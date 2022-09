Toñita aseguró que no se burló de Myriam Montemayor tras ‘imitar’ su versión de “Como la flor”

La controversia entre las ex académicas revivió con la generación de aniversario. (Twitter @lanegradeoroofi e IG: myriammontecruz_)

Uno de los momentos más polémicos que dejó La Academia 20 años fue cuando Myriam Montemayor cantó Como la flor, un éxito de Selena Quintanilla que sigue vigente después de 30 años de su lanzamiento. Y es que su interpretación extrañó a propios y extraños por su peculiar comienzo al grado de desatar críticas en redes sociales porque su interpretación dejó mucho que desear. A esto se sumaron cómicas imitaciones hechas por Cesia -ganadora de la décimo tercera generación- y Toñita, su ex compañera con quien ha protagonizado varios escándalos.

Hace unos días Antonia Salazar asistió como invitada especial al programa radiofónico de Yordi Rosado en Exa. Durante su estancia habló sobre sus proyectos, pero también tocó fibras sensibles al cantar un fragmento de la entrañable canción de la Reina del Tex-Mex muy similar a como lo hizo Myriam en su momento. Su interpretación sorprendió a los presentes, quienes no pudieron contener sus risas.

La producción del programa capturó el momento y lo compartió en su cuenta de TikTok, donde cientos de usuarios explotaron de risa con la susurrada canción, pues consideraron que de cierta manera Toñita imitó a su ex compañera para burlarse. Asimismo, algunos otros arremetieron en su contra por no dejar atrás su escándalo con la madrina de la décimo tercera generación del reality.

“Se va retorcer del coraje la Myriam”. “Le sale mejor a Toña”. “Team toñita y la que soporte”. “A mí sí me gustó la versión de Toñita, la neta”. “Obviamente Toñita no puede dejar de lado el tema de Myriam, pobre”. “Luego dice que no se lleva”. “Le quedo igualito y creo que me gustó más la versión de Toñita”. “Hasta en parodia lo hace mejor Toñita”. “Se acabó a Myriam”. “Después de esto dudo que la pobre Myrian quiera volver a cantar esta canción”, fueron algunas reacciones.

Tras viralizarse en redes sociales, Toñita asistió a Te fuiste Príncipe, regresas Rey, un homenaje que José Joel y Anel Noreña organizaron en memoria de José José por su tercer aniversario luctuoso. Ahí, la ex académica fue cuestionada sobre la supuesta parodia que habría hecho y muy a su estilo explicó que en ningún momento se burló de Myriam porque no mencionó ni su nombre.

Si la gente me dice canta “Como la flor”, yo te voy a cantar “Como la flor” porque soy una artista, a eso me dedico, de hecho en mis shows yo la canto, pero si yo me hubiera puesto esta la cantó tal vieja, esto lo hizo así está vieja... lo haría nasal y sin aliento, ahí si me estaría burlando, pero si Yordi me dice Toñita canta, pues yo canté [...] yo jamás me burlé, ni la mencioné ni nada.

La artista comentó que desde su perspectiva no existió una burla tal y como se manejó. Asimismo se deslindó de los encabezados que algunos medios lanzaron sobre su presentación. Respecto a una supuesta demanda que Myriam Montemayor habría puesto en su contra, Toñita comentó que todo fue falso, pues hasta el momento no ha recibido ninguna notificación.

“Nunca fue, ahí es cuando se dan cuenta cuando alguien quiere figurar y cuando realmente no quiere. Es bien fácil, a mí me buscaron durante dos semanas, no dije absolutamente nada. No es lo mismo que alguien se quiera burlar de ti y te diga palabras peyorativas a que te digan: ‘Sabes que, Toñita, cántame una canción’, es muy distinto. Hay de burlas a burlas y creo que en mí eso no se ha visto ni en mis redes ni en nada por el estilo”, declaró frente a las cámaras de Berenice Ortiz.

