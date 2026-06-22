México y Reino Unido eliminan aranceles en el 99% de sus bienes: ¿Qué es el CPTPP y por qué importa?

La incorporación de la nación británica marca el primer ingreso de un Estado fuera de Asia-Pacífico al acuerdo, con integración efectiva desde diciembre de 2024 y aplicación comercial con México a partir de hoy. (Infobae-Itzallana)

A partir de este 22 de junio de 2026, empresas mexicanas y británicas pueden comerciar bajo los términos del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), luego de que México aprobó en abril pasado el decreto que confirma la adhesión del Reino Unido al bloque. El movimiento convierte a la nación europea en el primer país no asiático-pacífico en sumarse al acuerdo —y también en el primer país europeo en hacerlo, con adhesión efectiva desde diciembre de 2024— pero es hoy cuando el tratado entra en vigor entre ambas naciones.

El número que lo cambia todo: 99%

El dato más contundente del acuerdo es que el 99% de los bienes exportados entre países miembros del CPTPP son elegibles para cero aranceles, un salto considerable respecto al marco comercial anterior entre México y el Reino Unido.

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El Departamento de Comercio e Inversiones del Reino Unido (DBT) calificó el pacto como una “mejora significativa” sobre el acuerdo bilateral previo, citando reducción arancelaria, mayor movilidad y reglas modernas de comercio digital.

Para México, la alianza significa consolidar un acceso preferencial a la sexta economía más grande del planeta, bajo reglas que van más allá de la simple reducción de aranceles.

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Imagen del Parlamento británico en Westminster, Londres, Reino Unido. 21 junio 2026. REUTERS/Toby Shepheard

¿Qué productos ganan?

Los beneficios concretos tocan sectores estratégicos de ambos lados:

Exportaciones británicas: chocolate, queso y otros productos emblemáticos del mercado del Reino Unido obtienen condiciones preferenciales en México.

Exportaciones mexicanas: agro-alimentos como carne de res, cerdo, pollo, plátano, miel y chocolate, entre otros, tendrán mayor acceso al mercado británico.

Cadenas de valor: a través de las reglas de origen del CPTPP, tanto México como el Reino Unido podrán ampliar su participación en cadenas de suministro compartidas, con implicaciones para sectores como energías renovables y electromovilidad, de acuerdo con voceros del gobierno mexicano.

El secretario de Comercio británico, Peter Kyle, señaló que el acuerdo “construye sobre nuestra relación comercial de 7 mil millones de libras esterlinas, respalda exportaciones icónicas y da a las empresas la ventaja para competir en una economía global clave”.

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@Embamexru

No solo comercio: la apuesta estratégica de México

El gobierno mexicano subrayó que no ve el CPTPP únicamente como un tratado comercial, sino como “una herramienta para profundizar la asociación estratégica entre México y el Reino Unido”, según declaraciones de un portavoz difundidas por medios especializados.

Para el sector exportador mexicano, el tratado representa una puerta abierta para insertar productos en un mercado que valora la sofisticación y el cumplimiento de estándares ambientales, al tiempo que reduce la dependencia de los ciclos políticos de América del Norte.

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¿Qué sigue? México quiere más

La activación del CPTPP no cierra el capítulo bilateral: según declaraciones del viceministro de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, México espera “relanzar” negociaciones comerciales bilaterales con el Reino Unido en la segunda mitad de 2026, charlas que habían quedado estancadas.

La señal es clara: para México, el CPTPP con el Reino Unido es el piso, no el techo.