El motivo por el que Chicharito aún sueña con la Selección Mexicana

Chicharito Hernández aún tiene esperanzas de ser llamado a la Selección Mexicana (Foto: Getty Images)

Uno de los grandes goleadores de la Selección Mexicana está completamente descartado para la próxima Copa Mundial de Qatar 2022, Javier Chicharito Hernández tiene pocas probabilidades de llegar al equipo que comanda Gerardo Tata Martino ya que desde el cuerpo técnico y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) sus posturas ante el tema del Chicharito quedaron claras.

Sin embargo, pese al panorama desalentador, el canterano de Chivas no pierde la esperanza de algún día volver a portar la camiseta del equipo nacional y volver a anotar goles con México. Recientemente Javier Hernández se sinceró sobre su papel en el fútbol mexicano y la esperanza que aún conserva para jugar con el Tri.

Al término de su entrenamiento con Los Ángeles Galaxy, Chicharito habló en entrevista con Fox Sports y reveló el sueño que aún conserva. Pese a los mensajes claros del combinado nacional y del Tata Martino, Hernández Balcázar aseguró que hasta el momento que se retire del fútbol será el día en que deje de pensar en un llamado para el tricolor.

🇲🇽🚨 "SI NO QUISIERA ESTAR EN LA SELECCIÓN MEXICANA, YA ME HUBIERA RETIRADO"



'Chicharito' Hernández no se niega al Tri... Una vez más ⚽



🔥 "LES DESEO LO MEJOR, QUE LLEGUEN A LO MÁS ALTO"#FSRadioMX pic.twitter.com/BwhhxPc49g — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 29, 2022

Aseguró que su mensaje en torno a su regreso al cuadro azteca ha sido clara y que incluso lo ha reiterado en repetidas ocasiones pues apuntó su idea de estar comprometido y dispuesto a una convocatoria en el futuro.

“Mira, la claridad ha estado ahí, siempre lo he dicho, si no quisiera estar en la Selección Mexicana ya me hubiera retirado, y no me he retirado de la Selección”, aseguró.

Debido a que la afición ha insistido en la convocatoria del Chicharito Hernández, no sería la primera vez que el delantero del Galaxy comenta las posibilidades de volver con el combinado nacional. Pero hasta que ocurra ese llamado, Javier apuntó que no hablará del Tri pues no tiene nada que aportar.

Chicharito Hernández dejó de ser considerado para la Selección Mexicana (FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO.COM)

Agregó que hasta cuando sea llamado será el momento en el que vuelva hablar del desempeño de la Selección Mexicana. De momento únicamente se limitó a desearles lo mejor y que “puedan llegar hasta lo más alto”, es decir, se podrá del lado de la afición y el público mexicano que confía en el desempeño del equipo.

“Como siempre lo he dicho y, con todo el respeto, que si se me llega a tomar en cuenta para la Selección podré hablar de la Selección Mexicana. Lo único que puedo decir es: mandarles todas las mejores vibras, todos los mejores deseos y desearles que puedan llegar hasta lo más alto”, agregó Chicharito Hernández.

En relación a su próximo encuentro en la MLS, enfatizó: “Yo soy uno de la idea de que uno nunca debe ponerse limitantes de nada, hay que aspirar a lo más alto”, ya que el Galaxy se jugará su pase a los playoffs de la temporada.

Tata Martino ha sido claro sobre no convocar a Chicharito Hernández (Foto: USA TODAY Sports/Kelley L Cox)

Cabe acordar que no sería la primera que el ex delantero del Manchester United habla de su regreso al conjunto azteca. En una ocasión un aficionado se animó a gritarle -e incluso rogarle- al futbolista que vuelva a la escuadra nacional para no “morir solos” en Qatar 2022.

El aficionado pronunció: “¡Chicharito vamos a Qatar, no nos dejes morir solos!”. De inmediato, Javier respondió y borró toda posibilidad de que sea convocado por el argentino pues se limitó a decir: “No depende de mí, güey”. Su respuesta generó risas entre los asistentes, ya que no pensaron que el jugador de 34 años respondiera pues la última vez que Chicharito Hernández portó la camiseta del Tri fue en 2019.

SEGUIR LEYENDO: