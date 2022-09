La cruda pelea entre Gustavo Adolfo Infante y César Bono: “Asqueroso malnacido”

César Bono defendió a sus hijos tras lo expresado por Gustavo Adolfo (Fotos: Getty Images)

Gustavo Adolfo Infante continúa dando de qué hablar luego de que hace una semana el polémico presentador se enfrascara en una acalorada discusión al aire, en la que despotricó contra sus compañeras del programa Sale el sol, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, a quienes acusó de no “llevar exclusivas” al programa matutino de Imagen Televisión.

Su actitud fue muy criticada y diversas figuras como Laura Zapata y Claudia de Icaza reprobaron el exabrupto, tras el cual el comunicador ofreció disculpas a los televidentes y a sus propias compañeras.

Ahora fue César Bono quien se lanzó duramente contra el autoproclamado “periodista de las exclusivas”, y recordó que hace unos meses, luego de ser dado de alta tras ser hospitalizado porque se le había reventado una úlcera, Infante lo criticó por querer volver a trabajar para apoyar a sus hijos.

Patricia Castro se separó en 2021 de César Bono, con quien procreó a dos hijos y crio a otros tres, de los primeros matrimonios de cada uno (Foto: Twitter)

“Lo dijo el estúpido de Gustavo Adolfo Infante, yo he ayudado a mis hijos desde que nacieron porque se me da la gana, yo les compré un patrimonio a cada uno, a cada uno le he comprado un techo porque así pienso yo y así ha pensado mi padre”, dijo el veterano actor en un encuentro con los medios, al recordar que sus hijos fueron tachados de “mantenidos” en las redes sociales tras la crítica de Gustavo Adolfo.

El actor de Defendiendo al cavernícola respaldó la manera en que él gasta su dinero y a qué lo destina, y criticó a Infante por supuestamente ser un malagradecido con la periodista que le dio sus primeras oportunidades en el medio.

“El idiota de Gustavo Adolfo Infante, si él usa su dinero para comprarse una casota, pues que lo haga, yo trabajo para comprar muchas casas para mis hijos, no una grandota para mí, y le digo sin pelos en la lengua, yo lo conozco desde que era el achichincle de Pati Chapoy, que por cierto es un malagradecido por hablar mal de la señora Pati Chapoy”.

El actor consideró "un milagro" haber sobrevivido tras su más reciente intervención (Foto: CUARTOSCURO)

Asimismo, de acuerdo al famoso Frankie Rivers de la serie Vecinos, en una ocasión tuvo que pagar la cuenta del periodista: “Llegué a un lugar y me dice ‘siéntate conmigo César’, estaba él con su esposa y yo con la mía, y se levanta y me deja su cuenta de botella de whisky... Es un asqueroso y dice que mis hijos son explotadores, porque es un asqueroso”.

Bono fue más allá en la defensa de sus hijos y se sumó a las peticiones que pugnan por que Gustavo Adolfo sea retirado del aire, al ser considerado como un “periodista tóxico”.

“No estaría en la televisión si no fuera por Pati Chapoy, que hable mal de ella, habla de lo asqueroso que es él... Mis hijos no son unos mantenidos, yo vivo con uno y bromeamos que somos roomies...Deberían sacarlo del país, es un asqueroso malagradecido, es un malnacido y si lo pueden sacar de la tele sáquenlo.”, expresó visiblemente alterado.

Leonardo Bono, también actor, lamentó que ciertos medios de comunicación difundieron la noticia falsa de la muerte de su padre (Foto: Instagram)

Tras las declaraciones de Bono, Gustavo Adolfo Infante tocó el tema en su programa de YouTube y se dijo ‘extrañado’, pues destacó la amistad que había existido entre ambos.

“Quiero tomar un minuto de este programa para decir que estoy verdaderamente extrañado con unas declaraciones de César Bono... Lo conozco desde hace muchos años, lo conozco desde que empecé y había habido una relación cordial, pero el día de ayer se aventó en mi contra totalmente”, expresó el comunicador.

Gustavo lanzó un ácido comentario e insinuó que César Bono ha atentado contra su propia salud. “César dale gracias a Dios que estás vivo, después de todos los problemas de salud y después de todas las cosas que has hecho en contra de tu salud, dale las gracias a Dios de que estás vivo. Y alguien que te ha ofrecido la amistad como lo hice yo, no se vale, y después yo creo que ya está mal de la cabeza”, concluyó.

