Javier Mascherano abre la puerta para dirigir en México rumbo al Mundial 2026

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

La presencia de Javier Mascherano fue uno de los grandes atractivos del Fan Fest de La Liga celebrado en la Ciudad de México con motivo del Clásico Español entre el FC Barcelona y el Real Madrid. El histórico ex mediocampista argentino convivió con aficionados, habló sobre la actualidad del futbol internacional y dejó abierta la posibilidad de dirigir algún día en la Liga MX.

Mascherano, quien recientemente tuvo experiencia como entrenador del Inter Miami, aseguró que sigue de cerca el futbol mexicano y destacó el crecimiento competitivo que ha tenido la liga en los últimos años. El llamado “Jefecito” reconoció que le atrae el formato del campeonato mexicano y el nivel de jugadores y entrenadores que participan actualmente.

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Mascherano elogia a la Liga MX

“Me gusta mucho seguir el fútbol mexicano. Es una liga muy competitiva con muy buenos jugadores, fuertes y sobre todo es entretenida por el formato. Habrá que ver cómo queda el campeonato, hay grandes entrenadores. En algún momento sí me gustaría dirigir en México”, comentó el argentino durante su participación en el evento realizado en la capital del país.

Las declaraciones del exjugador del Barcelona rápidamente llamaron la atención de los aficionados mexicanos, quienes ven con buenos ojos la posibilidad de que una figura histórica del futbol mundial pueda llegar a dirigir en la Liga MX en un futuro cercano.

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Además de hablar sobre el futbol mexicano, Mascherano también aprovechó para compartir su perspectiva sobre la Copa del Mundo de 2026, torneo que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

El argentino destacó la magnitud que tendrá esta edición, la primera con 48 selecciones participantes, y señaló que México tiene la capacidad para albergar un evento de esta magnitud.

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Confía en un gran Mundial para México

“Al final creo que va a ser un gran Mundial. Ahora son 48 equipos, serán bastantes sedes y México está en condiciones para albergar un campeonato como este. Yo espero que sea un Mundial entretenido”, expresó.

Sobre las posibilidades de la Selección Mexicana en el torneo, Mascherano prefirió ser prudente, aunque deseó éxito al Tricolor en la justa mundialista que arrancará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca:

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“No quiero opinar hasta dónde puede llegar México. Le deseo todo lo mejor, yo no tengo bastante conocimiento hasta dónde puede. Al final el Mundial es una competencia muy diferente, hay muchas selecciones que durante la competencia se van haciendo fuertes”, señaló.

Argentina, Francia y España, entre los favoritos

(Sam Navarro-Imagn Images)

Finalmente, el exfutbolista argentino habló sobre las selecciones que considera favoritas para levantar la Copa del Mundo en 2026, colocando a la actual campeona Argentina entre las principales candidatas:

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“Creo que siempre son las mismas: Argentina, Francia, España. Obviamente los campeones del mundo tienen una ventaja sobre el resto. Obvio los que aún no lo son, como Portugal, tienen posibilidad para poder lograrlo. Pero es importante cómo llegan las selecciones para poder alzarlo”, concluyó Mascherano.