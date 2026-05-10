México

Integrantes de BTS ya son mexicanos: estos fueron los momentos más ‘alocados y mexas’ que hicieron los cantantes

El grupo, conocido mundialmente, no solo agotó boletos en menos de 40 minutos, sino que provocó movilizaciones masivas de seguidores y bloqueos en avenidas principales

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El video muestra un concierto en vivo del grupo de K-pop BTS. Los miembros actúan en un gran escenario frente a una multitud masiva. Los artistas interactúan entre sí; uno de ellos luce un sombrero de vaquero. Una pantalla gigante proyecta sus imágenes, mientras un operador de cámara registra el evento. El público, numeroso, ilumina el recinto con luces. Este metraje es la cobertura de un evento musical en directo.

Los integrantes de BTS llevaron su espectáculo a un nuevo nivel en la Ciudad de México, fusionando la música pop coreana con elementos de la cultura mexicana durante sus conciertos en el Estadio GNP Seguros este 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

El grupo, conocido mundialmente, no solo agotó boletos en menos de 40 minutos, sino que provocó movilizaciones masivas de seguidores y bloqueos en avenidas principales alrededor del recinto, según reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

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Jin luce la chamarra de Místico y desata la euforia

El momento más destacado ocurrió cuando Jin apareció en el escenario utilizando la chamarra oficial de Místico, recibida en la visita del grupo a la Arena México. Más de 50,000 asistentes presenciaron cómo Jin portaba la prenda con los nombres de los integrantes y el logo de la banda, generando una ovación que paralizó el estadio.

“¡A 3 caídas sin límite de tiempo!”, gritó la multitud al ver la fusión entre el ídolo del K-pop y la estética de la lucha libre mexicana.

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Integrantes de BTS ya son mexicanos: estos fueron los momentos más ‘alocados y mexas’ que hicieron los cantantes (Fotos: RS)
Integrantes de BTS ya son mexicanos: estos fueron los momentos más ‘alocados y mexas’ que hicieron los cantantes (Fotos: RS)

Minutos antes, Jin, Jimin, Suga y Jungkook habían acudido al pancracio, donde Místico les rindió homenaje y entregó personalmente la chamarra.

Durante el concierto, Jin simuló movimientos de lucha libre en el escenario, acompañado primero por Jungkook y luego por Jimin. El público respondió con gritos y vítores, confirmando la conexión entre la agrupación y los fans mexicanos.

El ARMY paraliza alrededores del Estadio GNP Seguros: cierran calles

Desde la tarde del 9 de mayo, seguidores de BTS comenzaron a llegar a las inmediaciones del estadio. Algunas personas buscaban boletos de último minuto, mientras que otras se reunieron únicamente para convivir con fans y escuchar el concierto desde el exterior.

Los dispositivos de luz (lightsticks) lograron sincronizarse con el espectáculo, permitiendo que quienes estaban fuera del recinto vivieran parte de la experiencia.

La cuenta de X del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que varias avenidas principales permanecieron cerradas antes, durante y después de los conciertos. El fenómeno no solo se limitó al interior del estadio, sino que se extendió a las calles, evidenciando el arrastre de la banda en México.

Con mensajes en español, sombreros vaqueros y un estadio teñido de morado, BTS protagonizó una noche histórica en México. (OCESA K-pop)
Con mensajes en español, sombreros vaqueros y un estadio teñido de morado, BTS protagonizó una noche histórica en México. (OCESA K-pop)

Baile, sombreros y español: los momentos más “mexas” de BTS

Durante los shows, los integrantes de BTS realizaron bailes sensuales en el piso del escenario, levantando euforia entre las y los seguidores.

En varias ocasiones, los artistas levantaron sus playeras para mostrar el abdomen, provocando reacciones inmediatas tanto dentro como fuera del estadio, donde se congregaron miles de fanáticos sin boleto. Las avenidas cercanas, como Churubusco, permanecieron cerradas durante horas debido a la concentración de personas.

Otro guiño a la cultura local fue el uso de sombreros vaqueros al estilo mexicano. Los integrantes de la banda recrearon posturas de cabalgar caballos, evocando la tradición del norte del país. Además, en distintas intervenciones saludaron y hablaron en español, lo que provocó aún más entusiasmo entre el público.

En la interpretación de “Hooligan”, el cuerpo de bailarines sorprendió al aparecer con máscaras de lucha libre en lugar de paliacates, reforzando la presencia de elementos del folklore mexicano en el repertorio visual del tour.

BTS en México
BTS durante su concierto en el Estadio GNP Seguros. (bts_bighit)

Suga y la afición por la lucha libre mexicana

El vínculo con la lucha libre mexicana no se limitó a Jin. Suga compartió que es fanático de luchadores como Rey Misterio y Eddie Guerrero, y relató que formó parte de una comunidad en línea dedicada a este deporte.

Durante la visita a la Arena México, los medios nacionales destacaron la presencia de los integrantes de BTS y su interacción con la cultura local, un hecho inusual para agrupaciones internacionales de su talla.

En Corea del Sur, la lucha libre mexicana es considerada una expresión artística exótica, lo que incentivó la reacción positiva en redes y medios a ambos lados del Pacífico. El intercambio cultural quedó sellado con la entrega de la chamarra de Místico, que ya se considera una pieza histórica para los seguidores del grupo.

Regreso confirmado en 2027 tras reunión con la presidenta

Tras el éxito de los conciertos y la movilización de seguidores, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el regreso de BTS a México en 2027, después de una reunión con los siete integrantes en el Palacio Nacional.

Sheinbaum pidió no politizar la visita de BTS a Palacio Nacional. | Presidencia
Sheinbaum pidió no politizar la visita de BTS a Palacio Nacional. | Presidencia

La invitación oficial fue aceptada y el anuncio desató celebraciones en el Zócalo y en redes sociales, aunque los detalles sobre fechas y sedes aún están pendientes de confirmar.

El paso de BTS por México en 2026 marcó su primera visita grupal desde 2017. Antes de esta gira, el grupo participó en el festival Music Bank en 2014, llevó su gira The Red Bullet al Palacio de los Deportes en 2015 y asistió al KCON México en 2017. La gira mundial “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’” en la Ciudad de México agotó boletos para las tres fechas, con precios que oscilaron entre 8,000 y 17,700 pesos.

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