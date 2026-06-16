FIFA Fan Fest de Monterrey suspende actividades por fuertes lluvias

FIFA Fan Fest de Monterrey suspende actividades por condiciones climáticas (REUTERS/Daniel Becerril)

Tan solo un día después de que Monterrey debutó como sede mundialista con el partido de Suecia vs Túnez del Mundial 2026, y la afición acudió al FIFA Fan Fest para vivir la emoción del torneo, este lunes 15 de junio suspendieron todas las actividades en esta sede oficial.

A través de la cuenta oficial del FIFA Fan Fest Monterrey emitieron un aviso en donde informaron que no habrá actividades para lo que resta del día, debido a la presencia de fuertes lluvias se suspendieron temporalmente las actividades para este día.

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“Debido a las condiciones meteorológicas que se presentan en el área metropolitana de Monterrey, y cuidando la seguridad de nuestros invitados, personal, voluntarios y aliados, el FIFA Fan Festival Monterrey permanecerá cerrado hoy lunes 15 de junio“, se lee en el comunicado-

Por otra parte, los organizadores del evento indicaron que esta decisión se tomó para proteger a todos los visitantes nacionales y extranjeros, pues con la presencia de las fuertes lluvias no garantizan la seguridad de los asistentes y del personal de staff.

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“Agradecemos su comprensión. Les invitamos a seguir los canales oficiales del FIFA Fan Festival Monterrey para conocer cualquier actualización adicional”, finalizó el comunicado.

FIFA Fan Fest Monterrey suspende actividades (X/ @MonterreyFWC26)

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO