Así ayuda el chocolate amargo a bajar el colesterol

Instituciones de salud reconocen que el chocolate amargo ayuda a bajar el colesterol si se consume en dosis y calidad adecuadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversas instituciones de salud internacionales coinciden en que el chocolate amargo puede contribuir a reducir el colesterol, siempre bajo condiciones estrictas de consumo y calidad del producto.

Los efectos se atribuyen a la alta concentración de flavonoides presentes en el cacao puro, compuestos que modulan el metabolismo lipídico y la función vascular, sin que el aporte calórico y graso del chocolate amargo contrarreste sus beneficios cuando se respeta la dosis recomendada.

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Cacao puro, aliado en el manejo del colesterol

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta que el chocolate amargo con alta pureza de cacao mantiene bajo control los niveles elevados de colesterol total y triglicéridos, siempre que el consumo diario se limite a entre 10 y 20 gramos y se acompañe de actividad física regular.

Los especialistas del instituto subrayan que el producto debe estar libre de mantecas añadidas y azúcares, pues solo así conserva su potencial antioxidante y modulador de lípidos.

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Según el organismo mexicano, consumir chocolate amargo en este rango promueve la salud cardiovascular y no provoca acné ni alteraciones cutáneas, desmintiendo creencias extendidas en la población.

Investigadores de la Mayo Clinic y de la Cleveland Clinic coinciden en que los flavanoles del cacao inhiben la absorción de colesterol en el intestino y favorecen la excreción fecal de ácidos biliares.

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Los expertos recomiendan chocolates con una concentración mínima de 70% de cacao y restringen la dosis a un máximo de 30 a 60 gramos diarios en personas con alta demanda metabólica. El consumo debe integrarse a una dieta saludable y nunca sustituir a los fármacos prescritos en casos de dislipidemia.

La evidencia clínica recopilada por estas instituciones señala que el chocolate amargo reduce el colesterol LDL y puede elevar el HDL, aunque los beneficios desaparecen si el producto contiene azúcares añadidos o ha sido sometido a procesos industriales que destruyen los flavonoides.

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El IMSS señala que el chocolate amargo con alto contenido de cacao ayuda a controlar el colesterol y triglicéridos si se consume en pequeñas dosis y con ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La grasa del cacao no impacta negativamente el colesterol LDL

La paradoja metabólica del chocolate amargo radica en su composición lipídica. La manteca de cacao contiene hasta 35% de ácido esteárico, un ácido graso saturado que, a diferencia del ácido palmítico, no eleva el colesterol LDL en sangre.

La Harvard T.H. Chan School of Public Health y el NIH han documentado que el ácido esteárico se transforma rápidamente en ácido oleico en el hígado, replicando el perfil cardioprotector del aceite de oliva.

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Ensayos clínicos citados por Harvard muestran que dietas ricas en ácido esteárico reducen el colesterol total y el LDL en porcentajes de hasta 21% frente a regímenes ricos en grasas animales convencionales.

A pesar de la presencia de ácido palmítico, que sí tiene efecto aterogénico, el predominio del ácido esteárico y el oleico compensa el riesgo, siempre que la ingesta calórica total no se exceda.

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Harvard advierte que los beneficios se diluyen si el consumo rebasa las dosis recomendadas o si el chocolate es bajo en cacao y alto en azúcar.

Estudios clínicos confirman el efecto protector del cacao en la salud cardiovascular

La American Heart Association y la Harvard Medical School han coordinado metaanálisis de ensayos controlados que documentan la reducción sistemática del colesterol LDL con el consumo regular de chocolate amargo o extractos de cacao ricos en flavanoles.

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Un estudio dirigido por el Brigham and Women’s Hospital, reporta una disminución de 5.90 mg/dL en LDL y de 6.23 mg/dL en colesterol total en pacientes hiperlipidémicos tras varias semanas de consumo controlado.

Por otra parte, el estudio COSMOS, liderado por los especialistas Howard D. Sesso y Joann E. Manson de la Universidad de Harvard, evaluó a más de 21,000 adultos durante tres años y medio. Los participantes que recibieron suplementos de cacao con 500 mg diarios de flavanoles presentaron una reducción del 27% en la mortalidad cardiovascular.

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Sin embargo, los autores advierten que replicar esta dosis con barras de chocolate comerciales implicaría ingerir más de 700 calorías diarias, lo que podría agravar la obesidad y la dislipidemia.

Por ello, la recomendación institucional es priorizar los suplementos o polvos de cacao puro sobre las tabletas de chocolate sólido.

El chocolate amargo puro, con alto contenido de cacao y sin azúcares añadidos, reduce eficazmente el colesterol LDL y promueve la salud cardiovascular si se consume con moderación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procesamiento industrial y las dosis determinan el beneficio real

Tanto la FDA de Estados Unidos como el IMSS y la Mayo Clinic insisten en que los efectos positivos dependen de la calidad y el procesamiento del cacao.

El cacao sometido a alcalinización pierde hasta 90% de sus flavonoides. El chocolate con leche o el blanco carecen de actividad cardioprotectora y pueden incrementar el colesterol y los triglicéridos. El producto ideal es el chocolate amargo, sin alcalinizar y con al menos 70% de cacao.

La FDA aprobó en 2023 una declaración de salud para el polvo de cacao alto en flavanoles, pero negó el beneficio a las barras de chocolate por su carga calórica y de grasas saturadas.

La dosis mínima efectiva reconocida es de 200 mg de flavanoles diarios, cifra que solo se alcanza con productos puros o suplementos.

Contraindicaciones y advertencias clínicas

El consumo de chocolate amargo está contraindicado en personas propensas a cálculos renales por su alto contenido de oxalatos, de acuerdo con el NIH.

Los especialistas añaden que la ingesta excesiva puede interferir con medicamentos hipolipemiantes, anticoagulantes y psicotrópicos, además de que la bioacumulación de metales pesados en cacaos de baja calidad representa un riesgo adicional.