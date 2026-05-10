BTS en México: sigue en vivo su concierto hoy 10 de mayo

Qué fan proyects hay para el 10 de mayo
Para el último concierto, se han preparado tres proyectos principales:
- Origins to Eternity
Durante “They Don’t Know About Us”, los asistentes bajarán su ARMY Bomb y encenderán la linterna de su celular con los filtros de colores para iluminar el estadio.
- Bora Balloon Dance
Durante “Come Over”, se pide levantar un globo morado o un corazón de foami brillante para crear un efecto visual único.
1 globo por persona (morados, lisos, sin texto; forma redonda o corazón)
Alternativamente, corazón de foami morado, 20 cm de alto
No soltar globos y recogerlos al final
- Banners con mensaje de reencuentro
Se debe levantar el banner con la frase “Tras el invierno, nos reencontramos en primavera” (en coreano y español) durante el discurso final de BTS, después de las dos canciones sorpresa.
Los integrantes de BTS llevaron su espectáculo a un nuevo nivel en la Ciudad de México, fusionando la música pop coreana con elementos de la cultura mexicana durante sus conciertos en el Estadio GNP Seguros este 7, 9 y 10 de mayo de 2026.
Falta una hora para el soundcheck