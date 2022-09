Cynthia Rodríguez regresó a ‘Venga la Alegría’ y se volvió a caer: “Para que no se pierda la costumbre”

La actriz se despidió del programa en agosto. (Captura Instagram: @cynoficial)

Casi dos meses después de que abandonó Venga la Alegría para perseguir su sueño de convertirse en madre y consolidar su familia con Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez regresó al matutino de TV Azteca para saludar a sus queridos ex compañeros y durante su breve visita no solo bromeó con despedirse del Capi Pérez, también protagonizó una escandalosa caída.

Fue durante la mañana del pasado 29 de septiembre cuando la protagonista de Educando a Nina sorprendió a los conductores de VLA con su inesperada visita. Como era de esperarse, fue recibida con calurosos abrazos y muestras de cariño de quienes fueron sus compañeros durante varios años. De hecho, algunos de ellos como Kristal Silva, Anette Cuburu y Horacio Villalobos aprovecharon su reencuentro para grabar videos y compartirlos con sus seguidores de redes sociales.

(Captura Instagram: @cynoficial)

Cynthia Rodríguez recorrió todo el foro saludando al staff y no dudó en caminar hacia la sala para saludar a unos presentadores, quienes estaban esperado una indicación para regresar al aire. La ex alumna de la cuarta generación de La Academia caminó despampanante luciendo su espectacular figura en un traje rosa mexicano cuando su tacón se atoró en la alfombra provocando que cayera directamente en los brazos de Anette Cuburu.

“Parece actuado pero no no lo es, vi como se enganchó en la alfombra”, dijo Patricio Borghetti. “Un clásico de ayer y hoy”. “Para que no se pierda la costumbre”. “El sello de la casa”, fueron otras reacciones del equipo.

La cantante se defendió asegurando que todo fue culpa de un borde que había en la alfombra porque no estaba bien acomodada y sin más se sentó en la sala para continuar su plática con sus ex compañeros. Las reacciones no se hicieron esperar y el video que inundó las redes sociales pronto se llenó con comentarios burlescos sobre lo ocurrido.

“Cyn siempre tan espectacular hasta con sus entradas triunfales. Se extraña verla en TV”. “Uno siempre comprometido con el público”. “Es que no quería perder la costumbre”. “Creí que le había dado mucho gusto ver a Anette”. “Ella misma lo movió con su primer pisada, levantó un poco la alfombra y su pie derecho se atoró”. “Y de pronto un día de suerte...”. “Entrada triunfal de nuestra Bambi como le dice Capi”, escribieron.

(Captura Instagram: @cynoficial)

Eso no fue todo, Cynthia Rodríguez bromeó sobre que supuestamente regresó al matutino para despedirse formalmente de Capi Pérez, pues cuando anunció su salida no estaba el conductor y no pudieron hacerlo frente a las cámaras. Pero nuevamente se llevó una gran sorpresa al descubrir que el comediante no asistió, pues se encuentra de vacaciones junto a su esposa.

Hasta el momento se desconoce si la ex académica planea regresar pronto a la televisión.

El conmovedor mensaje que Carlos Rivera mandó a Cynthia Rodríguez por su salida de “Venga la Alegría”

Después de unas largas vacaciones por Europa, la conductora reapareció en el matutino para despedirse definitivamente, pues quiere dedicarse en cuerpo y alma a tener una familia con Carlos Rivera, quien la apoyó con un sentido mensaje:

Hola, preciosa. Sé que este es un día muy importante y muy especial para ti en este cierre de un ciclo que te ha llenado de muchísimas alegrías y a quien tú también has llenado de muchísimas alegrías. Lo que viene sé que es igual o más importante todavía porque viene del corazón, viene del alma y viene del amor, nos encargaremos de que sea igual de maravilloso y lleno de muchísima alegría.

