Cesia se burló nuevamente de Myriam Montemayor con otro polémico video de “Como la flor”

La tensión entre Myriam, quien fungió como madrina en La Academia 20: años, y Cesia Sáenz -ganadora de la temporada- continúa en aumento. Y es que, la hondureña no se conformó con burlarse una vez del cover Como la flor que la cantante de 41 años entonó durante uno de los programas, sino que compartió un nuevo video después de Montemayor revelara que no bloqueó a la joven de sus redes sociales.

Todo el problema comenzó hace unas semanas cuando, durante un live, Cesia se aventuró a hacer una parodia de la melodía que Myriam reinterpretó durante esta edición de La Academia. Así, mientras la ganadora de esta generación imitaba a La Madrina, Nelson y Rubí -quienes también estaban presentes en la plática- se mostraron anonadados por el momento.

Como era de esperarse, el clip se viralizó y comenzaron las especulaciones de que Myriam se había molestado con los académicos y los había dejado de seguir en redes sociales. Fue así que el viernes pasado, la intérprete apareció en Twitter para desmentir los hechos.

“Me escriben para preguntarme, que por qué dejé de seguir a mis ahijados, la realidad es que no los seguía, porque ellos no tenían acceso a sus redes, entonces no den por hecho, ni se crean de todo lo que dicen”, escribió Montemayor, pero en otro tuit colocó: “Uno que otro que se quiere descarriar y salir del huacal”.

Ante esto, Cesia no se quedó callada y en un TikTok que subió Facundo Caballero, apareció la intérprete del cover de Me Rehúso y colocó un pantallazo del tuit de Montemayor.

Como si eso no fuera suficiente, durante el breve clip se puede observar a la hondureña con una flor en la mano y acariciando con ella a varias personas, mientras de fondo suena la versión del éxito de Selena interpretado por Myriam.

El audiovisual rápidamente se hizo viral y alcanzó casi las 200 mil vistas, no obstante, algunos de los internautas catalogaron como desafortunada e irrespetuosa la actitud de Cesia.

“Y la supuesta humildad y respeto de ella donde quedó”. “A mí me caía bien, voté por ella pero con esa actitud ya cayó de mi gracia. Sea como sea esto es burla y Myriam es muy querida por los mexicanos”. “Debut y despedida”. “Qué mal, alguien que la asesore bien”. “Pero, ¿qué le pasa a Cesia?”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en esta red social.

Asimismo, en otro clip, La leona de Honduras apareció con la misma flor y canto de propia voz la versión con la que Myriam ganó la primera generación de La Academia. Y en los comentarios añadió: “Es comedia, es comedia”.

A lo que los internautas tampoco se lo tomaron bien y le destacaron a la joven que su actitud ya no era divertida, sino ofensiva.

“Ya no queremos pelear, Cesia, coopera por favor”. “Noooo, eso es echarle gas al fuego, ya hemos sufrido bastante... colaboren asesorándola por favor, por el bien de su carrera”. “Y luego dicen que la que empieza es Myriam”. “Se está echando encima a los que bien pudieran hacerle su carrera, pero con esa actitud...”, comentaron los usuarios sin tapujos.

