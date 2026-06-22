Japón se despide de México con un emotivo gesto tras su estancia en el país durante el Mundial 2026

El país asiático tiene la cultura de la limpieza y el agradecimiento muy arraigada. (REUTERS/Eloísa Sánchez)

Después del partido ante Túnez en Monterrey, la selección japonesa agradeció a México por la hospitalidad recibida durante su estancia en el país.

Antes de partir rumbo a Dallas, donde enfrentarán a Suecia este jueves, el equipo nipón realizó un gesto de respeto y cortesía que ya es tradición en sus participaciones internacionales.

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Los jugadores junto con el cuerpo técnico limpiaron y dejaron en orden el vestidor que ocuparon en el Estadio Monterrey, asegurándose de que el espacio quedara impecable tras su estancia, dejando un mensaje escrito en español acompañando por un dibujo de la bandera de Japón: “Muchas gracias. Samurai Blue”.

Reconocimiento y gratitud de la selección japonesa en Monterrey

Japón agradeció a México por la hospitalidad. (REUTERS/Daniel Becerril)

El gesto del equipo japonés fue celebrado tanto en redes sociales como por los organizadores del torneo, quienes resaltaron el ejemplo de civismo y respeto que distingue a la selección asiática.

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El mensaje dejado en el vestidor sirvió como agradecimiento a la hospitalidad recibida durante su estadía en Monterrey, donde la delegación japonesa fue recibida con entusiasmo, muestras de música regional, sombreros tradicionales y el respaldo de los aficionados locales.

La buena relación entre el equipo y la ciudad también se reflejó en el ambiente del partido ante Túnez, situación que fue mencionada por el propio DT Hajime Moriyasu durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, donde declaró que el apoyo de la afición mexicana se sintió desde la entonación del himno nacional hasta las porras en las tribunas.

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Cómo le fue a Japón contra Túnez

Japón goleó 4-0 a Túnez. (REUTERS/Daniel Becerril)

Japón logró una contundente victoria de 4-0 sobre Túnez en el Estadio Monterrey, en lo que fue el partido número 1,000 en la historia de los Mundiales.

El equipo dirigido por Hajime Moriyasu dominó el encuentro desde el inicio, mostrando una superioridad clara tanto en lo táctico como en lo físico con un marcador que abrió temprano, al minuto 4, con gol de Daichi Kamada, quien aprovechó un servicio de Nakamura.

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Antes de la media hora, Ayase Ueda amplió la ventaja para los nipones con un tiro cruzado imposible para el arquero tunecino. El dominio nipón continuó en la segunda mitad donde Junya Ito puso el tercer tanto, mientras que Ueda puso el doblete para sentenciar la goleada con un cabezazo al minuto 83.

Con este resultado, Japón sumó cuatro puntos y se colocó en la cima del Grupo F junto a Países Bajos, mientras que Túnez quedó eliminado tras sufrir su segunda derrota consecutiva.

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Limpieza en la cultura japonesa

Aficionados de Japón se esperan a que termine el partido vs Túnez para recoger la basura. (REUTERS/Raquel Cunha)

La cultura japonesa otorga un valor fundamental a la limpieza y el orden, principios que se reflejan en distintos ámbitos de la vida cotidiana y desde edades tempranas, en Japón se enseña la importancia de mantener los espacios limpios, ya sea en la escuela, en el hogar o en lugares públicos.

Este hecho no ha pasado desapercibido en el deporte, ya que en cada Copa del Mundo se observa cómo los aficionados nipones se quedan hasta minutos después de terminar los partidos para limpiar la basura del estadio y los demás asistentes, debido a que es algo que tienen muy arraigado en su cultura.

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Hechos como el agradecimiento de la selección nipona y el mensaje dirigido a México por la hospitalidad recibida reflejan la cultura de respeto y gratitud que caracteriza a Japón.

La formación japonesa pone énfasis en mostrar consideración hacia los demás y en agradecer cada gesto recibido, sin importar el contexto.

Por ello, expresiones de cortesía y reconocimiento, como la limpieza de vestidores y los mensajes de agradecimiento, son una extensión natural de los principios que guían el comportamiento social en el país asiático.

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