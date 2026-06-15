Christian Martinoli reacciona a burlas de TUDN por “narrar desde el baño” y responde con polémico video

El narrador deportivo Christian Martinoli reaccionó a las burlas de la competencia por sus coberturas mundialistas desde los foros de Azteca Deportes, fue por ello que el cronista se mostró sentado en un inodoro narrando un partido de la Copa Mundial para simular

La competencia por el rating y la preferencia del público entre TV Azteca y Televisa es una rivalidad histórica, que con cada Mundial resurge esta enemistad entre los narradores de ambas cadenas. Recientemente, TUDN se burló de los comentaristas del Ajusco por narrar desde sus foros en la Ciudad de México, dejaron de acudir a los estadios.

Pero, fiel a su estilo, Christian Martinoli no tardó en reaccionar a las constantes burlas que ha realizado el equipo de la televisora de Chapultepec, por lo que aseguró que desde narra desde el “baño” y se “orina a todos”. Fue por ello que Martinoli subió un controversial video a redes sociales.

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A través de sus redes sociales oficiales, Martinoli compartió un video que generó reacciones inmediatas entre sus seguidores, pues el narrador deportivo no se avergonzó por “narrar desde el baño” y usó esa frase para evidenciar cómo están cubriendo el Mundial.

Christian Martinoli respondió a las burlas de TUDN por sus narraciones del Mundial y se mostró "desde el baño" (Captura Azteca Deportes)

Así reaccionó Martinoli a las burlas de TUDN

Martinoli subió un video en donde se mostró sentado en una taza del baño, en sus manos sostenía su celular y simuló estar narrando un partido de la Copa Mundial 2026, cantó un gol como si estuviera en una transmisión en vivo para la cadena de Azteca Deportes.

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Y es que, esta idea surgió luego de que el propio Martinoli se presentara en el programa de Los Protagonistas con una frase que se viralizó rápidamente en internet y generó conversación:

“Hola, soy Christian Martinoli. Me dedico a narrar desde el baño y desde ahí, desde el baño orino a todos”, frase que usó en un segmento cómico que forma parte de su cobertura mundialista.

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Cabe recordar que las burlas surgieron a raíz de una publicación de TUDN, en donde publicó fotografías del equipo de narradores que han viajado por las sedes mundialistas en México y Estados Unidos, por lo que lanzaron una indirecta a Azteca Deportes por su notable ausencia en los estadios.

“Hay muchas formas de narrar un partido. Una de ellas es desde el estadio. Saludos desde Dallas”, sentenció.