México

Final de ‘La Mansión VIP’ 2026: horario, dónde ver EN VIVO y quiénes pelean por los 2 millones

El reality creado por HotSpanish cerrará su edición debut con una gala especial este domingo 10 de mayo

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Póster del programa La Mansión VIP mostrando a dieciséis personas, hombres y mujeres, sonriendo con un fondo rojo y azul
La segunda semana del programa de telerrealidad estuvo marcada por versiones no oficiales de una posible demanda de Endemol contra el youtuber por plagio. (La Mansión VIP: Instagram)

La primera temporada de La Mansión VIP llega a su desenlace este domingo 10 de mayo tras un mes marcado por polémicas, discusiones, alianzas y momentos virales que mantuvieron al público conectado las 24 horas del día.

El reality creado por HotSpanish cerrará su edición debut con una gala especial en la que se conocerá al ganador del premio de 2 millones de pesos.

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A diferencia de otros formatos de convivencia que permanecen más de dos meses al aire, este proyecto apostó por una dinámica más breve, intensa y completamente digital. La estrategia funcionó entre las audiencias jóvenes, especialmente en redes sociales y YouTube, donde las transmisiones en vivo generaron clips virales casi a diario.

La Mansión VIP -México- 11 abril
El reality creado por HotSpanish cerrará su edición debut con una gala especial en la que se conocerá al ganador del premio de 2 millones de pesos. (Facebook)

¿A qué hora empieza la final de ‘La Mansión VIP’?

Hasta el momento no existe un anuncio oficial con el horario definitivo de la gran final. Sin embargo, las galas de eliminación durante toda la temporada arrancaron alrededor de las 20:00 horas, por lo que se prevé que el cierre del programa mantenga esa misma ventana de transmisión.

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La expectativa también gira alrededor de la dinámica final, ya que será la primera vez que el formato enfrente una gala de coronación. Usuarios en redes sociales han especulado sobre posibles retos, votaciones en tiempo real y sorpresas con exhabitantes.

¿Dónde ver EN VIVO la gran final?

La transmisión podrá seguirse completamente gratis a través del canal oficial de YouTube de HotSpanish.

En esa misma señal se ha mantenido el streaming 24/7 desde el inicio del reality, por lo que los seguidores podrán ingresar directamente para ver el desenlace en vivo.

Los finalistas de ‘La Mansión VIP’

Después de varias eliminaciones y enfrentamientos dentro de la casa, estos son los participantes que alcanzaron la final:

  • Alfredo Adame
  • Agustín Fernández
  • Sol León
  • Aída Merlano
  • Luis Guillén
  • Kim Shantal
  • Aldo Arturo
  • Katy Cardona
  • Eli Esparza
  • Carlos Alberto
  • La Jesuu
  • Willito
  • Lonche de Huevito

Aunque circularon versiones sobre una posible extensión de dos semanas más, el proyecto concluirá dentro del plazo original prometido por el creador del reality.

La final también marcará el cierre de uno de los experimentos digitales más comentados de las últimas semanas en plataformas sociales.

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