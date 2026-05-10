México

Detienen y procesan a encargada de una casa de citas donde se explotaba sexualmente a mujeres en CDMX

Al menos diez personas fueron víctimas de la red de trata de personas

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Detenida por explotación sexual de mujeres en CDMX
Foto: Fiscalía CDMX

Alma “N” fue detenida y vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en contra de dos mujeres en la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detalló que los hechos iniciaron en junio de 2014 en un inmueble ubicado en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, el cual operaba como casa de citas.

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Según la investigación, en el lugar al menos otras diez mujeres también habrían sido víctimas de explotación sexual.

La acusación en contra de Alma “N” se llevó a cabo luego de que las víctimas la identificaron como responsable del establecimiento y señalaron que presuntamente obtenía un porcentaje de las ganancias generadas por los servicios sexuales realizados.

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El agente del Ministerio Público integró los datos de prueba y solicitó la orden de aprehensión correspondiente. La detención de Alma “N” fue realizada el pasado 28 de abril de 2026 por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la alcaldía Venustiano Carranza.

Permanecerá en prisión preventiva

SSC, CDMX, G.A.M.
(Imagen de Archivo/ Cuartoscuro)

Durante la audiencia inicial, celebrada el pasado 2 de mayo, el agente del Ministerio Público formuló la imputación y presentó los elementos probatorios que permitieron a la autoridad judicial vincular a proceso a Alma “N” por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Además, el juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva, y se estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Detienen a hombre implicado en delitos de delincuencia organizada y explotación sexual en el AICM

Este viernes fue arrestado Miguel Ángel Jacobo González en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México luego de arribar en un vuelo procedente de Bogotá, Colombia.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que le fue cumplimentada una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, trata de personas y explotación sexual.

El sujeto fue detenido a las 11:43 horas en la colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza, a las afueras de la terminal aérea.

El hombre señalado como presunto abusador sexual fue detenido la noche del pasado 8 de mayo. Crédito: FGR
El hombre señalado como presunto abusador sexual fue detenido la noche del pasado 8 de mayo. Crédito: FGR

La operación se llevó a cabo como resultado de trabajos de inteligencia y seguimiento que permitieron a las autoridades identificar que Jacobo González arribaría a la Ciudad de México, por lo que implementaron un operativo en las inmediaciones del aeropuerto.

Luego de su arresto, Jacobo González fue puesto a disposición del Juez Federal del Centro Federal de Reinserción Social Número 1, también conocido como “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México.

Cabe señalar que el mismo día se informó la identificación de una red de abuso infantil que tenía como centro de sus operaciones Yucatán, la cual fue desmantelada debido a la coordinación entre autoridades de México y Australia.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones señalan que un sujeto de 38 años ubicado en esa entidad utilizaba entrenamientos de futbol para captar y someter a menores de edad, quienes luego habrían sido abusados sexualmente y grabados en video para posteriormente ser comercializados los materiales por internet.

Estos hechos podrían haberse repetido durante aproximadamente una década, afectando múltiples personas. Aunque hay dos detenidos, las autoridades continúan identificando a más víctimas.

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