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BTS en México: sigue en vivo su concierto hoy 10 de mayo

La tercera noche del grupo surcoreano es la última en el año, aunque prometieron volver en 2027

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21:12 hsHoy

Qué fan proyects hay para el 10 de mayo

Para el último concierto, se han preparado tres proyectos principales:

  • Origins to Eternity

Durante “They Don’t Know About Us”, los asistentes bajarán su ARMY Bomb y encenderán la linterna de su celular con los filtros de colores para iluminar el estadio.

  • Bora Balloon Dance

Durante “Come Over”, se pide levantar un globo morado o un corazón de foami brillante para crear un efecto visual único.

1 globo por persona (morados, lisos, sin texto; forma redonda o corazón)

Alternativamente, corazón de foami morado, 20 cm de alto

No soltar globos y recogerlos al final

  • Banners con mensaje de reencuentro

Se debe levantar el banner con la frase “Tras el invierno, nos reencontramos en primavera” (en coreano y español) durante el discurso final de BTS, después de las dos canciones sorpresa.

21:12 hsHoy

Integrantes de BTS ya son mexicanos: estos fueron los momentos más ‘alocados y mexas’ que hicieron los cantantes

El grupo, conocido mundialmente, no solo agotó boletos en menos de 40 minutos, sino que provocó movilizaciones masivas de seguidores y bloqueos en avenidas principales

El video muestra un concierto en vivo del grupo de K-pop BTS. Los miembros actúan en un gran escenario frente a una multitud masiva. Los artistas interactúan entre sí; uno de ellos luce un sombrero de vaquero. Una pantalla gigante proyecta sus imágenes, mientras un operador de cámara registra el evento. El público, numeroso, ilumina el recinto con luces. Este metraje es la cobertura de un evento musical en directo.

Los integrantes de BTS llevaron su espectáculo a un nuevo nivel en la Ciudad de México, fusionando la música pop coreana con elementos de la cultura mexicana durante sus conciertos en el Estadio GNP Seguros este 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

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21:01 hsHoy

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21:00 hsHoy

Última noche de BTS en México

BTS en México
BTS durante su concierto en el Estadio GNP Seguros. (bts_bighit)

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