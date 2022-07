Los mejores memes que dejó el inicio de obras de remodelación de la Línea 1 del Metro de la CDMX

Usuarios en redes sociales reaccionaron al cierre de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Foto: captura de pantalla Twitter)

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla por lo que habitantes de la Ciudad de México y Zona Metropolitana se enfrentaron este fin de semana al simulacro y cierre parcial de la Línea 1 (rosa) del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Aunque el anuncio sobre la suspención del servicio para darle mantenimiento a las instalaciones de la línea más antigua de la Red de Transporte se realizó desde hace un par de meses, fue el pasado fin de semana y este lunes 11 de julio que los miles de usuarios comenzaron a enfrentar los estragos que dejó el cierre de una de las líneas más utilizada por la ciudadanía.

Bajo ese tenor, las reacciones no se hicieron esperar y a través de múltiples comentarios, opiniones, quejas y memes, usuarios en redes sociales se pronunciaron sobre la suspención del servicio de la línea que recorre desde Pantitlán -al oriente de la Ciudad de México- a Observatorio -en el poniente de la capital mexicana-.

El tramo uno de la Línea Rosa del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que estará cerrado a partir de este lunes 11 de julio hasta febrero de 2023 será de Salto del Agua a Pantitlán; es decir, el tramo sin afectación será de Observatorio a Balderas. Es por eso que el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer sobre las alternativas de movilidad.

El servicio paralelo RTP será desde Balderas, hasta Pantitlán pasando por las estaciones Salto del Agua, Isabel la Católica, Pino Suárez, Merced, Candelaria, San Lázaro, Moctezuma, Balbuena, Bvld. Puerto Aéreo, Gómez Farías y Zaragoza. Cabe destacar que serán cuatro circuitos que se implementarán para trasladar a los usuarios.

Uno de ellos va de Pantitlán a Balderas y hará todas las paradas: la segunda va de Pantitlán a Balderas sin realizar parada en San Lázaro y Candelaria: la tercera de Pantitlán a Pino Suárez y realizará todas las paradas; la última va de Zaragoza a Balderas pero sin realizar parada en San Lázaro y Candelaria.

Pese a las rutas alternas que el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha para agilizar la movilidad en la capital, las afectaciones y retrasos ya son esperados por los usuarios que día con día utilizan la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro para trasladarse a sus respectivos trabajos y hogares.

Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha mantenido seguimiento de las vías alternas que fueron puestas a disposición de los usuarios que buscan trasladarse por la capital.

“A las 5 am iniciaron los servicios de apoyo por cierre de línea 1. 300 autobuses de RTP, 20 de Metrobus, 16 trolebuses, 70 autobuses de corredores, estamos recibiendo apoyo de 10 de mexibús, 21 foráneos y 20 escolares”, informó la mandataria estatal.

De acuerdo con los reportes de Sheinbaum Pardo, hasta las 6:48 de esta mañana, el transporte de apoyo se ha matenido con flujo constante y sin contratiempos.

A la par, la mandataria ha detallado que hay más de 2 mil 500 servidores públicos y promotores apoyando para orientar a lo usuarios, así como elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron a la zona con el propósito de brindar seguridad a la ciudadanía.

Los beneficios que el gobierno informó con la renovación de la Línea 1 son: nuevas vías, nuevo sistema de control, permite abordar un tren cada 90 segundos, menos retrasos por averías, 29 nuevos trenes de última tecnología y con vagones interconectados como los de la Línea 2.

Cabe aclarar que desde la Línea 5, Línea B y Línea 9 se podrá llegar a la Línea 1. Además los trasbordes de RTP al Metro con tarjeta MI serán gratuitos.

