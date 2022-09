El conmovedor mensaje de José José en su regreso a los escenarios: “Me llena de alegría que mi música sigue viva”

El "Príncipe de la canción" murió a los 71 años de edad el 28 de septiembre de 2019 en Estado Unidos. (Foto: Cuartoscuro - Captura de Twitter)

En los últimos años los avances tecnológicos han permitido que estrellas internacionales como Michael Jackson, Tupac, Fran Sinatra, Whitney Houston y Diego Verdaguer reaparezcan en grandes espectáculos después de su muerte. Esto ocurrió recientemente con José José, quien durante su homenaje por su tercer aniversario luctuoso apareció sobre el escenario del Teatro Cultural Azcapotzalco como un holograma para compartió un conmovedor mensaje.

Durante la tarde del pasado miércoles 28 de septiembre se llevó a cabo un evento en memoria del Príncipe de la canción en la Ciudad de México para recordar su legado musical que ha pasado de generación en generación. Durante el show musical José Joel -primogénito del cantante- cumplió su promesa y presentó un holograma de su padre.

La relación entre los hijos de José José sigue fracturada. (Foto: Diego Simón/Cuartoscuro)

Entre aplausos y efectos de humo apareció José Rómulo Sosa -nombre real del intérprete mexicano- con su característico traje blanco. Pero eso no fue todo, para sorpresa de muchos el entrañable artista mexicano habló:

Gracias por este cálido recibimiento. Estoy muy contento, muy agradecido con Dios, ya que gracias al amor de mi hijo Pepe y al cariño de todos ustedes, mi público, estamos de regreso. Me llena de alegría que mi música sigue viva en sus mentes y en sus corazones y en sus gargantas. Por favor, si me lo permiten ustedes, sigamos recordando toda esta música maravillosa ahora a través de la voz de mi hijo José Joel.

Los asistentes enmudecieron en cuanto escucharon al Príncipe de la canción. Cabe mencionar que, de acuerdo con la información que compartió el primogénito del cantante y los organizadores del evento en una conferencia de prensa, la ilusión óptica fue realizada por una empresa mexicana bajo la dirección creativa de Manuel Ibarra, quien recurrió a la técnica de mapping y Rafael Sigler realizó el doblaje.

Asimismo, José Joel adelantó que esta no será la única vez en que el público se reencuentre con su padre, pues tanto él como su madre -supuesta heredera universal del Príncipe- planean realizar otros eventos donde también incorporarán el holograma.

Tras la presentación del holograma José Joel interpretó algunos de los famosos temas de su padre. (Foto: Las Estrellas)

Como era de esperarse, los asistentes inmortalizaron este momento tan especial con sus dispositivos móviles y no duraron en compartir los videos en sus redes sociales, donde quienes no pudieron asistir opinaron sobre esta técnica que cada vez se vuelve más popular entre las familias de grandes estrellas que ya partieron.

“Hasta los efectos especiales de Odisea Burbujas se veían más reales que ese holograma”. “Le faltó la botella”. “Esta muy de 5 pesos !! Ni modos es pa’ les alcanzo!!”. “El que tenía preparado The Voice de Whitney Houston era mil veces mejor y aún así la familia no permitió que saliera al aire ni de gira”. “Que espantoso, y pues que pena que José Joel no heredo el talento de su padre”. “Don José José se volvió a morir al escuchar eso”, escribieron en Twitter.

