La tajante respuesta del Chicharito a la afición que lo quiere en Qatar 2022

Chicharito Hernández mandó un mensaje a la afición que lo quiere ver en Qatar 2022 (Foto: Getty Images)

La Selección Mexicana ya prepara sus últimos detalles para la Copa Mundial de Qatar 2022, debido a que falta poco menos de dos meses para que empiece la competencia, el cuerpo técnico de Gerardo Tata Martino ya perfiló la posible lista de convocados que competirán en el país arábico y dentro de las ausencias que la afición lamentó fue la de Javier Hernández Balcázar.

A pesar de las insistencias del público para ver al Chicharito Hernández de nuevo con la camiseta del Tri, Martino descartó toda posibilidad de que el delantero de la MLS regrese con el equipo mexicano. Pero ante el reclamo del público, el jugador del Galaxy tuvo que intervenir y mandó un contundente mensaje.

Durante el partido de San Jose Earthquakes vs Galaxy del pasado sábado 24 de septiembre, Javier Hernández le respondió a la afición que quiere verlo en Qatar 2022 y aseguró que no depende de él. A través de redes sociales un aficionado que acudió al partido de la MLS le pidió al canterano de Chivas que no “abandone” a la Selección Mexicana en el mundial.

La persona que se dirigió al futbolista aprovechó el momento en el que el Hernández Balcázar salió de cambio al minuto 84 y permaneció en la banca los últimos minutos del juego. Debido a que la banca del conjunto angelino estaba muy cerca del público, un joven aprovechó la cercanía que tenía y pronunció: “¡Chicharito vamos a Qatar, no nos dejes morir solos!”.

De inmediato, Javier respondió y borró toda posibilidad de que sea convocado por el argentino pues se limitó a decir:

“No depende de mí, güey”.

La tajante respuesta del Chicharito causó burlas y risas entre los asistentes pues no esperaron que el ex jugador del Manchester United se tomara la molestia de responder a la petición.

En la feria cepillin me encuentre 3➕ puntos 🤡#VamosGalaxy pic.twitter.com/UioxHcNgAI — LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) September 25, 2022

Cabe recordar que aquel juego se disputó a la par que el Tri se midió ante Perú en el Estadio Rose Bowl de Los Ángeles, California, por lo que la afición consideró que era el escenario adecuado para que el Tata Martino aún considere la opción de llevarse a Javier Hernández.

Y es que mientras el combinado nacional tuvo dificultades para encontrarse con el gol, Chicharito Hernández se encargó de marcar un doblete con su equipo, lo cual le dio el triunfo a su equipo que terminó con un marcador final de 2 - 3.

¿Por qué el “Chicharito” Hernández está vetado de la Selección Mexicana?

En 2019 fue la última vez que el originario de Guadalajara, Jalisco compitió con el equipo mexicano, el cual había sido recién tomado por Tata Martino. Chicharito vio algunas convocatorias con el argentino, pero más tarde por comportamientos de indisciplina dejó de ser considerado.

Desde 2019 la Selección Mexicana dejó de considerar al Chicharito Hernández (Foto: Getty Images)

Y es que el problema de Hernández Balcázar con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) empezó en el Mundial de Rusia 2018 cuando el jugador reclamó algunas circunstancias internas del equipo, cosa que molestó a los directivos. Incluso este 2022 Yon de Luisa, presidente de la FMF, reveló que Javier no ha sido llamado por “reclamos” internos.

Por ello la FMF decidió dejarlo fuera de la convocatoria. Pero, con los problemas de lesiones que persigue al tricolor, el público consideró que Martino está obligado a llamarlo. Incluso cuando el fan número 1 de la Selección Mexicana, Caramelo Chávez, le cuestionó del tema, afirmó que “verían” la opción.

