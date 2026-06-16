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“Don Rodo”, hermano del Mencho obtiene amparo contra vinculación a proceso por posesión de armas de fuego

Hay otras tres personas quejosas, quienes fueron arrestadas junto con el hombre

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Don Rodo CJNG Mencho
Foto: SSPC

El hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, Abraham Oseguera, alias Don Rodo, obtuvo un amparo contra la vinculación a proceso que le fue dictada por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Los hechos fueron informado el 15 de junio. Una imagen de la resolución fuer compartida a través de redes sociales por el periodista Jorge Sánchez Torres. Dicho documento muestra que el amparo se interpone contra actos del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez.

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Las personas quejosas son identificadas como:

  • Abraham Oseguera Cervantes
  • Arnulfo Toscano Quintero
  • Felipe Isidro Santos
  • Luis Enrique Flores Álvarez

Dichas personas alegan posibles violaciones a sus derechos fundamentales, citando los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución (relativos a Derechos Humanos y garantías), así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

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Don Rodo CJNG
Foto: SSPC

Detención y vinculación a proceso

Cabe destacar que tras la captura de dicho hombre fue identificado por las autoridades como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Posteriormente, fue procesado por su presunta responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como posesión de droga.

La recaptura de Abraham Oseguera fue realizada el 27 de febrero en el municipio de Tonaya, Jalisco, como resultado de un operativo que combinó vigilancia móvil y labores de inteligencia coordinadas en el estado. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las autoridades identificaron a “Don Rodo” en el poblado de Atajeas de Covarrubias, donde fue vinculado con actividades de lavado de dinero y adquisición de propiedades mediante recursos de procedencia ilícita.

El arresto fue realizada mientras elementos de la Guardia Nacional realizaban patrullajes en la zona, ocasión en la que se confiscaron armamento, dinero en efectivo y dosis de droga, sin que se especificaran las cantidades exactas de los bienes asegurados.

Según la SSPC, Don Rodo fungía como una figura clave en las operaciones financieras del CJNG, con un rol principal centrado en el lavado de dinero para su hermano El Mencho, lo anterior a través de la compra de ranchos, terrenos y otras propiedades en el estado de Jalisco.

Don Rodo, CJNG
El hermano mayor de 'El Mencho' obtuvo su libertad siete días después de su captura. (Crédito: SSPC)

Fuentes federales consultadas por Infobae México precisaron que Oseguera Cervantes utilizaba los servicios de notarios públicos en localidades como Ciudad Guzmán y Autlán de Navarro, Jalisco, para realizar cambios de titularidad en propiedades adquiridas con dinero ilícito, un esquema que le permitía ocultar el origen de los recursos y fortalecer la estructura financiera de la organización criminal.

Las mismas fuentes federales señalaron que Virginia León Osornio, esposa de Abraham Oseguera, también estaría involucrada en actividades ilícitas. De acuerdo con esa información, León Osornio invierte dinero de procedencia ilegal en minas de oro ubicadas en los estados de Michoacán y Nayarit, con el objetivo de incrementar el patrimonio financiero de su cuñado El Mencho y consolidar el poder económico del CJNG.

Esta no es la primera detención de “Don Rodo”. En abril de 2024, la Guardia Nacional lo capturó por primera vez en el fraccionamiento Hacienda Real, en Autlán de Navarro, Jalisco. Sin embargo, el 30 de ese mismo mes, un juez federal ordenó su liberación del Penal del Altiplano, lo que desembocó en su posterior recaptura y en el actual proceso judicial en su contra.

Mientras que el 30 de junio de 2025 Don Rodo obtuvo una suspensión provisional con la que aseguraba que no sería ser entregado en extradición a los Estados Unidos.

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