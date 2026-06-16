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FIFA Fan Fest de Monterrey suspende actividades por fuertes lluvias

La afición regiomontana, así como los visitantes extranjeros, no podrán acudir al Parque Fundidora donde se transmiten los partidos del Mundial 2026

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FIFA Fan Fest de Monterrey suspende actividades por condiciones climáticas (REUTERS/Daniel Becerril)
FIFA Fan Fest de Monterrey suspende actividades por condiciones climáticas (REUTERS/Daniel Becerril)

Tan solo un día después de que Monterrey debutó como sede mundialista con el partido de Suecia vs Túnez del Mundial 2026, y la afición acudió al FIFA Fan Fest para vivir la emoción del torneo, este lunes 15 de junio suspendieron todas las actividades en esta sede oficial.

A través de la cuenta oficial del FIFA Fan Fest Monterrey emitieron un aviso en donde informaron que no habrá actividades para lo que resta del día, debido a la presencia de fuertes lluvias se suspendieron temporalmente las actividades para este día.

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“Debido a las condiciones meteorológicas que se presentan en el área metropolitana de Monterrey, y cuidando la seguridad de nuestros invitados, personal, voluntarios y aliados, el FIFA Fan Festival Monterrey permanecerá cerrado hoy lunes 15 de junio“, se lee en el comunicado-

Por otra parte, los organizadores del evento indicaron que esta decisión se tomó para proteger a todos los visitantes nacionales y extranjeros, pues con la presencia de las fuertes lluvias no garantizan la seguridad de los asistentes y del personal de staff.

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“Agradecemos su comprensión. Les invitamos a seguir los canales oficiales del FIFA Fan Festival Monterrey para conocer cualquier actualización adicional”, finalizó el comunicado.

FIFA Fan Fest Monterrey suspende actividades (X/ @MonterreyFWC26)
FIFA Fan Fest Monterrey suspende actividades (X/ @MonterreyFWC26)

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO

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