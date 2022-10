Alfredo Adame lanzó la primera patada: los videos que mostraron cómo se desató la golpiza

Las patadas de Alfredo Adame a sus agresores (Foto:IG @adamereacciona)

La semana pasada, Alfredo Adame se vio involucrado en una fuerte pelea que derivó en una serie de fatídicos sucesos, pues el actor terminó con varios golpes en la cara y una herida grave en el ojo.

Todo sucedió en la alcaldía Tlalpan, cuando él conductor supuestamente buscaba grabar los momentos previos a la balacera que se sucitó a unos cuantos metros de su vivienda y dejó el saldo de dos muertos, un policía y un civil.

Poco tiempo después, más elementos policíacos intervinieron en el violento suceso y enseguida Adame se trasladó a la Fiscalía para presentar cargos en contra de los sujetos que lo golpearon.

El actor alegó que él solo quiso ayudar y que por esa razón lo golpearon, sin embargo, hace unas horas se filtró un video en el que se puede observar como Alfredo soltó las primeras patadas a sus agresores.

El material parece sacado de una grabación de seguridad de una de las casas de la calle donde ocurrió el altercado y en el se observa como Alfredo estaba discutiendo con los sujetos.

Después les dio algunas patadas y ellos con un par de golpes lo tiraron al suelo. Segudio de esto, el conductor se puso de pie y comenzó a caminar mientras se limpiaba la cara.

De igual forma, existe otro video en el que el ex conductor de Hoy intentó golpear a los sujetos nuevamente y esto ocurrió ya cuando le habían proporcionado la golpiza.

En el material aparece ensangrentado, para después dirigirse a insultar y patear a los sujetos, pero ahí ya se encontraban elementos de seguridad que lo controlaron.

Asimismo, se puede escuchar al fondo los gritos del conductor: “Ching** a tu madre (...) Se van a la ver** cabr**”, mientras trataba de evitar a la policía para golpear a un hombre de playera naranja.

Por su parte, Alfredo Adame no ha externado declaración alguna respecto a este nuevo material filtrado, pero quien sí ya opinó fue su enemigo Gustavo Adolfo Infante, a quien el actor suele llamar “patas de molcajete”.

Mediante su canal personal de YouTube, donde sube sus opiniones sobre las noticias de espectáculos más destacadas, Infante dijo que le habían hecho llegar un video inédito de Alfredo Adame durante la agresión contra quienes lo golpearon.





De manera sarcástica escribió “¿No que se bajó a ayudar?” y también comentó el video arremetiendo contra el actor, a quien se refirió de manera buslersca como “el arma blanca” y “el sensei del karate”.

“Alfredo Adame está ahí, finta y demás. Agresivo y mentando mad***, además con unas patadas de altísimo nivel eh, a quince centímetros de altura”, dijo Gustavo Adolfo en tono de sarcasmo.

Asimismo, compartió un clip de una entrevista Adame afuera del reclusorio norte, en el que le mientan la mad** al conductor cuando estaba respondiendo las preguntas de la prensa sobre los avances del caso.

Por qué golpearon a Alfredo Adame

El pasado miércoles 28 de septiembre, el conductor escribió en Instagram: “Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves…..después les cuento….estoy bien”, lo que alarmó a varios de sus seguidores y medios de comunicación.

Y es que el actor de 64 años explicó para un programa de TV Azteca que fue golpeado afuera de su casa por dos sujetos y que el hecho no había sido ningún tipo de venganza, sino que el salió de su casa a observar un pleito en la calle.

“Llegué a mi casa y no dejaban pasar, de hecho me dejaron pasar porque vivo ahí, y en la esquina había muchas patrullas, mucha gente, y un cuerpo tirado. Entonces llego yo, meto el carro, salgo y le pregunto a mi vecina ‘Oye, qué pasó’, y me dice ‘Parece que mataron a un policía, parece que venían persiguiendo a alguien’, y se bajaron y lo asesinaron”, añadió el actor en llamada telefónica desde la Fiscalía.

Luego de eso, según declaraciones de Adame, un hombre le dijo que habían matado a su hermano y entonces el actor le ofreció su ayuda, lo que terminó en desgracia, pues un individuo comenzó a amenazarlo.

“Me dijo ‘tú lárgate de aquí, hijo de la ching**a, qué haces aquí, p*nche chismoso’, y me tira un trancazo en la cara y me tira una patada, se da la vuelta y le digo ‘a ver hijo de la ching*da’, y le tiro una patada”, señaló.

