Qué estaciones de la Línea 1 del Metro cerrarán a partir de julio en la CDMX

Desde 1969, la Línea 1 ha dado servicio a los usuarios de la CDMX, cuando la vida promedio de los sistemas es de 40 años (Foto: @Claudiashein)

Debido a trabajos de modernización, se confirmó que la Línea 1 (color rosa) del Sistema de Transporte Colectivo Metro suspenderá el servicio a partir del mes de julio en algunas estaciones de manera parcial.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que, si bien estas obras ocasionarán afectaciones en la movilización de la Ciudad de México, se implementarán rutas de transporte alternativas en apoyo a los usuarios.

La suspensión del servicio se realizará en dos etapas: una para el tramo oriente que comenzará en julio del año en curso, y otra para el tramo occidente, prevista para marzo de 2023.

De esta manera, será hasta agosto del próximo año cuando finalicen las obras de rehabilitación. Mientras se realicen los trabajos en uno de los tramos, el otro continuará operando.

Durante más de un año se realizarán las orbas de modernización de la Línea 1 del Metro en la CDMX (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

Cierre de estaciones de Línea 1

Fase 1: de Pantitlán a Salto del Agua. El cierre parcial comenzará a partir del 11 de julio de 2022 a marzo de 2023 y se cerrarán 12 estaciones en total.

En aquellas donde se hace transbordo, el director del STC, Guillermo Calderón, señaló que permanecerán “abiertas para facilitar la correspondencia de nuestros usuarios”, detalló, aunque no darán servicio en la Línea 1.

Las estaciones afectadas son: Pantitlán, Zaragoza, Gomes Farías, Boulevard Puerto Aéreo, Balbuena, Moctezuma, San Lázaro, Candelaria, Merced, Pino Suárez, Isabel la Católica y Salto del Agua.

Fase 2: de Balderas a Observatorio. El cierre se realizará en marzo de 2023 hasta agosto de dicho año. Se estima que en seis meses concluyan las obras para este tramo, ya que su longitud es más corta que la del oriente.

Serán 8 estaciones las que no darán servicio: Observatorio, Tacubaya, Juanacatlán, Chapultepec, Sevilla, Insurgentes, Cuauhtémoc y Balderas.

Como servicio de apoyo, se implementarán 220 unidades de RTP que harán paradas en las estaciones que permacenerán cerradas de la Línea 1 (Foto: Twitter@MetroCDMX)

Rutas alternativas y de apoyo

Con el fin de reducir las afectaciones a la ciudadanía, el secretario de movilidad de la CDMX, Andrés Lajous Loaeza, comentó que la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) contará con 220 unidades que harán paradas en todas las estaciones de la Línea 1 que permanecerán cerradas.

Si los usuarios cuentan con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), no se pagará una tarifa adicional para su abordo. “Con su Tarjeta MI podrán subirse al RTP y cuando hagan el transbordo en el Metro no se les cobrará”, detalló. De igual manera, en caso de que vengan del Metro, no se les cobrará el transbordo al RTP.

El horario de servicio de estos autobuses será el mismo que el del Metro: lunes a viernes de 5:00 a 0:00 horas; sábados de 6:00 a 00:00 horas; domingos y días festivos de 7:00 a 0:00 horas.

Además, en las Líneas 5, 9 y B del Metro habrá un incremento en el número de trenes operantes, mientras que se realizará un reforzamiento en la Línea 2 del Trolebús (Chapultepec-Pantitlán) y en la Línea 4 del Metrobús (se ampliará el servicio de Hidalgo-Pantitlán).

Desde hace 13 años, la Línea 1 superó el periodo de su vida útil, que es de 40 años (Foto: Twitter@MetroCDMX)

Por qué es necesaria la modernización en la Línea 1

De acuerdo con el director general del Metro, una de las principales razones por las cuales es necesaria la modernización de la Línea 1 es porque durante 53 años ha dado servicio (desde 1969), y la vida promedio de los sistemas es de 40 años, aproximadamente.

En ese sentido, desde hace 13 años la línea rosa superó su “vida útil”, incluidos todos los sitemas de vía, señalización, eléctrico y electrónico, por lo que se considera como obsoletos. Lo anterior se ve reflejado en la falta de refacciones que ya no se fabrican en el mercado, así como fallos y retrasos en el servicio.

La Línea 1 transporta a 500 mil pasajeros por día (antes de la pandemia eran cerca de 750 mil usuarios), cuenta con 18 estaciones intermedias, dos terminales, abarca 19 kilómetros de longitud y conecta con 9 líneas del Metro, 4 del Metrobús y otras 4 del Trolebús.

