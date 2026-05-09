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Tras misión comercial de México en Canadá, secretaría de Economía anuncia inversión millonaria para Hidalgo

El anuncio representa uno de los logros más destacados en la gira de trabajo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard

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Secretaría de Economía dio a conocer inversión millonaria en Hidalgo, tras misión comercial mexicana en Canadá. (Foto: Secretaría de Economía)
Secretaría de Economía dio a conocer inversión millonaria en Hidalgo, tras misión comercial mexicana en Canadá. (Foto: Secretaría de Economía)

En el marco de la misión comercial mexicana en Canadá, la Secretaría de Economía anunció este 8 de mayo que el estado de Hidalgo recibirá una inversión de 2 mil millones de dólares para la construcción de una planta de ingredientes farmacéuticos activos, en lo que representa el anuncio más cuantioso de la gira encabezada por el secretario Marcelo Ebrard junto a 244 empresarios mexicanos.

Firma del memorando y destino de la inversión

El anuncio se formalizó en Toronto con la firma de un memorando de entendimiento entre Babak Arefpour, CEO de Solar International Core Canada, y Carlos Henkel, secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo. La empresa destinará 70 millones de dólares a la compra de un predio en el Polo de Desarrollo Económico de Zapotlán, en esa entidad, donde se instalará la planta.

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La ceremonia tuvo como testigos de honor al secretario Ebrard y al ministro de Comercio canadiense, Dominic LeBlanc.

“Cerramos el día con una inversión de 2,000 millones de dólares para Hidalgo. Solo con eso ya valió la pena toda la misión, aunque estamos teniendo muchos más resultados”, dijo Ebrard.

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Marcelo Ebrard, secretario de Economía, destacó que México y Canadá buscan fortalecer el comercio, inversión y cooperación económica. (Crédito: @SE_mx)

Cartas de intención con empresas canadienses para tres estados

En paralelo al anuncio principal, se firmaron cartas de intención mediante las cuales empresas canadienses se comprometieron a explorar inversiones potenciales en México:

  • Chiapas: el gobierno estatal y la empresa INTE Modular acordaron explorar el desarrollo de una planta de vivienda modular con una inversión potencial de hasta 360 millones de dólares.
  • Puebla: el gobierno estatal y Process Research Ortech Inc. analizarán la instalación de una planta de procesamiento de minerales y materiales para baterías, con una posible inversión de 380 millones de dólares.
  • Jalisco: el gobierno estatal y Sustainable Agave Holdings Ltd. estudiarán el desarrollo de una planta de procesamiento de agave para producción de pulpa, con una inversión potencial de 100 millones de dólares.
Secretaría de Economía dio a conocer inversión millonaria en Hidalgo, tras misión comercial mexicana en Canadá. (Foto: Secretaría de Economía)
Secretaría de Economía dio a conocer inversión millonaria en Hidalgo, tras misión comercial mexicana en Canadá. (Foto: Secretaría de Economía)

Acuerdos en educación y cine completan la agenda de la misión

En el George Brown Polytechnic de Toronto, la ANUIES y el Tecnológico Nacional de México firmaron convenios de cooperación con Colleges and Institutes Canada, organización que representa a las instituciones públicas de educación superior canadienses.

En Montreal, la Secretaría de Economía y el Festival Internacional de Cine de Morelia acordaron con el International Festival of Films on Art fomentar el intercambio entre cineastas, productores e instituciones culturales, así como impulsar coproducciones en el ámbito audiovisual.

Cabe destacar que, durante el Consejo de Relaciones Exteriores de Montreal, Ebrard destacó que la revisión del T-MEC no se limita a un ejercicio comercial bilateral con Estados Unidos, sino que forma parte de un plan más amplio de cooperación entre México y Canadá para abrir nuevos mercados, proteger cadenas de suministro y reducir la dependencia de proveedores asiáticos en sectores como el farmacéutico y el electrónico.

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