitar un Mundial (Crédito: Presidencia | REUTERS)
Claudia Sheinbaum felicitó a Katia Itzel por ser la primera árbitra mexicana en pitar un Mundial (Crédito: Presidencia | REUTERS)

Durante la “Mañanera del Pueblo” de este lunes 22 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó públicamente a Katia Itzel García por su designación como árbitra central en el partido entre Túnez y Países Bajos de la Copa del Mundo 2026.

Con esta decisión de la FIFA, la originaria de Ciudad de México se convertirá en la primera mujer mexicana en asumir la responsabilidad total del arbitraje en un encuentro de Mundial, un hecho que Sheinbaum calificó como un ejemplo para todas las niñas y niños del país.

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Así quedaron las asignaciones arbitrales para los juegos de vuelta de Liguilla del Clausura 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Así quedaron las asignaciones arbitrales para los juegos de vuelta de Liguilla del Clausura 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El partido se llevará a cabo este 25 de junio en el estadio de Kansas City, programado a las 17:00 horas, y enfrentará a Túnez, ya eliminado tras dos derrotas, y a Países Bajos, que busca asegurar su liderazgo en la fase de grupos. García estará acompañada por la asistente mexicana Sandra Ramírez, el español José Enrique Naranjo y los paraguayos Juan Gabriel Benítez y Milciades Saldivar en el cuerpo arbitral.

Katia Itzel rompe barreras en el arbitraje internacional

La presidenta Sheinbaum destacó el esfuerzo de Katia García y el mensaje que envía su nombramiento a nivel mundial: “Muchas felicidades a Katia, bien como se rompen todos los estigmas, la visión que había de las mujeres y, entre otras cosas, pues es por el esfuerzo de Katia. Evidentemente, muchas felicidades a ella y es un ejemplo para todas las niñas de México, niñas y niños. Y para todas las niñas y niños del mundo. De que las mujeres podemos hacer lo que queramos ser”.

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Katia Itzel será la primera mujer mexicana en ejercer como árbitro central en una Copa del Mundo (REUTERS)
Katia Itzel será la primera mujer mexicana en ejercer como árbitro central en una Copa del Mundo (REUTERS)

Katia Itzel García Mendoza nació el 1 de enero de 1992 en la Ciudad de México. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Inició su carrera arbitral en 2015 y debutó profesionalmente en la Liga TDP en 2016. En 2019 obtuvo el Gafete FIFA como árbitra central, dirigiendo partidos en torneos como el Campeonato CONCACAF Sub-17, la Copa del Mundo Femenina Sub-17 2022 y la Copa del Mundo Femenina 2023.

Cabe recordar que en el Mundial actual, la FIFA había designado previamente a García como asistente en Países Bajos vs. Japón, Croacia vs. Inglaterra y Estados Unidos vs. Australia. Además, como dato curioso, en el duelo entre estadounidenses y australianos, la mexicana ayudó al juez Felix Zwayer a recuperarse tras una lesión al entregarle un jugo de pepino especial.

Cuando el central recibió atención médica, Katia Itzel se mostró dispuesta para tomar el silbato principal en el encuentro. (REUTERS)
Cuando el central recibió atención médica, Katia Itzel se mostró dispuesta para tomar el silbato principal en el encuentro. (REUTERS)

Precedente en el futbol mexicano y la proyección internacional

El 9 de marzo de 2024, Katia Itzel debutó en la Liga MX varonil como árbitra central en el encuentro entre Pachuca y Querétaro. Ha dirigido en la Liga MX Femenil y la Liga de Expansión MX, consolidándose como una de las árbitras de mayor crecimiento en el país.

La FIFA confirmó la designación de García para el partido 60 de la fase de grupos, señalando su inclusión como la principal novedad entre los juegos 55 al 60. El nombramiento establece un precedente dentro del arbitraje femenino mexicano en Copas del Mundo de futbol.

“De que las mujeres podemos hacer lo que queramos ser”, dijo Claudia Sheinbaum sobre el significado de la decisión para niñas y niños de México y el mundo.

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