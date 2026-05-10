Balacera en reunión familiar deja 3 muertos y 9 heridos en vivienda de la alcaldía Iztapalapa

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se mantienen en la zona realizando las diligencias correspondientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ataque armado se registró la madrugada de este domingo en una vivienda de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, la cual dejó como saldo tres personas muertas y nueve heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en la colonia Reforma Política, en el cruce de las calles Constitución Mexicana y Reforma Monetaria.

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En el sitio se llevaba a cabo una celebración familiar en la que se contó con presencia de mariachis; sin embargo, fue durante las primeras horas de este 10 de mayo cuando al menos tres sujetos armados irrumpieron en la vivienda y dispararon contra las personas que se encontraban en el sitio.

El ataque dejó varias personas lesionadas. Las autoridades informaron que fueron los propios familiares quienes trasladaron por sus propios medios a los heridos a hospitales de la Ciudad de México, pero fue horas más tarde cuando se confirmó la muerte de dos jóvenes de 16 y 23 años, así como de una tercera persona.

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Los hechos también dejaron nueve personas lesionadas por disparos de arma de fuego, entre las que se encuentran cuatro mujeres que van de los 21 hasta los 60 años, así como cinco hombres de los 35 a los 72 años de edad.

Autoridades se mantienen en el sitio para levantar indicios

Policía mexicana realiza arrestos en una escena del crimen acordonada, durante operativo de seguridad en una zona de alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que fueron alertados por operadores del C2 Oriente sobre la detonación de armas de fuego en una vivienda.

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Al arribar al sitio, localizaron a un hombre que les refirió que se llevaba a cabo una convivencia familiar cuando tres sujetos dispararon en contra de los asistentes.

Los hechos fueron informados al agente del Ministerio Público para la realización de las investigaciones. En tanto, se mantiene el análisis de las cámaras de videovigilancia para las labores de identificación de los agresores.

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Ataque armado en Álvaro Obregón deja dos muertos

La madrugada de este domingo también se registró un ataque armado que dejó como saldo dos hombres muertos en la alcaldía Álvaro Obregón de la capital.

De acuerdo con los reportes, la agresión ocurrió en el cruce de la Avenida del Rosal y Calle 7, donde cuatro jóvenes convivían y tomaban bebidas alcohólicas al exterior de una vecindad.

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Los hombres fueron interceptados por dos sujetos que se trasladaban a bordo de una motocicleta. Testigos de los hechos señalaron que uno de los agresores descendió de la unidad, sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra los jóvenes que se encontraban reunidos.

Las primeras líneas de investigación apuntan a una agresión directa. (Imagen ilustrativa creada con IA |Infobae México)

Dos de los jóvenes fueron alcanzados con las balas, quienes tenían entre 20 y 25 años de edad, mientras que sus dos acompañantes lograron escapar durante el ataque.

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En el sitio se desplegó un operativo de seguridad y de elementos de emergencias, quienes confirmaron la muerte de los dos hombres. Peritos de la Fiscalía de CDMX arribaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.