México

Luego del escándalo con agentes de la CIA, Maru Campos felicita a las madres de Chihuahua este 10 de mayo

El mensaje destacó el papel fundamental de quienes son madres en la vida familiar y social del estado

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La gobernadora Maru Campos felicita a las madres de Chihuahua en el Día de las Madres con un mensaje especial en redes sociales. EFE/Luis Torres.
La gobernadora Maru Campos felicita a las madres de Chihuahua en el Día de las Madres con un mensaje especial en redes sociales. EFE/Luis Torres.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dirigió un mensaje este 10 de mayo a las madres del estado, a quienes expresó su reconocimiento y afecto por su papel en las familias y la sociedad.

A través de un tuit, la gobernadora del PAN expresó: “Hoy quiero felicitar con mucho cariño a todas las mamás de Chihuahua.

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En su mensaje, Maru Campos agradeció la entrega y fortaleza de las madres, resaltando que son el pilar que sostiene a sus familias y que inspiran la construcción de una mejor entidad. La mandataria de Chihuahua afirmó: “Seguimos trabajando para brindar más oportunidades y un mejor futuro para ustedes y sus familias.

La gobernadora de Chihuahua concluyó su publicación con el mensaje: “Siempre cuentan conmigo ¡Feliz Día de las Madres!“.

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Maru campos critica señalamientos en su contra luego de las acusaciones contra Rocha Moya

Maru Campos rechazó versiones sobre la supuesta participación de agentes de la CIA en los operativos y exigió esclarecer los hechos. (Crédito; X@MaruCampos_G)
Maru Campos rechazó versiones sobre la supuesta participación de agentes de la CIA en los operativos y exigió esclarecer los hechos. (Crédito; X@MaruCampos_G)

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, acusó un trato diferenciado de la administración federal hacia su estado en la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que defendió los operativos realizados por su gobierno tras la detección de un narcolaboratorio de gran tamaño y rechazó los señalamientos sobre la supuesta participación de agentes de la CIA en acciones recientes.

Las declaraciones de Campos se producen en medio de una ofensiva legal en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, señalado por presuntos nexos con Los Chapitos.

Tras el operativo realizado entre el 17 y 18 de abril en el municipio de Morelos, donde las autoridades localizaron seis instalaciones clandestinas vinculadas a la producción de drogas sintéticas y aseguraron tambos, contenedores industriales y materiales químicos con capacidad para miles de litros, más de 600 productores bloquearon puentes internacionales y carreteras clave, generando afectaciones al comercio exterior y la movilidad en Chihuahua.

Durante el evento por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, realizado el pasado 5 de mayo en la explanada del parque El Palomar en Ciudad Chihuahua, Maru Campos cuestionó la diferencia de narrativa con respecto a los operativos en su estado y las recientes acusaciones en contra de Rocha Moya.

En sus palabras, expresó: “Se habla mal por desmantelar un laboratorio y evitar que la droga llegue a las familias, a niñas y a niños, y al otro se le defiende a capa y espada”.

La dirigente de Morena acusa a Maru Campos de facilitar injerencia extranjera

Maru Campos Chihuahua
La dirigente nacional de Morena califica a Maru Campos como "traidora de la patria". (Twitter/@MaruCampos)

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, acusó el pasado 6 de mayo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de promover la intromisión extranjera tras la presencia de agentes de la CIA en un operativo estatal.

Montiel calificó a Campos de traidora de la patria y atribuyó al PAN el impulso de la intervención estadounidense, afirmando que el partido recurre a esta vía “porque solos no pueden y porque no cuentan con respaldo social, según declaró en entrevista con medios de comunicación.

La líder morenista exigió que Maru Campos sea separada del cargo mientras se realiza una investigación neutral sobre su actuación en el operativo donde participaron autoridades estatales y la CIA.

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