México

Javier Mascherano ve al Barcelona bicampeón y sueña con otro Mundial para Argentina

Durante su visita al Fan Fest de LaLiga en la CDMX, El Jefecito destacó el gran momento del Barcelona y elogió la nueva generación del club catalán

Guardar
Google icon
Durante su visita al Fan Fest de LaLiga en la CDMX, El Jefecito destacó el gran momento del Barcelona y elogió la nueva generación del club catalán
Durante su visita al Fan Fest de LaLiga en la CDMX, El Jefecito destacó el gran momento del Barcelona y elogió la nueva generación del club catalán

La Ciudad de México recibió este domingo 10 de mayo a una auténtica leyenda del futbol argentino. Javier Mascherano visitó el Fan Fest de La Liga realizado en el Velódromo de la CDMX, donde convivió con aficionados y compartió su análisis sobre el presente del Barcelona y la actualidad del futbol internacional.

El exmediocampista fue uno de los invitados especiales del evento previo al esperado Clásico Español entre el conjunto blaugrana y el Real Madrid, duelo que podría definir gran parte del campeonato en España.

PUBLICIDAD

Durante su participación, Mascherano aseguró que el club catalán tiene una oportunidad importante para proclamarse bicampeón de La Liga.

“Es un partido, obviamente, que más allá de ser un clásico de lo que se juegan los dos equipos, el hecho de que esté la posibilidad para el Barça para poder ser campeón, lo hace diferente al resto”, comentó el argentino ante los asistentes que se dieron cita en el evento organizado por La Liga.

PUBLICIDAD

Vista parcial de un grupo de personas bajo una carpa con el escudo del FC Barcelona en primer plano y gradas vacías de estadio al fondo.

Además, el exjugador ‘culé’ destacó el gran momento que atraviesa el Barcelona gracias al surgimiento de una nueva generación de futbolistas, la cual considera muy distinta a la que le tocó vivir durante su etapa como jugador del equipo español.

“Hoy el Barça tiene que sentirse tranquilo, porque no es la única chance que tiene para ser campeón, pero me imagino que tiene. Es una gran generación que tiene el club, muy diferente a la que me tocó a mí, creo que la selección española se ha beneficiado de ese cambio generacional”, expresó.

Mascherano sueña con otro título mundial para Argentina

Durante su participación en el Fan Fest, Mascherano también habló sobre el presente de la Selección de Argentina y el impacto que tienen los futbolistas sudamericanos en las principales ligas de Europa. Aseguró que muchos de ellos terminan siendo piezas fundamentales para sus respectivos combinados nacionales.

Imagen 4JFW3GTPHVDN5EGSKQASXC22XM

“La mayoría de los sudamericanos que juegan en Europa siempre terminan siendo determinantes para sus respectivas selección. Ojalá pueda repetir Argentina ser campeón del mundo. Sería fenomenal, es un sueño que tenemos todos los argentinos, sabemos que tenemos un buen equipo y eso nos hace tener la confianza”, concluyó el exfutbolista, quien se mostró feliz por el cariño recibido por la afición mexicana.

Temas Relacionados

Javier MascheranoBarcelonaLaLigaFan FestCDMXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 10 de mayo

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 10 de mayo

¿Redadas en CDMX? Organizaciones civiles presentan queja ante la CNDH por detenciones arbitrarias de migrantes

Presentaron queja ante la CNDH por detenciones arbitrarias de migrantes cubanos, venezolanos y haitianos

¿Redadas en CDMX? Organizaciones civiles presentan queja ante la CNDH por detenciones arbitrarias de migrantes

Peso Pluma se declara fan de Gloria Trevi: “Te admiro y te respeto”

El inesperado encuentro entre ambos artistas en Chicago dejó un momento que no se escuchó durante el concierto y que ahora está causando furor entre los fans

Peso Pluma se declara fan de Gloria Trevi: “Te admiro y te respeto”

Magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes es detenida en Feria Nacional de San Marcos

Martha Elba Dávila Pérez fue retenida tras un presunto conflicto por el pago de una cuenta en un establecimiento; en el lugar también intervino un funcionario estatal identificado como su esposo

Magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes es detenida en Feria Nacional de San Marcos

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura este domingo 10 de mayo

Especialistas financieros señalan que el peso mexicano sigue mostrando resiliencia frente al dólar

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura este domingo 10 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Balacera en reunión familiar deja 3 muertos y 9 heridos en vivienda de la alcaldía Iztapalapa

Balacera en reunión familiar deja 3 muertos y 9 heridos en vivienda de la alcaldía Iztapalapa

Detienen y procesan a encargada de una casa de citas donde se explotaba sexualmente a mujeres en CDMX

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

Así fue el ataque a la vivienda de Rubén Rocha Moya en Culiacán: agresor llevaba un sobrero y armas largas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de mayo: procesan a Roxana “N” por la muerte de su hijo en Mexicali

ENTRETENIMIENTO

Peso Pluma se declara fan de Gloria Trevi: “Te admiro y te respeto”

Peso Pluma se declara fan de Gloria Trevi: “Te admiro y te respeto”

Final de ‘La Mansión VIP’ 2026: horario, dónde ver EN VIVO y quiénes pelean por los 2 millones

Integrantes de BTS ya son mexicanos: estos fueron los momentos más ‘alocados y mexas’ que hicieron los cantantes

Ángela Aguilar enfrenta críticas tras mostrar a su perro en la cama de la hija de Nodal

Carlos Rivera desata euforia con Ha*Ash y Yuri en el concierto más grande de su carrera

DEPORTES

Javier Mascherano abre la puerta para dirigir en México rumbo al Mundial 2026

Javier Mascherano abre la puerta para dirigir en México rumbo al Mundial 2026

Quién es Kadir Barría, el chico maravilla que puede ser la sorpresa en la convocatoria de Panamá para el Mundial 2026

¿Cuál fue la última final de CONCACAF entre equipos mexicanos?

Los récords históricos de los Mundiales de futbol que quizás no conocías antes de 2026

Quiénes podrían ser los rivales de Chivas en las semifinales de la Liga Mx