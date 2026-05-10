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Fans del FC Barcelona celebran victoria sobre el Real Madrid en el Fan Fest de LaLiga en CDMX

El Fan Fest del Clásico Español reunió a familias, parejas y aficionados mexicanos en el Velódromo Olímpico Agustín Melgar

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El Fan Fest del Clásico Español reunió a familias, parejas y aficionados mexicanos en el Velódromo Olímpico Agustín Melgar
El Fan Fest del Clásico Español reunió a familias, parejas y aficionados mexicanos en el Velódromo Olímpico Agustín Melgar

El FC Barcelona convirtió el Velódromo Olímpico Agustín Melgar en territorio blaugrana este domingo 10 de mayo durante el Fan Fest del Clásico Español frente al Real Madrid, evento que reunió a cientos de aficionados capitalinos para seguir uno de los encuentros más importantes del futbol mundial.

La gran figura del evento fue el argentino Javier Mascherano, quien convivió con seguidores mexicanos antes y después del encuentro. La presencia del histórico exjugador culé provocó largas filas de aficionados que buscaban una fotografía, un autógrafo o simplemente la oportunidad de saludar a una de las leyendas recientes del Barcelona.

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Aficionados culés celebraron cada gol del Barcelona

Desde temprana hora, parejas, grupos de amigos, familias completas e incluso madres de familia que celebraban el Día de las Madres acudieron al inmueble capitalino para formar parte de la fiesta futbolera organizada por La Liga.

Entre dinámicas, concursos y actividades para los asistentes, el ambiente fue creciendo conforme se acercaba el inicio del partido.

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La emoción explotó cuando el Barcelona comenzó a imponer condiciones sobre el Real Madrid en el terreno de juego. Cada anotación del conjunto catalán fue celebrada con intensidad por los aficionados culés mexicanos, quienes no dejaron de cantar y apoyar durante toda la transmisión del encuentro.

Mientras tanto, del otro lado, los seguidores merengues observaban con resignación cómo su equipo era superado por el eterno rival. El silbatazo final confirmó la victoria blaugrana y con ello el bicampeonato de La Liga para el Barcelona, desatando una auténtica fiesta entre los asistentes.

Mascherano agradece el cariño de los fans mexicanos

Además del triunfo culé, muchos aficionados se fueron felices gracias a la convivencia con Mascherano, quien dedicó tiempo para firmar jerseys, balones, chamarras y distintos recuerdos de los seguidores mexicanos.

“Es importante la fanaticada del FC Barcelona en México, cuando jugaba, siempre recibía mensajes de apoyo de los fans mexicanos. Es lindo estar aquí en México”, señaló el argentino en declaraciones a los medios.

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La combinación entre futbol, convivencia y pasión convirtió el Fan Fest del Clásico Español en una auténtica celebración para los aficionados del Barcelona en la Ciudad de México, quienes vivieron una jornada inolvidable junto a una de las figuras históricas del club catalán.

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