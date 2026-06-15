México

Militares capturan a “El 24″, líder regional de El Chapo Isidro en Sinaloa

En el operativo también fueron detenidos diez integrantes de células delictivas, armamento y sustancias químicas en diversos municipios del estado

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Detenido "El 24" en Sinaloa
Foto: Gabinete de Seguridad

Iván Raymundo “N”, alias “El 24″, fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con autoridades estatales, federales y de la Marina en operativos realizados en los municipios de Culiacán y Mocorito del estado de Sinaloa.

De acuerdo con datos obtenidos por Infobae México, el sujeto es identificado como presunto líder regional de la organización criminal encabezada por Fausto Isidro Meza, alias “El Chapo Isidro”.

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Su detención se realizó junto a otros tres hombres, identificados como Patricio “N”, alias “Pato”, Esequiel “N” y Jorge “N”, señalados como presuntos integrantes de la misma organización criminal, conocida como el Cártel de Guasave.

Durante el operativo les fueron asegurados 2 vehículos, 4 armas largas, un arma corta, 8 cargadores y un chaleco táctico.

“El Chapo Isidro” ha sido de los aliados más fuertes de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, quien actualmente lidera la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

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Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro'
'El Chapo Isidro', líder del Cártel de Guasave, es buscado por las autoridades de los Estados Unidos. (Jovani Pérez | Infobae México)

Su alianza se consolidó desde el inicio de la guerra entre esta facción con la de Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuya disputa comenzó en septiembre de 2024, semanas después del secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada.

Esta guerra llevó a “El Chapo Isidro” a aliarse con “El Mayito Flaco” debido a que mantiene desde hace más de una década una rivalidad con la familia Guzmán Loera.

Once detenidos, aseguramiento de sustancias químicas y hasta armamento: el saldo del operativo

Detenidos en Sinaloa con "El 24"
Foto: Gabinete de Seguridad

La detención de Iván “N” se llevó a cabo en el contexto de un reforzamiento de la seguridad en Sinaloa, que incluyó acciones coordinadas en varios municipios.

En estos operativos se aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores, artefactos explosivos improvisados y vehículos con reporte de robo. Además, en distintas localidades del estado fueron detenidas otras 8 personas, entre ellas dos extranjeros y un menor de edad.

Fue en El Rosario, poblado de Las Habitas, donde los militares detuvieron a cuatro personas más, entre ellas un extranjero y el menor de edad. A ambos les fueron asegurados:

  • Un fusil Barrett
  • 11 armas largas
  • 158 cargadores
  • 835 cartuchos
  • 5 chalecos tácticos
  • 4 placas balísticas
Detenido "El 24" en Sinaloa
Foto: Gabinete de Seguridad

Otra acción realizada en Mocorito, en el Ranchito de los Gaxiola, culminó con la detención de un hombre al que le fueron aseguradas 6 armas largas, 7 cargadores, 210 cartuchos, 2 chalecos tácticos, 7 kilos de goma de opio y un vehículo con reporte de robo.

Por su parte, en Mazatlán se realizaron dos operaciones, uno en el poblado La Noria, donde militares aseguraron 951 cartuchos, 5 cargadores y una cuatrimoto.

En la localidad de La Amole fueron detenidos tres hombres, uno de nacionalidad extranjera, a quienes les aseguraron 5 armas largas, un arma corta, 29 cargadores, mil 280 cartuchos, 3 chalecos tácticos y tres placas balísticas.

Afectación a las organizaciones criminales es de más de 100 millones de pesos

Detenido "El 24" en Sinaloa
Foto: Gabinete de Seguridad

Al sur del estado, en Escuinapa, específicamente en la estación Fitosanitaria La Concha, los elementos castrenses localización un bulto que contenía 5 armas largas, 29 cargadores, 590 cartuchos, 3 chalecos tácticos y 5 culatas para arma larga.

En Elota, en inmediaciones del poblado Casas Grandes, fue hallado un campamento donde se aseguraron 4 armas largas, 56 cartuchos, 10 cargadores, un chaleco y ropa táctica.

A la par, se inhabilitaron seis áreas de concentración de material diverso en los municipios de Culiacán y Cosalá, en los que se incautaron 5 mil 490 litros y 250 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetaminas, además de un reactor de síntesis orgánica. Además de 3 armas largas, 5 cargadores y 217 cartuchos.

Las autoridades estimaron que la afectación económica a la delincuencia organizada asciende a 110 millones de pesos con los decomisos y aseguramientos.

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